Ist Hansi Flicks Zeit als Bundestrainer nach dem Länderspiel-Doppelpack gegen Japan (Samstag, 20:45 Uhr/RTL) und Frankreich (Dienstag, 21 Uhr/ARD) Abgelaufen? Nach der gescheiterten WM 2022 und den schlechten Ergebnissen nach dem Turnier in Katar steht der DFB-Trainer stark unter Druck und könnte gefeuert werden, wenn die Testspiele erneut scheitern. Für Lothar Matthäus sind die Ergebnisse der Bewertung von Flicks Arbeit jedoch unerheblich: Er will Taten von der Mannschaft sehen, wie er am Freitag in einem Interview mit dem Pay-TV-Sender sagte Himmel gefordert.

Matthäus will das „Herz“ der DFB-Stars sehen

„Man sollte es nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Leistung abhängig machen. Wie verlierst du oder wie zeigst du dich auf dem Platz?“ sagte der Rekordnationalspieler. In den letzten drei Freundschaftsspielen im Juni gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) habe das DFB-Team „nicht unbedingt das geliefert, was wir erwartet hatten“. „Es muss anders werden. Man muss der Mannschaft sagen, dass sie gierig ist“, forderte Matthäus. „Man muss erkennen, dass die Nationalmannschaft mit dem Herzen für das Land und die Fans spielt, damit wir diese Atmosphäre mitnehmen können.“ die Europameisterschaft.“

Funktioniert das auch mit den vielen Veränderungen, die Flicks vorgenommen hat? Nach den vielen misslungenen Experimenten im Juni überraschte der Bundestrainer vor den nächsten beiden Freundschaftsspielen erneut. Kapitän ist nun Ilkay Gündogan anstelle von Joshua Kimmich, zudem könnte Kimmich zumindest gegen Japan auf die Rechtsverteidigerposition wechseln, die ihm nicht gefällt. Zudem wurde Leon Goretzka, zuletzt ein Schlüsselelement der Nationalmannschaft, nicht nominiert.

Nagelsmann als Flick-Nachfolger? Matthew kann es sich nicht vorstellen

Von allzu vielen Praxistests hält Matthäus nichts: „Man sollte nicht ständig versuchen, alles zu ändern, wenn irgendwann einmal etwas nicht funktioniert“, kritisierte der Weltmeister von 1990 Flick. „Es hat ein paar Wochen oder Monate nicht geklappt. Hansi Flick ist dafür verantwortlich.“ Allerdings seien auch die Spieler „in der Pflicht“, so Matthäus weiter.

Zudem kann sich der Experte derzeit keinen anderen Bundestrainer als Flick vorstellen: „Ich wüsste nicht unbedingt, wer sonst dieses Schiff steuern soll“, sagte Matthäus. „Julian Nagelsmann kostet eine Ablösesumme. Ich weiß nicht, ob der DFB bereit ist, diesen Betrag zu zahlen. Der DFB muss sparen. Oliver Glasner wollte eine Pause, bei ihm bin ich mir auch nicht sicher.“