TOKYO (AP) — Japan vierde zaterdag de 12e verjaardag van de enorme aardbeving, tsunami en nucleaire ramp met een minuut stilte, terwijl de bezorgdheid groeide in de aanloop naar het geplande vrijkomen van het behandelde radioactieve water uit de vernielde kerncentrale van Fukushima en de terugkeer van de regering. naar kernenergie.

De aardbeving en tsunami met een kracht van 9,0 op de schaal van Richter die op 11 maart 2011 grote delen van de noordoostkust van Japan teisterden, lieten meer dan 22.000 mensen het leven, waaronder ongeveer 3.700 van wie de daaropvolgende sterfgevallen verband hielden met de ramp.

In het hele land werd om 14:46 uur, het moment waarop de aardbeving toesloeg, een moment van stilte in acht genomen.

Sommige bewoners van de door de tsunami getroffen noordelijke prefecturen van Iwate en Miyagi liepen naar de kust om te bidden voor hun dierbaren en de 2.519 wier stoffelijk overschot nooit werd gevonden.

In Tomioka, een van de steden in Fukushima waar de eerste zoekacties moesten worden gestaakt vanwege straling, gebruiken brandweerlieden en politie stokken en een schoffel om door de kustlijn te harken op zoek naar de mogelijke overblijfselen van de slachtoffers of hun bezittingen.

Op een basisschool in Sendai, in de prefectuur Miyagi ten noorden van Fukushima, lieten deelnemers honderden kleurrijke ballonnen op ter nagedachtenis aan de verloren levens.

In Tokio kwamen tientallen mensen bijeen voor een jubileumevenement in een park in de binnenstad, en anti-nucleaire activisten organiseerden een demonstratie.

De aardbeving en tsunami die de kerncentrale van Fukushima Daiichi aan de kust insloegen, vernietigden de stroom- en koelfuncties, waardoor drie van de zes reactoren instortten. Ze spuwden enorme hoeveelheden straling uit waardoor tienduizenden bewoners moesten evacueren.

Meer dan 160.000 mensen waren op een gegeven moment vertrokken en ongeveer 30.000 kunnen nog steeds niet terugkeren vanwege langdurige stralingseffecten of gezondheidsproblemen. Veel van de evacués hebben zich al ergens anders gevestigd en de meeste getroffen steden hebben de afgelopen tien jaar een aanzienlijke bevolkingsafname gezien.

Tijdens een ceremonie zei de gouverneur van Fukushima, Masao Uchibori, dat er vooruitgang was geboekt met de ontsmetting en de wederopbouw, maar dat “we nog steeds met veel moeilijke problemen worden geconfronteerd”. Hij zei dat veel mensen nog steeds vertrokken en dat de prefectuur belast was met het opruimen van de fabriek en geruchten over de effecten van het aanstaande vrijkomen van het gezuiverde water.

De exploitant van de centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, en de regering treffen de laatste voorbereidingen om in de komende maanden meer dan 1,3 miljoen ton behandeld radioactief water in zee te lozen.

De regering zegt dat de gecontroleerde lozing van het water na behandeling tot veilige niveaus gedurende tientallen jaren veilig is, maar veel inwoners, evenals buurlanden China en Zuid-Korea en eilandstaten in de Stille Oceaan zijn er tegen. Visserijgemeenschappen maken zich vooral zorgen over de reputatie van de lokale vis en hun nog herstellende handel.

In zijn toespraak van vorige week drong Uchibori er bij de regering op aan alles in het werk te stellen om te voorkomen dat negatieve geruchten over het vrijkomen van water het imago van Fukushima verder schaden.

Premier Fumio Kishida hernieuwde zijn belofte om de lopende wederopbouwinspanningen te steunen.

“De lozing van het gezuiverde water is een stap die niet kan worden uitgesteld”, zei Kishida na de ceremonie tegen verslaggevers. Hij herhaalde een eerdere toezegging dat “een vrijlating niet zal worden uitgevoerd zonder begrip van de belanghebbenden.”

De regering van Kishida heeft een beleid voor de uitfasering van kernenergie teruggedraaid dat werd aangenomen na de ramp van 2011, en dringt in plaats daarvan aan op een plan om het gebruik van kernenergie te maximaliseren om de zorgen over de energievoorziening als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne aan te pakken en tegelijkertijd te voldoen aan de vereisten voor koolstofarmoede.

Het doel van Uchibori is om de levering van hernieuwbare energie te versterken tot 100% van de behoeften van de prefectuur Fukushima tegen 2040. Hij zei vorige week dat hoewel het energiebeleid het mandaat van de centrale regering is, hij wil herinneren dat Fukushima nog steeds te lijden heeft onder de nucleaire ramp.

Mari Yamaguchi, The Associated Press















