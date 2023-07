von David Baum 16.07.2023, 14:58 Uhr



Die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren. Im Januar gab sie dem Stern ein weiteres großes Interview. Darin sprach sie berührend über ihren ehemaligen Partner Serge Gainsbourg, über Revolten, Emanzipation und ihre Töchter.

Die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist gealtert 76 Jahre starben. Anfang des Jahres gab sie dem Star ein großes Interview, das wir hier noch einmal veröffentlichen werden.

Frau Birkin, wie ist es, eine Legende zu sein? Wachst du manchmal auf und denkst: Großartig, ja, das bin ich Jane Birkin?

Also wirklich nicht. (lacht) Was für eine seltsame Frage. Mittlerweile wache ich auf und frage mich, wo ich bin. Zumindest fühlte es sich für mich heute Morgen so an. Ich war Jane Birkin, als niemand diesen Namen kannte, und ich war es, als die Zeiten immer schlimmer wurden. Im Alltag bringt es nichts, eine Legende zu sein. Aber ich bin froh, dass meine Stimme da ist, sie scheint nicht zu altern.