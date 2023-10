Tokyo, Japan

Die japanische Regierung hat am Freitag ein Gericht gebeten, die Auflösung der Vereinigungskirche in Japan nach der Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe im Juli 2022 anzuordnen.

Der Schritt der Regierung erfolgt nach einer monatelangen Untersuchung der Kirche, die in Japan offiziell als Familienbund für Weltfrieden und -vereinigung bekannt ist.

Die Untersuchung folgte den Behauptungen des mutmaßlichen Schützen Tetsuya Yamagami. dass er Abe tödlich erschoss, weil er glaubte, der Anführer stehe in Verbindung mit der Kirche, die Yamagami für den Bankrott seiner Familie durch die übermäßigen Spenden seiner Mutter, einem Mitglied, verantwortlich machte.

Anfang Januar haben japanische Staatsanwälte Yamagami wegen Mordes und Schusswaffenvorwürfen angeklagt.

Die Untersuchung der Regierung kam zu dem Schluss, dass die Praktiken der Gruppe – einschließlich Spendenaktionen, die ihre Anhänger angeblich zu exorbitanten Spenden drängten – gegen das Religious Corporations Act von 1951 verstießen.

Dieses Gesetz ermöglicht es japanischen Gerichten, die Auflösung einer religiösen Gruppe anzuordnen, wenn diese eine Handlung begangen hat, „die eindeutig das Gemeinwohl erheblich schädigt“.

Nach Angaben des japanischen öffentlich-rechtlichen Senders NHK wird das Bezirksgericht Tokio nun auf der Grundlage der von der Regierung vorgelegten Beweise ein Urteil fällen.

Dies ist das dritte Mal, dass die japanische Regierung eine Auflösungsanordnung für eine religiöse Gruppe beantragt, der ein Verstoß gegen das Gesetz vorgeworfen wird.

Sie versuchte auch, den Aum-Shinrikyo-Kult aufzulösen, nachdem einige seiner Mitglieder 1995 einen tödlichen Saringas-Angriff auf das U-Bahn-System von Tokio verübt hatten, bei dem Dutzende Menschen starben und Tausende verletzt wurden, sowie auf den Myokaku-ji-Tempel, dessen Priester Menschen durch Anklagen betrogen hatten für Exorzismen. In beiden Anordnungen urteilten die Gerichte mit der Regierung.

Die Vereinigungskirche in Japan hat wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten, Reformen versprochen und die Berichterstattung gegen sie als „voreingenommen“ und „falsch“ bezeichnet.

Am Donnerstag veröffentlichte sie eine Erklärung, in der es hieß, es sei „sehr bedauerlich“, dass die Regierung die Auflösungsanordnung anstrebe, insbesondere da sie seit 2009 „an einer Reform der Kirche arbeite“. Sie fügte hinzu, dass sie rechtliche Gegenargumente gegen die Anordnung vorbringen werde vor Gericht.

Bei einer Auflösung würde die 1954 von Reverend Sun Myung Moon in Südkorea gegründete Vereinigungskirche ihren Status als religiöse Körperschaft in Japan verlieren und keine Steuervorteile mehr erhalten. Es könnte jedoch weiterhin als Unternehmenseinheit operieren.

Experten argumentieren, dass die Bearbeitung einer Anordnung zur vollständigen Auflösung der Gruppe Jahre dauern könnte und sogar das Risiko birgt, dass die Aktivitäten des Unternehmens in den Untergrund gedrängt werden.

Die Polizei hat eine Theorie darüber, was den Mordverdächtigen Shinzo Abe motiviert hat

Die Vereinigungskirche wurde weltweit für Massenhochzeiten bekannt, bei denen Tausende von Paaren gleichzeitig heiraten und einige Bräute und Bräutigame ihren Verlobten am Hochzeitstag zum ersten Mal treffen.

