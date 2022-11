Tokio will mit der AUKUS-Allianz zwischen Australien, den USA und Großbritannien kooperieren

Australiens Erwerb von Atom-U-Booten ist von entscheidender Bedeutung für die regionale Sicherheit, und Japan ist bereit, seine Hilfe und sein Fachwissen anzubieten, sagte Botschafter Shingo Yamagami am Montag auf der „Advancing AUKUS“-Konferenz und rief Canberra Tokyos wichtigsten militärischen Verbündeten neben den Vereinigten Staaten an.

Obwohl er China nicht direkt als Bedrohung bezeichnete, sagte der Gesandte, Japan sei es „ein Frontstaat mit herausfordernden Umständen in der gefährlichen Nachbarschaft Südostasiens“, dem Publikum im National Press Club in Canberra erklären, warum „AUKUS liegt uns sehr am Herzen.“

Bereits 2021 gaben die USA, Australien und Großbritannien den Abschluss des sogenannten AUKUS-Sicherheitspaktes bekannt, der vorsieht, Canberra mit konventionell bewaffneten und atomgetriebenen U-Booten auszustatten und damit seine Marinekapazitäten deutlich zu stärken. Im vergangenen Monat unterzeichnete Australien ein separates Abkommen mit Japan zur Vertiefung seiner Sicherheitszusammenarbeit, einschließlich gemeinsamer militärischer Ausbildung und Informationsaustausch.

„In Zukunft könnte Japan auch Gastgeber für australische Atom-U-Boote sein“, Der Gesandte sollte laut einem von The Australian vor der Veranstaltung zitierten Entwurf der Rede sagen. „Japans Zusammenarbeit mit AUKUS birgt großes Potenzial … Solche U-Boote werden die regionale Abschreckung verstärken.“









China hat die AUKUS-Allianz wiederholt kritisiert und argumentiert, dass ihre Projekte ernsthafte Risiken für die regionale Stabilität und die nukleare Sicherheit darstellen. Diese Ansicht wurde bis zu einem gewissen Grad von Russland wiederholt. Im August warnte Verteidigungsminister Sergey Shoigu, dass AUKUS dies könnte „detonieren“ den gesamten asiatisch-pazifischen Raum, da der Pakt das Zeug zum Werden hat „ein militärisch-politisches Bündnis.“

Am Sonntag führte Russlands Außenminister Sergej Lawrow AUKUS als Beispiel dafür an, dass Washington und seine Verbündeten versuchen, die asiatisch-pazifische Region zu militarisieren. Diese Aktionen sind nicht gerecht „Offensichtlich darauf ausgerichtet, China einzudämmen“ aber auch „Widerstand gegen die Interessen Russlands im asiatisch-pazifischen Raum“ sagte der Minister.