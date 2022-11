Japan beschuldigt Nachbar, seine Souveränität verletzt zu haben — RT World News

Premierminister Fumio Kishida hat Peking wegen eskalierender Spannungen im Ostchinesischen Meer angegriffen

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat China ungewöhnlich scharf zurechtgewiesen und Peking beschuldigt, die Souveränität seines Landes zu verletzen und Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum zu schüren.

„Es gab fortgesetzte, zunehmende Aktionen Chinas im Ostchinesischen Meer, die Japans Souveränität verletzen“, Kishida sagte anderen Staatsoberhäuptern am Sonntag auf dem Ostasien-Gipfel in Kambodscha. „China ergreift auch weiterhin Maßnahmen, die die regionalen Spannungen im Südchinesischen Meer verstärken.“

Kishida bezog sich offenbar auf chinesische Einfälle in Gewässer um die Senkaku-Inseln, die von Tokio kontrolliert, aber auch von Peking beansprucht werden. Über Japans direkte territoriale Bedenken hinaus schlug er auch vor, dass China die regionale Sicherheit in der Straße von Taiwan gefährde, und äußerte sich „ernsthafte Besorgnis“ über die Menschenrechte der ethnischen Minderheit der Uiguren in China.









China verstärkte seine Militärübungen rund um Taiwan und brach die Verteidigungs- und Klimabeziehungen zu Washington ab, nachdem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, der selbstverwalteten Insel im August einen umstrittenen Besuch abgestattet hatte. Zu diesen Übungen gehörte das Abfeuern ballistischer Raketen, von denen nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums fünf in Japans ausschließlicher Wirtschaftszone (AWZ) im Ostchinesischen Meer landeten. Damals protestierte Tokio auf diplomatischem Wege gegen den Vorfall.

Kishida äußerte sich am selben Tag, an dem er am Rande des Ostasien-Gipfels mit US-Präsident Joe Biden und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol zusammentraf. Diese Gespräche konzentrierten sich hauptsächlich auf Provokationen durch Nordkorea, einschließlich einer Flut von Raketentests, aber auch der Führer „bekräftigten ihre Entschlossenheit, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten“, nach einer Erklärung des Weißen Hauses.

Pekings Position ist, dass Taiwan ein integraler Bestandteil Chinas ist – das sogenannte „Ein China“ Politik – und zwar China „wird unweigerlich wiedervereinigt werden.“ Ein im August veröffentlichtes Weißbuch besagt, dass Peking sich zwar bemühen wird, diese Wiedervereinigung friedlich zu erreichen, sich aber das Recht vorbehält, militärische Gewalt anzuwenden.

Bidens Regierung hat geschworen, den taiwanesischen Streitkräften weiterhin Waffen und militärische Ausbildung zur Verfügung zu stellen, auch wenn sie eine Politik fortsetzt, Chinas Anspruch auf die Souveränität über die Insel anzuerkennen – aber nicht zu unterstützen.