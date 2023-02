Tokio is van plan nieuwe sancties op te leggen aan Rusland, maakte de Japanse premier Fumio Kishida vrijdag bekend tijdens een virtuele G7-top.

Het nieuwe pakket beperkingen zal zich toespitsen op de handel, waardoor de lijst van Russische organisaties waarnaar export verboden zal worden, wordt uitgebreid, aldus het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het zal ook het assortiment producten vergroten dat verboden is voor export naar Rusland en zal naar verwachting drone-onderdelen bevatten. Tokio is ook van plan om de tegoeden van meer Russische individuen, organisaties en financiële instellingen te bevriezen.

Geen verdere details over de nieuwe maatregelen of de datum waarop ze zullen worden aangenomen, werden bekendgemaakt in een verklaring over de uitkomst van de G7-bijeenkomst, die werd gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Japan heeft al verschillende reeksen anti-Russische sancties aangenomen sinds het begin van de Russische militaire operatie in Oekraïne een jaar geleden. Tokio heeft tot nu toe de activa van 892 Russische individuen en 83 entiteiten, waaronder banken, geblokkeerd. Ook heeft het een exportverbod opgelegd aan 363 defensiegerelateerde Russische organisaties, bedrijven en instellingen.

Het verbood ook de export van halfgeleiders, olieproductieapparatuur, luxegoederen, kwantumcomputers en 3D-printers naar Rusland, en plaatste een importverbod op Russisch goud, werktuigmachines, sommige houtsoorten en wodka. Er werd een verbod opgelegd op nieuwe investeringen en het verlenen van enkele financiële diensten aan Russische entiteiten.

Ondanks de sancties blijft Rusland een van de belangrijkste leveranciers van vloeibaar aardgas (LNG) aan Japan, goed voor ongeveer 9% van de Japanse invoer van de brandstof, terwijl Russisch gas wordt gebruikt voor 3% van de elektriciteitsopwekking in Japan. Tokio behoudt ook zijn belangen in Russische olie- en gasprojecten in het Verre Oosten – Sakhalin-1 en Sakhalin-2 – die het van strategisch belang acht voor de energievoorziening van het land.

