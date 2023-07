Laut einer auf der Website des Wirtschaftsministeriums des Landes veröffentlichten Ankündigung hat Japan drei russische Energieprojekte, an denen japanische Unternehmen aktiv beteiligt sind, von den Sanktionen ausgeschlossen.

Der Bekanntmachung zufolge wird die Ausnahme Projekte abdecken, die als entscheidend für die Energiesicherheit Japans gelten.

„Dienstleistungsbetriebe, die der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie als besonders notwendig zur Gewährleistung der Energiesicherheit unseres Landes identifiziert hat, unterliegen nicht dem Verbot„, erklärte das Ministerium und fügte hinzu, dass die Ausnahmeregelung für Architektur- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit „ gilt.Exploration, Förderung, Verflüssigung, Lagerung, Transport und Umschlag von Rohöl und brennbarem Erdgas sowie damit verbundene Vorgänge, einschließlich Sachalin 1, Sachalin 2 und Arctic LNG 2.”

Die Maßnahme gilt laut Ankündigung für den Servicebetrieb, der am oder nach dem 30. September 2023 beginnt. Es befreit auch die Erbringung von Dienstleistungen für russische Tochtergesellschaften japanischer Unternehmen von Sanktionen.

Am 26. Mai kündigte Japan Pläne an, die Erbringung von Architektur- und Ingenieurdienstleistungen für Russland zu verbieten, ohne anzugeben, wann die Maßnahme in Kraft treten würde. Das Land orientiert sich in seiner Russlandpolitik an westlichen Staaten, die als Reaktion auf den Militäreinsatz in der Ukraine in den vergangenen Monaten mehrere Sanktionspakete gegen Moskau verhängt haben.

Tokio zögerte jedoch, Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen, und betonte wiederholt dessen Bedeutung für die Energiesicherheit des Landes. Japan erhielt eine Ausnahme von der westlichen Preisobergrenze für russische Ölimporte, wodurch Lieferungen aus Sachalin-2 ausgeschlossen waren. Auch an seinen gemeinsamen Energieprojekten in Russland blieb das Land beteiligt.

