Japan, Großbritannien und Italien entwickeln Kampfjets der nächsten Generation

Japan, Italien und Großbritannien wollen einen Kampfjet der nächsten Generation entwickeln.

Die USA könnten sich dem Projekt in Zukunft anschließen und haben im Rahmen von Gesprächen eine Zusammenarbeit mit Japan aufgenommen.

Das Global Combat Air Program wird versuchen, „militärische Fähigkeiten voranzutreiben“.

Japan, Großbritannien und Italien sagten am Freitag, dass sie gemeinsam einen Kampfjet der nächsten Generation in einem Projekt entwickeln werden, das Spielraum für eine zukünftige Zusammenarbeit mit Verbündeten einschließlich der Vereinigten Staaten bietet.

Der neue Jet, der bis 2035 fertig sein soll, soll die aktuelle Forschung der Nationen zu modernster Luftkampftechnologie zusammenführen, von Stealth-Kapazität bis hin zu Hightech-Sensoren.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten die drei Länder, das „ehrgeizige Unterfangen“ würde „unsere fortschrittlichen militärischen Fähigkeiten und unseren technologischen Vorsprung beschleunigen“ in einer Zeit, in der „Bedrohungen und Aggressionen weltweit zunehmen“.

Ihre Ankündigung wurde von einer Reihe von Bildern begleitet, die einen künstlerischen Eindruck der eleganten neuen Jets zeigen, die am Berg Fuji vorbei und über London und Rom fliegen.

Sie gaben keine Kostenschätzung ab, aber die drei Länder investieren bereits Milliarden von Dollar in die Entwicklung von Kampfflugzeugen, Bemühungen, die im Rahmen des gemeinsamen Projekts namens Global Combat Air Programme zusammengeführt werden.

Die Aussage lautete:

Wir teilen [an] Ehrgeiz, dass dieses Flugzeug das Herzstück eines breiteren Kampfluftsystems ist, das in mehreren Bereichen funktionieren wird.

Dazu gehört die „zukünftige Interoperabilität mit den Vereinigten Staaten, mit der NATO und mit unseren Partnern“ in Europa, Asien und weltweit, erklärte sie.

Das US-Verteidigungsministerium sagte, es unterstütze das Projekt in einer separaten gemeinsamen Erklärung mit dem japanischen Verteidigungsministerium.

„Wir haben eine wichtige Zusammenarbeit durch eine Reihe von Diskussionen über die Fähigkeiten autonomer Systeme begonnen, die neben anderen Plattformen Japans nächstes Kampfflugzeugprogramm ergänzen könnten“, heißt es in der amerikanisch-japanischen Erklärung.

Großbritannien hatte bereits mit Italien an einem zukünftigen Kampfflugzeugprojekt namens Tempest gearbeitet, das 2018 mit großem Tamtam gestartet wurde.

Ziel war es, bis 2035 ein zweimotoriges Stealth-Flugzeug zu entwickeln, das bemannt oder unbemannt betrieben werden kann, nicht vom Radar erkannt werden kann und über Funktionen wie lasergesteuerte Waffen und ein virtuelles Cockpit verfügt.

Druck aus China

Japans früheres Projekt zum Bau eines Kampfflugzeugs der nächsten Generation mit dem Namen FX sollte Berichten zufolge mehr als fünf Billionen Yen (rund 40 Milliarden US-Dollar) kosten.

Die Ankündigung vom Freitag kommt mit Tokio, das bereit ist, die größte Überarbeitung seiner Sicherheitsstrategie seit Jahrzehnten vorzunehmen.

Die Regierung plant, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen – ein umstrittener Schritt in einer Nation, deren Verfassung die militärische Kapazität auf angebliche Selbstschutzmaßnahmen beschränkt.

Aber der Krieg in der Ukraine, wiederholte Raketenstarts aus Nordkorea und der wachsende Druck aus China haben dazu beigetragen, Unterstützung für ein größeres Budget aufzubauen.

Die japanische Tageszeitung Nikkei Business sagte, dass die Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries, BAE Systems und Leonardo das neue Projekt beaufsichtigen würden, das Tokios zweite gemeinsame Entwicklung nach der mit Washington hergestellten SM-3-Rakete ist.

Das Global Combat Air Program ist das jüngste hochkarätige Beispiel dafür, dass verbündete Länder auf Ad-hoc-Basis zusammenarbeiten, um Verteidigungsausrüstung zu entwickeln.

Solche Schritte erwiesen sich letztes Jahr als umstritten, als die Vereinigten Staaten einen lukrativen Vertrag zur Lieferung von U-Booten aus Frankreich an Australien schnappten und eine neue Allianz zwischen den USA, Großbritannien und Australien im Pazifik namens AUKUS gründeten.

Später am Freitag werden Australiens Verteidigungs- und Außenminister ihre japanischen Amtskollegen in Tokio zu Sicherheitsgesprächen treffen.

Nach einem Treffen zwischen US-amerikanischen und australischen Ministern in dieser Woche in Washington sagten die beiden Länder, sie würden japanische Truppen in Drei-Wege-Rotationen willkommen heißen, und versprachen angesichts der schnellen militärischen Fortschritte Chinas eine einheitliche Front.