Die öffentliche Kontrolle über die Kirche in Japan verschärfte sich, nachdem Abe im vergangenen Juli während einer Wahlkampfrede tödlich erschossen wurde.

Abes mutmaßlicher Angreifer teilte der Polizei mit, dass seine Familie durch die riesigen Spenden seiner Mutter an eine religiöse Gruppe ruiniert worden sei, die laut NHK enge Verbindungen zum verstorbenen ehemaligen Premierminister unterhielt.

Ein Sprecher der Vereinigungskirche bestätigte gegenüber Reportern in Tokio, dass die Mutter des Verdächtigen Mitglied sei, berichtete Reuters, sagte jedoch, dass weder Abe noch der mutmaßliche Mörder Mitglieder seien.

Nach Abes Tod brachten lokale Medien eine Reihe von Berichten, in denen behauptet wurde, verschiedene andere Abgeordnete der Regierungspartei des Landes hätten Verbindungen zur Kirche, was Premierminister Fumio Kishida dazu veranlasste, eine Untersuchung anzuordnen.

Kishida teilte Reportern am Donnerstag mit, dass die Abgeordneten der Regierungspartei ihre Verbindungen zur religiösen Gruppe abgebrochen hätten, da sie befürchteten, die Vereinigungskirche habe versucht, politischen Einfluss auszuüben.

Seit letztem November hat das japanische Kulturministerium Dokumente der Vereinigungskirche befragt und versucht, diese zu erhalten. Gleichzeitig hat es Zeugenaussagen von etwa 170 Personen gesammelt, die sagen, sie seien unter Druck gesetzt worden, massive Spenden zu tätigen, die in Japan als „spirituelle Verkäufe“ bekannt sind.

Laut Sakurai Yoshihid, einem Religionswissenschaftler an der Hokkaido-Universität, besteht die Praxis darin, Anhänger zum Kauf von Gegenständen wie Urnen und Amuletten aufzufordern, mit der Begründung, dass dies ihre Vorfahren besänftigen und künftige Generationen retten würde.

CNN hat die Vereinigungskirche um einen offiziellen Kommentar gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Vereinigungskirche im Mittelpunkt einer Kontroverse steht.

Naomi Honma, ein ehemaliges Mitglied der Vereinigungskirche, sagte gegenüber CNN, dass sie zwischen 1991 und 2003 an einem Rechtsfall mit dem Titel „Gib uns unsere Jugend zurück“ gearbeitet habe, in dem behauptet wurde, die Vereinigungskirche habe betrügerische und manipulative Techniken eingesetzt, um ahnungslose Mitglieder zu rekrutieren die Öffentlichkeit.

Sie argumentierten, dass dies das Potenzial habe, die in Artikel 20 der japanischen Verfassung verankerte Gedanken- und Gewissensfreiheit zu verletzen.

Nach einer Nach einem 14-jährigen Prozess, mehreren Zeugenaussagen der Kläger und einem 999-seitigen Bericht, der den Prozess der „Gedankenkontrolle“ der Gruppe darlegt, hatte der Prozess seinen Höhepunkt.

Das Bezirksgericht Sapporo fällte ein wegweisendes Urteil zugunsten von 20 ehemaligen Mitgliedern der Vereinigungskirche, die die Gruppe im Rahmen des Falles verklagt hatten. Es verurteilte die Vereinigungskirche zur Zahlung von etwa 29,5 Millionen Yen (200.000 US-Dollar) Schadenersatz für die Rekrutierung und Indoktrinierung von Menschen „unter Verschleierung der wahren Identität der Kirche“ und für die „Zwangszahlung einiger ehemaliger Mitglieder zum Kauf teurer Gegenstände und zur Spende großer Geldbeträge“.

In einer separaten Kontroverse zwischen 1987 und 2021 machte die Vereinigungskirche in Japan wegen des Verkaufs von Amuletten und Urnen Schadensersatzforderungen in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar geltend, so das National Lawyers Network against Spiritual Sales – eine Gruppe, die 1987 speziell gegründet wurde, um sich dagegen zu wehren die Vereinigungskirche.

