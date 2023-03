Geschreven door Hanna Pham, CNN

De knusse netheid van Scandinavische interieurs en de minimalistische schoonheid van de traditionele Japanse inrichting hebben ervoor gezorgd dat ze allebei niet meer weg te denken zijn uit het moderne interieurontwerp. Nu is er een groeiende trend die de twee combineert: “Japandi.”

Het aantal zoekopdrachten op Google naar de term nam dramatisch toe in de winter van 2020, toen mensen over de hele wereld hun huis opnieuw inrichtten te midden van Covid-19-lockdowns. Sindsdien is de belangstelling gestaag toegenomen, blijkt uit gegevens van Google Trends.

“Ik denk dat veel mensen op zoek waren naar een stijl die ontspannend is”, zei Laila Rietbergen, auteur van het nieuwe boek “Japandi Living” in een e-mailinterview. “De serene en rustgevende esthetiek van de Japandi-stijl en de ambachtelijke items die duurzamer zijn, passen perfect binnen deze behoeften.”

Een aarden theepot staat op een strakke houten tafel ontworpen door Woodchuck, gestyled door Tinta. Credit: Wij Zijn Kees

Het lijkt tijdgeest, maar deze ontwerpfusie dateert uit de jaren 1860, zei Rietbergen. Ze traceert de wortels van de esthetiek naar de Deense marine-luitenant William Carstensen, die Japan bezocht toen het land zich opende na twee eeuwen van zelfisolatie. Het was zijn boek “Japan’s Capital and the Japanese” dat Deense ontwerpers voor het eerst dwong naar Japan te reizen, waar ze ontdekten dat beide culturen eenvoud en natuurlijke schoonheid koesterden, zei Rietbergen.

Snel vooruit naar vandaag, herontdekken hedendaagse interieurontwerpers overeenkomsten in de voorliefde voor neutrale tinten, natuurlijke materialen en een minimalistische inrichting.

Naast praktische tips voor de lezer, bevat Rietbergens boek tientallen foto’s van smetteloze woningen in Japanse stijl. De leefruimtes zijn even knus als strak en gedecoreerd met delicate papieren lampen en uitnodigende crèmekleurige banken, handgemaakt door Scandinavische ontwerpers.

Een delicaat papier later vormt een aanvulling op een nette boekenplank, ontworpen door Norm Architects. Credit: Jonas Bjerre-Poulsen

In de ene gluurt een strakke keuken naar buiten om rommelvrije lichtbruine kasten te onthullen die een aanvulling vormen op de tarwe- en geelbruine tinten van de eetkamer. Een plant voegt een vleugje groen toe aan de kamer. Rietbergen zegt dat zowel Scandinavisch als Japans design het belang van de natuur benadrukken, niet alleen door kleuren als lichtbruin, bruin en zacht wit, maar ook door materialen als linnen en hout te gebruiken om een ​​sfeer van rust te creëren.

Hygge en wabi-sabi

De sleutel tot Japandi-ontwerp is het creëren van iets dat subtiel is gedecoreerd zonder leeg te voelen – ergens dat elegant is maar waar je je “thuis en ontspannen kunt voelen”, zegt Rietbergen, wiens Instagram-pagina @japandi.interior bijna 450.000 volgers heeft.

Daarbij draait het om twee ontwerpprincipes: ‘hygge’, een Deense en Noorse term die betrekking heeft op een gevoel van gezelligheid en warmte, en ‘wabi-sabi’, het Japanse concept van het accepteren van imperfecties.

Om beide te bereiken, is het essentieel om op te ruimen, zei Rietbergen, verwijzend naar de Japanse opruimexpert Marie Kondo, wiens thuisorganisatiemethoden een wereldwijd fenomeen werden na het succes van haar Netflix-show ‘Tidying Up with Marie Kondo’. Net als Kondo raadt Rietbergen aan om opruimen minder als een karwei en meer als een feest te beschouwen – en een kans om na te denken over de vraag of de items om je heen je gelukkig maken.

Japandi-stijl viert ook vakmanschap, of het nu gaat om de delicate lichtsculpturen van Isamu Noguchi of meubels van Carl Hansen, wiens vorkbeenstoelen voor duizenden dollars worden verkocht. Maar Rietbergen benadrukt dat de esthetiek ook kan worden bereikt door mensen met een beperkt budget. Het is tenslotte een filosofie, zegt ze, die wordt geleid door de overtuiging dat ‘less is more’.

Lage, zachtwitte tafels, ontworpen door Woodchuck, passen bij lichtbruine tinten en een binnenboom, gestyled door Tinta. Credit: Wij Zijn Kees

In plaats van goedkope in massa geproduceerde meubels te kopen die niet lang meegaan, stelt Rietbergen voor om tweedehands te kopen en te sparen voor die paar opvallende stukken die je jarenlang kunt koesteren. En hoe dan ook, het mooie van Japandi-ontwerp is dat er geen strikte criteria zijn om te volgen, voegde de auteur eraan toe.

“Elk huis en elke Japanse stijlinterpretatie is anders”, zei ze. “Het is heel belangrijk om je eigen keuzes te durven maken. Je huis is geen showroom en mag geen copy paste zijn van iets wat je gezien hebt. Een belangrijk onderdeel is het toevoegen van persoonlijke elementen en items.”

“Japandi Living”, Norm Architects, Kinuta Terrace, gefotografeerd door Jonas Bjerre-Poulsen. Credit: Krediet: Cocoon

“Japandi Living: Japanse traditie. Scandinavisch ontwerp,” uitgegeven door Lannoo, is nu beschikbaar.

Bovenste afbeelding: Interieurs van MENU Space.