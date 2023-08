Trotz aller Proteste seiner Nachbarländer hat Japan damit begonnen, aufbereitetes Kühlwasser aus den Atomruinen von Fukushima ins Meer einzuleiten. Mehr als 1,3 Millionen Tonnen sollen auf diesem Weg entsorgt werden.

Japan hat mit der umstrittenen Einleitung von gefiltertem und verdünntem Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer begonnen. Das teilte der Betreiberkonzern Tepco am Donnerstag mit. Trotz großer Bedenken bei Fischern und Nachbarländern wie China leitete Tepco die erste Ladung aufbereiteten Wassers in einen ein Kilometer langen Tunnel, der zu diesem Zweck im Pazifik gebaut wurde.

Über 1,3 Millionen Tonnen Kühlwasser



Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi wurde im März 2011 infolge eines schweren Erdbebens und eines massiven Tsunamis geschlossen Zusammenbrüche kam. Seitdem müssen die Reaktoren mit Wasser gekühlt werden, das in mehr als 1.000 Tanks gespeichert ist – mittlerweile sind es über 1,3 Millionen Tonnen.

Doch nun wird laut Tepco der Platz für die Tanks knapp. Darüber hinaus droht die Langzeitlagerung auf dem Gelände die Rückbauarbeiten an der Atomruine zu behindern. Es könnte auch zu Undichtigkeiten kommen. Es wird erwartet, dass die Entsorgung der riesigen Wassermengen etwa 30 Jahre dauern wird. Der Ladevorgang erfolgt vor der Einleitung in den Pazifik kühlendes Wasser Obwohl verarbeitet, kann das Filtersystem das radioaktive Isotop Tritium nicht herausfiltern.

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind „vernachlässigbar“



Teco Dadurch wird das Wasser so stark mit Meerwasser verdünnt, dass die Tritiumkonzentration auf 1.500 Becquerel pro Liter sinkt, was nach Angaben des Betreibers weniger als einem Vierzigstel des nationalen Sicherheitsstandards entspricht. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte die Entsorgung genehmigt und erklärt, Japan erfülle internationale Sicherheitsstandards. Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt seien „vernachlässigbar“.

Die japanische Fischereibehörde plant, Meeresfrüchte in den nächsten vier Wochen täglich auf radioaktives Tritium zu testen. Die Testergebnisse sollen innerhalb von zwei Tagen veröffentlicht werden. An zwei Standorten im Umkreis von zehn Kilometern werden Proben entnommen Atomruine herumgetragen. Japans Fischer meiden bereits freiwillig Fischgründe in dieser Entfernung von der Atomanlage. Die Einleitung des Kühlwassers ins Meer lehnten sie bis zuletzt ab.

Fischer fürchten um den Ruf ihrer Meeresfrüchte



Seit der Kernschmelze im Jahr 2011 versuchen die Fischer, sich von den durch die Katastrophe verursachten Geschäftsverlusten zu erholen. Jetzt befürchten sie, dass der Ruf ihrer Meeresfrüchte erneut geschädigt wird. Auch Umweltschützer und Nachbarländer wie China kritisierten Japan und forderten Japan auf, das Wasser nicht ins Meer zu leiten. Allerdings weisen Experten darauf hin, dass die Einleitung von kontaminiertem Kühlwasser aus Kernkraftwerken weltweit an der Tagesordnung ist. Kritiker hingegen argumentieren, dass es sich im Fukushima-Fall nicht um ein normal funktionierendes Atomkraftwerk, sondern um zerstörte Reaktoren als Beweis für die schlimmste Atomkatastrophe seit Tschernobyl im Jahr 1986 handele.

stz

DPA