Nobutaka Inoue, Experte für zeitgenössische japanische Religion an der Kokugakuin-Universität, kritisiert die Techniken der Kirche zur Rekrutierung und Beschaffung von Geldern. Er stellt jedoch auch fest, dass einige ihrer Mitglieder sich glücklich und zufrieden fühlten, nachdem sie der Vereinigungskirche gespendet hatten.

Einige Kritiker der Vereinigungskirche sagen, dass die Maßnahmen der Regierung nicht weit genug gehen, da sie immer noch als nicht-religiöse Gruppe agieren könnte. Eine Möglichkeit für die Regierung wäre, einen Gerichtsbeschluss zu beantragen, mit dem der Kirche auch ihr Unternehmensstatus entzogen wird. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Bearbeitung bis zu zwei Jahre dauern könnte.

Sakurai, der Experte für Religionswissenschaft, warnte davor, dass die Vereinigungskirche, wenn sie ihren Status als religiöse Körperschaft verlöre, nicht mehr unter der Kontrolle des japanischen Ministeriums für Bildung und Kultur stünde, was die Regulierung ihrer Aktivitäten erschweren würde.

Sakurai verwies auf den Fall Aum und stellte fest, dass die japanische Regierung nach dem Saringas-Angriff die Anerkennung der Gruppe als religiöse Organisation widerrief, sie jedoch weiterhin durch ein neues Gesetz aus dem Jahr 1999 regulierte, das eine fortgesetzte polizeiliche Überwachung ihrer Aktivitäten erlaubte.

Aber ein neues Gesetz zu erlassen, das es der Regierung ermöglichen würde, die Aktivitäten der Vereinigungskirche weiterhin zu überwachen – selbst wenn eines verabschiedet werden könnte – würde nicht so gut funktionieren, warnte Sakurai.

„(Aum) zählt nur etwa 1.200 Mitglieder; Allerdings ist die Vereinigungskirche in viele Schichten der japanischen Gesellschaft eingedrungen – einige Mitglieder sind Hausfrauen, einige arbeiten in Fabriken, andere sind Lehrer, sodass die Polizei nicht alle Bewegungen oder Aktivitäten der Vereinigungskirche überwachen kann“, sagte Sakurai.

Einige Experten sagen, Japan müsse mehr tun, um die Öffentlichkeit über nicht-traditionelle Religionen aufzuklären, von denen einige glauben, dass sie einen zunehmenden Einfluss auf die Gesellschaft haben.

Kimiaki Nishida, Sozialpsychologe und Vorsitzender der Japan Society for Cult Prevention and Recovery (JSCPR), wies darauf hin, dass in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg Staat und Religion getrennt wurden und die neue Verfassung den Religionsunterricht in der Schule verbiete.

Dadurch sei Religion im Wesentlichen zu einem Tabuthema geworden, sagte Nishida, und bis heute gebe es in Japan, anders als in den meisten EU-Mitgliedstaaten, keinen Religionsunterricht an Grund-, Mittel- oder Oberschulen.

Laut Toshiyuki Tachikake, einem Professor an der Universität Osaka, der sich seit 2009 auf Sektenbekämpfungsmaßnahmen spezialisiert hat, sind Studenten – insbesondere auf Universitätsgeländen – anfällig dafür, unter Druck gesetzt zu werden.

Er und andere Experten sagen, dass mehr getan werden sollte, um junge Japaner über Religion aufzuklären.

„Wir brauchen Religionsunterricht in den Schulen. Jemandem ein umfassendes Verständnis verschiedener Religionen und ihrer Lehren zu vermitteln, ermöglicht es ihm, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob er einer bestimmten Gruppe beitreten möchte, falls jemals ein Personalvermittler an ihn herantritt“, sagte Tachikake.