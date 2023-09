Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hat erfolgreich ein Monderkundungsschiff an Bord einer im Inland hergestellten Rakete ins All geschickt, in der Hoffnung, bis zum nächsten Februar den Mond zu erreichen.

Laut JAXA startete am Donnerstag eine H-IIA-Rakete vom japanischen Tanegashima Space Center und setzte den Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) für seine mehrmonatige Reise zur Mondoberfläche frei.

Obwohl die 100-Millionen-Dollar-Mission einen holprigen Start hatte und letzten Monat wegen schlechten Wetters dreimal verschoben wurde, stellte JAXA fest, dass die Rakete „Flug wie geplant“ während der Markteinführung am Donnerstag.

Die Raumfahrtbehörde sagt, sie plane die Herstellung eines „Punktgenaue Landung“ mit dem SLIM, das darauf abzielt, innerhalb von 100 Metern an seinen Zielort heranzukommen – was ihm den Spitznamen eingebracht hat „Mondscharfschütze.“ JAXA stellte fest, dass die Mission wertvolle Daten und Erfahrungen für die künftige Weltraumforschung, einschließlich Landungen, liefern würde „Ressourcenknappe Planeten.“

„Durch die Entwicklung des SLIM-Landers werden die Menschen einen qualitativen Wandel dahingehend vollziehen, dass sie dort landen können, wo sie wollen, und nicht nur dort, wo es einfach zu landen ist, wie es zuvor der Fall war.“ JAXA sagte in einer Missionsbeschreibung.

Sollte alles nach Plan verlaufen, wird der Roboter-SLIM-Lander einen langen, treibstoffeffizienten Weg zurücklegen, bevor er im Shioli-Einschlagskrater landet, einem fast 1.000 Fuß breiten Becken auf der erdnahen Seite des Mondes. Das Schiff verfügt über eine Reihe von Sensoren und anderer Ausrüstung, darunter mehrere kleine Sonden, die dabei helfen, den Zustand des Landeplatzes zu überwachen.









Zusätzlich zum Lander beförderte dieselbe H-IIA-Rakete auch die X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), ein gemeinsam von JAXA, NASA und der Europäischen Weltraumorganisation entwickeltes Weltraumteleskop. Die Forscher hoffen, dass das Instrument zu Durchbrüchen auf dem Gebiet der Röntgenastronomie führen und möglicherweise unter anderem neues Licht auf die Struktur des frühen Universums, die Entstehung von Galaxien und die Natur der Dunklen Materie werfen wird.

Der erfolgreiche Start folgt auf zwei weitere gescheiterte Mondlandeversuche Japans im letzten Jahr, wobei JAXA im vergangenen November den Kontakt zu einem Raumschiff verlor, während ein anderes im April auf dem Mond abstürzte.

Das Kunststück erfolgt auch nach Indiens Jungfernfahrt zur Mondoberfläche Ende August – es war damit das vierte Land, das jemals eine Landung durchführte – sowie nach einem erfolglosen Versuch der Moskauer Luna-25-Mission. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos sagte, die Landung sei aufgrund eines technischen Defekts am Motor des Raumfahrzeugs gescheitert, äußerte aber weiterhin Hoffnungen auf zukünftige Mondmissionen.