Finanzministerin Janet L. Yellen wird diese Woche zwei Tage lang hochrangige Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen, Vizepremier He Lifeng, abhalten, während die Vereinigten Staaten und China versuchen, auf den Anfang des Jahres begonnenen Bemühungen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten aufzubauen die beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

Die Treffen finden am Donnerstag und Freitag in San Francisco im Vorfeld des Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperationsgipfels statt, der am Samstag beginnt. Die Treffen werden dazu beitragen, den Grundstein für die erwarteten Gespräche auf dem Gipfel zwischen Präsident Biden und Chinas oberstem Führer Xi Jinping zu legen. Das Finanzministerium sagte, die Vereinigten Staaten hofften, dass die Treffen von Frau Yellen „die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen weiter stabilisieren“ und Fortschritte in wichtigen Wirtschaftsfragen erzielen würden.

Die Wiederbelebung der Wirtschaftsdiplomatie zwischen den beiden Ländern kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für die Weltwirtschaft, die mit schleppender Produktion und Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten zu kämpfen hat.