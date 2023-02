Japan zeigt während der Philippinenreise harte neue Sicherheitsmaßnahmen

TOKIO (AP) – Die wachsende Besorgnis über chinesische Bedrohungen hat zu einem erheblichen japanischen Anstieg der Militärausgaben, Verteidigungspartnerschaften und Hilfspakete geführt, einer konzertierten neuen Anstrengung, um gleichgesinnte asiatische Nationen in eine stärkere, einheitliche Front zu ziehen, während Peking versucht, eine regionale Einheit aufzubauen Dominanz.

Diese Sicherheitsverschiebung wird während eines Besuchs von Präsident Ferdinand Marcos Jr. von den Philippinen, einem gemeinsamen Verbündeten der USA, mit dem Japan in den letzten Jahren zunehmend Verteidigungsbeziehungen aufgebaut hat, ab Mittwoch in Tokio hervorgehoben.

Japan sagt, dass die aggressive neue Politik notwendig ist, um China zu konfrontieren, aber Kritiker nennen es einen Versuch, massive Hilfslieferungen zu nutzen, um die japanischen Sicherheitsansichten gegenüber ärmeren Ländern durchzusetzen.

Marcos‘ Besuch erfolgt nur wenige Tage, nachdem er und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vereinbart hatten, US-Truppen Zugang zu vier weiteren Stützpunkten in der südostasiatischen Nation zu gewähren, um China abzuschrecken.

Mehr in philippinischen Militärlagern stationierte US-Truppen würden es Washington ermöglichen, Chinas territoriale Ambitionen im umstrittenen Südchinesischen Meer und gegen das selbstverwaltete Taiwan, das Peking als sein Territorium beansprucht, das notfalls mit Gewalt unter seine Kontrolle gebracht werden muss, in Schach zu halten.

Japan strebt eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit den Philippinen und Washington an, wobei der Schwerpunkt auf einem möglichen Konflikt um Taiwan liegt. Eine bestehende Partnerschaft zwischen Tokio, Seoul und Washington befasst sich hauptsächlich mit Nordkoreas Raketen- und nuklearen Bedrohungen.

Während des Besuchs von Marcos in Tokio erwarten japanische und philippinische Verteidigungsbeamte die Unterzeichnung eines Abkommens, das es den japanischen Streitkräften ermöglichen würde, den Philippinen mehr Ausbildung und humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe zu leisten.

„Dies ist eine bedeutende strategische Umstrukturierung“, sagte der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, letzte Woche und bezog sich auf die Verteidigungsbeziehungen zwischen den USA, Japan und den Philippinen. Es „wäre ein wesentlicher Beitrag zur strategischen Ausrichtung in der Region unter dem Gesichtspunkt der Abschreckung“.

Die Regierung des japanischen Premierministers Fumio Kishida verabschiedete im Dezember wichtige Sicherheits- und Verteidigungsverbesserungen, darunter eine Gegenschlagfähigkeit, die mit dem Nachkriegsprinzip des Landes bricht, das nur auf Selbstverteidigung beruht. Japan plant außerdem, seine Verteidigungsausgaben in fünf Jahren zu verdoppeln.

Im Rahmen der neuen Strategie wird Japan seine Entwicklungshilfe einsetzen, um ärmere Nationen bei der Stärkung ihrer maritimen Sicherheit und anderer Sicherheitskapazitäten zu unterstützen. Es soll dem wachsenden regionalen Einfluss Chinas entgegenwirken.

Außenminister Yoshimasa Hayashi nennt es „unverzichtbar für Japan, nicht nur die eigene Verteidigungskraft grundlegend zu stärken, sondern auch die Abschreckungsfähigkeit gleichgesinnter Länder zu verbessern“ und einseitige Änderungen des Status quo zu verhindern.

Zunächst einmal wird das Außenministerium im April 2023 2 Milliarden Yen (15,2 Millionen US-Dollar) erhalten, um zur Stärkung der nationalen Sicherheit der „gleichgesinnten“ Länder beizutragen. Das Geld ist in erster Linie für indo-pazifische Militärs und getrennt von den 442 Milliarden Yen (3,35 Milliarden US-Dollar) an Entwicklungsgeldern, von denen das Ministerium sagt, dass sie keine Waffen finanzieren sollen.

