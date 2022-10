Japan will US-Tomahawk-Raketen kaufen – Medien — RT World News

Berichten zufolge sucht Tokio nach amerikanischer Munition, um seine „Gegenangriffsfähigkeit“ zu stärken.

Laut einem lokalen Medienbericht, der nur wenige Tage nach dem Abschluss eines separaten Kaufs von amerikanischen Kurzstreckenraketen im Wert von mehreren Millionen Dollar durch Tokio kam, befindet sich die japanische Regierung in der Endphase des Abschlusses eines Vertrags über den Kauf von in den USA hergestellten Tomahawk-Marschflugkörpern.

Die japanische Zeitung Yomiuri berichtete am Freitag erstmals über den Tomahawk-Deal und zitierte ungenannte Regierungsquellen, die Washington sagten „allgemein akzeptiert den Umzug“ und ist jetzt „Letzte Anpassungen vornehmen“ zur Vereinbarung.

Tokio überarbeitet nun seine Nationale Sicherheitsstrategie, um einen größeren Fokus darauf zu legen „Gegenangriffsfähigkeiten zur Zerstörung feindlicher Raketenabschussbasen zum Zwecke der Selbstverteidigung“, sagte die Zeitung und fügte hinzu, dass der Tomahawk den Zweck erfüllen könnte.









Während das genaue Waffenmodell in dem Bericht nicht angegeben wurde, sollen einige Varianten laut dem Entwickler der Rakete, Raytheon, eine Reichweite von mehr als 1.600 Kilometern haben, was sie in Reichweite einiger Gebiete Chinas bringt. Nordkorea und der Ferne Osten Russlands. Japanische Regierungsquellen sagten, sie glauben, dass Trägerraketen auf einigen Kriegsschiffen modifiziert werden könnten, um die Tomahawks aufzunehmen, die dazu bestimmt sind, von Marineschiffen abgefeuert zu werden.

Kabinettschef Hirokazu Matsuno sagte später gegenüber Reuters, dass ihm der Yomiuri-Bericht bekannt sei, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu nennen, und sagte nur das „Die Regierung erwägt Gegenangriffsfähigkeiten, aber es wurden keine Einzelheiten festgelegt.“

Anfang dieses Monats schloss Tokio einen Vertrag über den Kauf von 32 SM-6-Block-I-Raketen aus den Vereinigten Staaten für geschätzte Kosten von 450 Millionen US-Dollar. Die Munition, die ebenfalls von Raytheon hergestellt wird, hat eine Reichweite von nur 240 km, bleibt damit weit hinter der Tomahawk zurück und ist darauf ausgelegt, Luftangriffe wie Hubschrauber, Jets, Drohnen und sogar andere anfliegende Raketen zu treffen. Dieser Verkauf muss jedoch noch vom US-Kongress genehmigt werden.