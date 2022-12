Japan gegen Kroatien und weitere Nachrichten zur Weltmeisterschaft 2022

Japans Spieler feiern nach dem Sieg über Spanien am Donnerstag. (Aijaz Rahi/AP)

Nicht viele hätten vorhergesagt, dass Japan in der Qualifikation für die K.-o.-Runde sowohl Spanien als auch Deutschland an die Spitze der Gruppe E schlagen würde. Aber das Team war so beeindruckend, dass nicht viele jetzt eine Augenbraue hochziehen würden, wenn die Samurai Blue zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Viertelfinale erreichen würden, wenn sie im Achtelfinale gegen Kroatien – den Finalisten der Weltmeisterschaft 2018 – spielen das Al Janoub Stadium heute um 10 Uhr ET

Kroatien ist eine Mannschaft, die in neun der letzten zehn WM-Spiele ungeschlagen war. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es vor vier Jahren in Russland, als ein von Kylian Mbappé inspiriertes Frankreich im Finale einen 4:2-Sieg sicherte.

Unterdessen kam Japan nie über das Achtelfinale hinaus und musste 2002, 2010 und 2018 Niederlagen hinnehmen.

Verteidiger Yuto Nagatomo sagte, dass die Erinnerungen an die Niederlage gegen Belgien vor vier Jahren, als Japan eine 0:2-Führung verspielte und durch ein Tor in der Nachspielzeit verlor, die Spieler dieses Mal antreiben werden.

„Ich habe diesen Kampf gegen Belgien nie vergessen. Manchmal kommen mir plötzlich Szenen aus dem Spiel in den Sinn und die letzten vier Jahre waren sehr hart“, sagte der Außenverteidiger am Sonntag gegenüber Reportern. „Aber ich denke, wir sind sowohl mental als auch körperlich gewachsen und … soweit ich sehen kann, ist dieses Team das beste und stärkste, das jemals für Japan bei der Weltmeisterschaft angetreten ist.“

Seit 1997 haben Japan und Kroatien dreimal gegeneinander gespielt, wobei Japan ein Freundschaftsspiel mit 4:3 gewann, aber in der Gruppenphase bei Frankreich 1998 gegen Kroatien verlor. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland spielten die beiden Teams ein 0: 0 Unentschieden.

Kroatien ist eine auf Ballbesitz basierende Mannschaft, die Japan gefallen könnte, da es Deutschland und Spanien mit 17,7 % bzw. 26,1 % Ballbesitz besiegte.

Japan „wird die Samurai-Krieger-Philosophie anwenden. Wir auch. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir dieselbe Einstellung zeigen, unser Bestes geben und niemanden unterschätzen“, sagte Trainer Zlatko Dalić. „Japan hat den wenigsten Ballbesitz der Welt, aber sie machen einen großartigen Übergang. Dies ist das Beharrlichste „, hartnäckiger Gegner. Sie geben einfach nicht auf. Wir haben eine ähnliche Mentalität, Japan und Kroatien. Wir stehen auf Augenhöhe.“