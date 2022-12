Japan vs. Kroatien: Samurai Blue strebt zum ersten Mal den Einzug ins WM-Viertelfinale an

CNN

In einer Weltmeisterschaft voller Überraschungen hat Japan eine führende Rolle bei den Schlagzeilen spielenden Schockergebnissen gespielt.

Nicht viele hätten vorhergesagt, dass Samurai Blue in der Qualifikation für die K.-o.-Runde sowohl Spanien als auch Deutschland an die Spitze der Gruppe E schlagen würde, aber das Team war so beeindruckend, dass nicht viele jetzt eine Augenbraue hochziehen würden, wenn Japan das Viertelfinale erreichen würde erstmals in seiner Geschichte.

Japan spielt am Montag um 10:00 Uhr ET im ersten der beiden letzten 16-Spiele des Tages im Al-Janoub-Stadion gegen den Finalisten von 2018, Kroatien, unter den letzten 16, wobei das spätere Spiel gegen den Turnierfavoriten Brasilien und Südkorea antritt.

Zuerst zum Match in Al Wakrah. Kroatien ist eine Mannschaft, die in neun der letzten zehn WM-Spiele ungeschlagen war. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es vor vier Jahren in Russland, als ein von Kylian Mbappé inspiriertes Frankreich im Finale einen 4:2-Sieg sicherte.

Trainer Zlatko Dalić sagte Reportern am Sonntag, dass das Land im Laufe der Jahre hervorragende Leistungen erbracht und sich zu einer Macht im Weltfußball entwickelt habe.

„Kroatien hat vier Millionen Einwohner und die Ergebnisse, die wir auf der Weltbühne erzielt haben, sind wunderbar“, sagte Dalić per Reuters.

„Wir sind ständig bei Turnieren und Weltmeisterschaften präsent, das ist schon ein toller Erfolg. Wir sind zu einer Weltfußballmacht geworden.“

Während Kroatien, das in Katar ungeschlagen ist, in seinen letzten beiden WM-Spielen zu diesem Zeitpunkt noch nie im Achtelfinale verloren hat, kam Japan nie über das Achtelfinale hinaus und musste 2002, 2010 und 2018 eine Niederlage hinnehmen.

Verteidiger Yuto Nagatomo sagte, dass die Erinnerungen an die Niederlage gegen Belgien vor vier Jahren, als Japan eine 0:2-Führung verspielte und durch ein Tor in der Nachspielzeit verlor, die Spieler dieses Mal antreiben werden.

„Ich habe diesen Kampf gegen Belgien nie vergessen. Manchmal kommen mir plötzlich Szenen aus dem Spiel in den Sinn und die letzten vier Jahre waren sehr hart“, sagte der Außenverteidiger am Sonntag gegenüber Reportern.

„Aber ich denke, wir sind sowohl mental als auch körperlich gewachsen und … soweit ich sehen kann, ist dieses Team das beste und stärkste, das jemals für Japan bei der Weltmeisterschaft angetreten ist.“

Können frühere Treffen zwischen diesen beiden Ländern uns einen Eindruck davon vermitteln, was am Montag passieren könnte? Vielleicht nicht. Seit 1997 spielten sie dreimal gegeneinander, wobei Japan ein Freundschaftsspiel mit 4:3 gewann, aber in der Gruppenphase bei Frankreich 1998 gegen Kroatien verlor. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland trennten sich die beiden Teams 0:0 .

Laut dem Sportdatenunternehmen Gracenote hat Kroatien eine Chance von 58 %, dieses Spiel zu gewinnen, während Japans Chancen bei 42 % liegen.

Aber Kroatien ist eine auf Ballbesitz basierende Mannschaft, die Japan gefallen könnte, da es Deutschland und Spanien mit 17,7 % bzw. 26,1 % Ballbesitz besiegte.

Dalić fügte hinzu: „Sie werden die Samurai-Krieger-Philosophie anwenden. Wir auch. Wenn wir weiter gehen wollen, müssen wir dieselbe Einstellung anwenden, unser Bestes geben und niemals jemanden unterschätzen.

„Japan hat den wenigsten Ballbesitz der Welt, aber sie machen einen großartigen Übergang. Dies ist der ausdauerndste, hartnäckigste Gegner. Sie geben einfach nicht auf. Wir haben eine ähnliche Mentalität, Japan und Kroatien. Wir stehen auf Augenhöhe.“

Auf dem Papier ist das andere K.-o.-Spiel des Tages leichter vorherzusagen, wenn der fünfmalige Weltmeister Brasilien im Stadion 974 in Doha auf Südkorea trifft.

Obwohl Brasilien im letzten Gruppenspiel mit 0:1 gegen Kamerun verlor, ist es immer noch der klare Favorit auf das Viertelfinale, wo entweder Japan oder Kroatien warten.

Da der Einzug in die K.-o.-Runde bereits gesichert war, nahm Trainer Tite gegenüber der Mannschaft, die mit 0:1 gegen die Schweiz gewann, neun Änderungen vor, die für die erste Niederlage des Landes gegen eine afrikanische Nation bei einer Weltmeisterschaft verantwortlich sein könnten. Das sollte der Leistung Kameruns aber keinen Abbruch tun.

Ein dramatischer 2:1-Comeback-Sieg gegen Portugal, bei dem Hwang Hee-chan den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte, sicherte Südkorea den Einzug ins Achtelfinale. Vor diesem Spiel hatten die Taegeuk Warriors nur eines ihrer letzten elf WM-Spiele gewonnen .

Der Sieg für Südkorea wäre diesmal jedoch monumental, zumal es wahrscheinlich ist, dass Star-Stürmer Neymar nach der Genesung von einer Knöchelverletzung wieder einsatzbereit sein wird.

Aber der Turnierfavorit hat in Katar eine Reihe von Verletzungen bei Schlüsselspielern erlitten, wobei Alex Telles wegen seiner Knieverletzung gegen Kamerun Brasilien nicht mehr als Außenverteidiger zur Verfügung steht. Telles und Stürmer Gabriel Jesus wurden am Samstag vom brasilianischen Verband für den Rest des Turniers ausgeschlossen, während es unklar ist, wann sich die üblichen Außenverteidiger Danilo und Alex Sandro von ihren Verletzungen erholen werden.

Die beiden Länder haben noch nie bei einer Weltmeisterschaft gegeneinander gespielt, sind sich aber sieben Mal begegnet – Brasilien gewann sechs Mal und Südkorea gewann 1999 einmal. Ihr letztes Aufeinandertreffen fand im Juni in Seoul statt, das Brasilien mit 5:1 gewann.

Aber als einziges asiatisches Land, das ein WM-Halbfinale erreicht hat, hat Südkorea einen Stammbaum – und es hat auch Tottenham-Star Son Heung-min, seinen Talisman und einen der besten Spieler der englischen Premier League.

Südkoreas portugiesischer Trainer Paulo Bento sagte am Sonntag gegenüber Reportern: „Wir treten gegen Weltklassespieler an, wir lassen uns nicht einschüchtern. In unserem Kader haben wir Weltklassespieler.

„Ein Spiel, es ist kein ganzes Turnier, wir haben eine Chance … Das Wichtigste ist, dass wir zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die gewinnen will, sich messen und bis zum letzten Pfiff kämpfen will.“

