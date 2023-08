Japan hat am Sonntag des 78. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima in der Endphase des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Angesichts der wachsenden nuklearen Bedrohung weltweit forderte der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, die Abschaffung von Atomwaffen und bezeichnete die nukleare Abschreckungspolitik der G7 als „Torheit“.

„Sie müssen sofort konkrete Schritte unternehmen, um uns von der gefährlichen Gegenwart in unsere ideale Welt zu führen“, sagte er, als am Sonntag um 8.15 Uhr die Friedensglocke läutete – genau zu dem Zeitpunkt, als am 6. August 1945 der US-Bomber Enola Gay den ersten Atombombenabwurf der Welt abfeuerte Bombe wurde auf ein Bevölkerungszentrum abgeworfen.

In diesem Jahr fand der G7-Gipfel in Hiroshima statt, dem Wahlkreis des japanischen Premierministers Fumio Kishida.

Der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, betonte die Notwendigkeit, auf Atomwaffen zu verzichten Bild: JIJI Press/AFP/Getty Images

„Führungskräfte auf der ganzen Welt müssen sich der Realität stellen, dass die nuklearen Bedrohungen, die jetzt von bestimmten politischen Entscheidungsträgern geäußert werden, die Torheit der Theorie der nuklearen Abschreckung offenbaren“, sagte Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui bei der Zeremonie, an der auch Kishida teilnahm.

Bei der Gedenkzeremonie versammelten sich etwa 50.000 Menschen, darunter auch ältere Opfer, die den Bombenangriff überlebten, und legten eine Schweigeminute ein.

Die Trommeln des Atomkrieges schlagen wieder: Antonio Guterres

Der Jahrestag des Hiroshima-Bombenanschlags wurde vor dem Hintergrund der wachsenden Bedrohung durch Atomwaffen durch die russische Invasion in der Ukraine begangen.

Das Problem stellt Kishida vor einen schwierigen Balanceakt. Japan ist traditionell ein Befürworter der nuklearen Abrüstung, nicht zuletzt aufgrund der Hinterlassenschaften der Anschläge auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki.

Es unterstützt jedoch auch die Haltung der teilweise atomar bewaffneten G7-Gruppe, dass Mitglieder mit Atomwaffen diese so lange behalten sollen, wie sie eine notwendige Abschreckung gegen andere Atommächte darstellen.

„Führer der Welt haben diese Stadt besucht, ihre Denkmäler gesehen, mit ihren mutigen Überlebenden gesprochen und sind ermutigt, sich für die nukleare Abrüstung einzusetzen“, sagte er in einer von einem UN-Vertreter vorgelesenen Bemerkung. „Das sollten mehr tun, denn die Trommeln des Atomkriegs schlagen wieder.“

Auch Japans Premierminister Fumio Kishida (vorne rechts) nahm an der Gedenkfeier in Hiroshima teil und legte eine Schweigeminute ein Bild: AP/Kyodo News/Picture Alliance

Die amerikanische Atombombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde, erhielt den Spitznamen „Little Boy“. Es wird geschätzt, dass bis Ende 1945 bis zu 140.000 Menschen getötet wurden. Drei Tage später warfen die USA eine zweite Bombe auf Nagasaki ab. Man geht davon aus, dass in den nächsten vier Monaten bis zu 70.000 Menschen getötet wurden.

Wenige Tage nach den Bombenanschlägen, am 15. August, gab Japan offiziell seine Kapitulation bekannt. Kurz darauf, am 2. September, kapitulierte Japan offiziell und beendete damit den Zweiten Weltkrieg in Asien.

Ob der Einsatz der Bomben zu einem schnelleren und möglicherweise noch unblutigeren Ende des Krieges führte oder ob es sich dabei um eine letztendlich unnötige Machtdemonstration handelte, bleibt auch fast acht Jahrzehnte später eine heftige Debatte unter Historikern.

mfa/msh (dpa, Reuters)