Aber Japans Entwicklungsarbeit wird auch als Verlagerung des Fokus auf maritime und wirtschaftliche Sicherheit und nationale Interessen angesehen.

Es wird erwartet, dass Kishida und Marcos eine gemeinsame Erklärung herausgeben, die Japans Zusage enthält, bis 2024 Entwicklungshilfe in Höhe von 600 Milliarden Yen (4,5 Milliarden US-Dollar) bereitzustellen, die größtenteils für die Beschleunigung der Infrastruktur, den Katastrophenschutz und die Verbesserung der Informationstechnologie bestimmt ist.

Laut japanischen und philippinischen Medien könnte die Unterstützung mehrere japanische Patrouillenboote umfassen, um die philippinische Küstenwache gegen die zunehmenden Aktivitäten der chinesischen Marine im Südchinesischen Meer zu stärken.

Japan hat den Aufbau von Küstenwachen in Südostasien, die im Konflikt mit China stehen, aggressiv unterstützt und 12 Patrouillenboote für die Philippinen und neun für Vietnam bereitgestellt.

Die Philippinen, Brunei, Malaysia und Vietnam sind zusammen mit Taiwan in zunehmend angespannte territoriale Streitigkeiten mit China im Südchinesischen Meer verwickelt. Die Vereinigten Staaten gelten als entscheidendes Gegengewicht zu Chinas Militarisierung von Inselvorposten und haben zugesagt, die Philippinen zu verteidigen, falls ihre Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge in den umkämpften Gewässern angegriffen werden.

Das neue Budget des japanischen Außenministeriums ist in erster Linie für die Militärs der Entwicklungsländer in der Indopazifik-Region bestimmt und wird wahrscheinlich eher für die Bereitstellung von in Japan hergestellter nicht tödlicher Ausrüstung wie Radargeräte, Antennen, kleine Patrouillenboote oder Infrastrukturverbesserungen verwendet als für fortschrittliche Waffen.

Auch Japan will seine schwache Rüstungsindustrie stärken. Das Verteidigungsministerium war praktisch der einzige Kunde, und der Export beschränkte sich auf nicht tödliche Waffen. Die Regierung will die Beschränkungen für Waffen- und Technologietransfers weiter lockern.

Militärische Finanzierung und traditionelle nichtmilitärische Entwicklungshilfe kommen aus getrennten Kanälen, werden aber wie „Räder auf beiden Seiten eines Autos“ verwendet, so Masaki Inaba, Co-Vorsitzender des Afrika-Japan-Forums und Experte für Auslandshilfe.

„Die Finanzierung wird verwendet, um mehr Freunde zu gewinnen, und basiert darauf, wie sie zu den eigenen Interessen Japans beitragen würde, und nicht zu den Entwicklungsbedürfnissen der Empfänger“, sagte Inaba.

Die Verschiebung könnte dem Respekt schaden, den Japan von den Entwicklungsländern des „globalen Südens“ als Geber mit pazifistischen Prinzipien verdient habe, anders als andere fortgeschrittene westliche Mächte, wenn das Land mehr Unterstützung von ihnen brauche, sagte er.

Japans stärker sicherheitsorientierte Hilfspolitik könnte auch von China und Korea mit Vorsicht gesehen werden, sagen Experten.

Japan, wo der Waffenverkauf lange Zeit eingeschränkt war, ist auf dem asiatischen Markt zurückgeblieben, und die Regierung hofft, durch die Bereitstellung von in Japan hergestellter Ausrüstung, wie den beliebten Mitsubishi-Radargeräten, Kunden zu gewinnen.

Viele südostasiatische Nationen, einschließlich der Philippinen, könnten bestrebt sein, ihre Beziehungen sowohl zu Japan als auch zu China auszugleichen, während sie versuchen, mehr aus beiden herauszuholen, sagen Experten, weshalb Japan darauf achten sollte, sie beim Aufbau von Beziehungen nicht in die Irre zu führen.

Einige in Japan waren kritisch.

„Wenn Rüstungsgüter direkt an Militärs von Empfängerländern geliefert werden, besteht ein größeres Risiko einer unangemessenen Verwendung als heute. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Überwachung durch das Außenministerium angemessen funktioniert“, sagte das Magazin Weekly Toyo Keizai kürzlich in einem Kommentar.

Der assoziierte Presseautor Jim Gomez in Manila, Philippinen, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Mari Yamaguchi, The Associated Press