TOKIO (AP) – Japanische Politiker und Wirtschaftsführer haben am Samstag den 1. Jahrestag der Ermordung des ehemaligen Staatschefs Shinzo Abe begangen. Premierminister Fumio Kishida versprach, dringende politische Ziele in Angriff zu nehmen, um Abes Wünschen nachzukommen.

In einem buddhistischen Zojoji-Tempel in Tokio nahmen Kishida und seine regierenden Abgeordneten der Liberaldemokratischen Partei sowie Vertreter von Oppositionsparteien und Wirtschaftsführern an einer nichtöffentlichen Gedenkfeier teil, die von Abes Witwe Akie Abe und der Familie ausgerichtet wurde. Später am Samstag wurden im Tempel Tische aufgestellt, an denen die Öffentlichkeit Blumen niederlegen konnte.

Abe wurde am 8. Juli 2022 während einer Wahlkampfrede ermordet.

Der Verdächtige, Tetsuya Yamagami, wurde am Tatort festgenommen und wegen Mordes und mehrerer anderer Verbrechen, einschließlich Verstoßes gegen das Waffenkontrollgesetz, angeklagt. Ein Termin für seinen Prozess steht noch nicht fest.

Yamagami sagte den Ermittlern, dass er Abe, einen der einflussreichsten und umstrittensten Politiker Japans, getötet habe, weil der ehemalige Premierminister offensichtlich Verbindungen zu einer religiösen Gruppe unterhielt, die er hasste. In Aussagen und Social-Media-Beiträgen, die ihm zugeschrieben werden, sagte Yamagami, er habe einen Groll entwickelt, weil seine Mutter massive Spenden an die Vereinigungskirche geleistet habe, die seine Familie in den Bankrott getrieben und sein Leben ruiniert hätten.

Bei einer separaten Gedenkfeier am Samstag, an der Abgeordnete der Regierungspartei und konservative Akademiker teilnahmen, erinnerte sich Kishida daran, dass Abe ihn immer aufmunterte, wenn er Schwierigkeiten hatte, schwierige Entscheidungen zu treffen.

„Wenn ich alleine bin und mir Sorgen mache, ob ich das Richtige getan habe, erinnere ich mich an die Worte des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe, der sagte: ‚Kishida-san, jetzt, da Sie Premierminister geworden sind, sollten Sie einfach den Weg gehen, an den Sie glauben. ‚“ er sagte.

Teary Akie Abe sagte, sie könne seit dem Morgen nicht aufhören zu weinen, wenn sie an den Tag vor einem Jahr denke. „Aber mein Mann wird nicht zurückkommen, also versuche ich herauszufinden, wie ich dem Tod meines Mannes einen Sinn geben kann.“

Abe, der in eine prominente Politikerfamilie hineingeboren wurde und Japans dienstältester Premierminister war, stärkte Japans militärische Rolle und förderte die „freie und offene“ indopazifische Vision, die nun von Kishida geerbt wurde. Abe behielt seinen Einfluss auch nach seinem Rücktritt als Premierminister im Jahr 2020.

Abe, ein Anti-China-Falke, wurde von der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in Erinnerung gerufen, die am Samstag auf Japanisch twitterte, dass Abe seine Unterstützung für Taiwan gezeigt und einen tieferen Austausch zwischen den beiden Seiten gefördert habe. Tsai merkte an, dass Abe die Idee vertreten habe, dass „ein Taiwan-Kontingent ein Notfall für Japan“ sei, da die Spannungen zwischen der selbstverwalteten Inseldemokratie und China zugenommen hätten, das die Insel als sein Territorium beansprucht, das bei Bedarf mit Gewalt vereint werden muss.

In Nara, in der Nähe des Ortes von Abes Ermordung, standen Dutzende Menschen seit dem frühen Samstag Schlange, um Blumen niederzulegen.

Die Untersuchung hat zu Enthüllungen über jahrelange enge Beziehungen zwischen Abes regierender Liberaldemokratischer Partei und der Vereinigungskirche geführt. Der ehemalige Premierminister Nobusuke Kishi, Abes Großvater, half der Kirche in den 1960er Jahren, in Japan Fuß zu fassen, weil sie sich für konservative und antikommunistische Anliegen einsetzte.

Kishidas Popularität ist aufgrund seines Umgangs mit der Kirchenkontroverse und seines Beharrens darauf, im September letzten Jahres ein Staatsbegräbnis für Abe abzuhalten, gesunken.

Der Videojournalist Haruka Nuga von Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.

Mari Yamaguchi, The Associated Press











