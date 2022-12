Jana Kramer und Tochter Jolie haben einen lustigen Mädelsabend beim Jingle Ball

Es war ein Mutter-Tochter-Mädelsabend in der Stadt!

Am 9. Dezember Jan Kramer besuchte den mit Stars besetzten iHeartRadio Jingle Ball 2022 von Z100 im Madison Square Garden in New York City und brachte ein besonderes Date mit: ihre Tochter Jolie6. Das Mutter-Tochter-Duo posierte für entzückende Bilder zusammen auf dem roten Teppich, wo die Ein Baumhügel Alaun präsentierte ein pastellrosa, paillettenbesetztes Minikleid mit Federn und asymmetrischem Saum und Jolie trug ein weiß-silbernes Tüllkleid. Jana stand auch als Moderatorin auf der Bühne.

Die Schauspielerin und Sängerin – die sowohl Jolie als auch ihren Sohn teilt Jake4, mit Ex-Mann Mike Caussin—dokumentierte die Reise des Paares in den Big Apple in ihrer Instagram-Story. „New York für die nächsten 24 Stunden durch ihre Augen zu sehen, wird fantastisch“, kommentierte sie ein Video von Jolie, die in einem Auto in die Stadt fuhr und all die Wolkenkratzer bestaunte.

Jana teilte später einen Clip, in dem die beiden sich für den Jingle Ball fertig machten. „In Ordnung, Freundin“, sagte sie zu ihrer Tochter. „Bist du bereit, über den roten Teppich zu gehen?“

Jolie antwortete: „Ja!“