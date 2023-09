Das Auftauchen gefälschter Promi-Profile in sozialen Medien ist allgemein bekannt. Nun hat es auch „Tatort“-Darsteller Jan Josef Liefers (59) erwischt: Auf seinem Instagram-Account postete er am Samstag eine Warnmeldung an seine 211.000 Follower.

Jan Josef Liefers: Online-Betrüger geben sich als seine Mutter aus

Der Schauspieler begann seinen Instagram-Beitrag mit den Worten, es sei noch einmal an der Zeit, vor gefälschten Profilen zu warnen, die ihn unter seinem Namen oder, in diesem Fall, dem seiner Mutter kontaktieren.

„Niemand um mich herum würde jemals auf diese Weise Kontakt aufnehmen und um Geld oder andere Gefälligkeiten bitten. Lass dich nicht täuschen! Melden Sie diese Konten, sperren Sie sie oder werfen Sie sie einfach aus dem Fenster“, klagte der 59-Jährige. Außerdem gibt es einen Screenshot, der offensichtlich eine private Nachricht des Fake-Profils zeigt.

Die Nachricht lautet: „Hallo! Ich bin Brigitte Liefers-wähner (sic!), die Mutter von Jan Josef Liefers, von der ich glaube, dass Sie ein Fan sind? Schön, Sie kennenzulernen!“ Es lautet „Fake! Fake!“ auf dem Screenshot.

Jan Josef Liefers bittet Fans, sich nicht täuschen zu lassen

Einige seiner Fans reagierten prompt und kommentierten, dass auch sie bereits von dem Fake-Profil kontaktiert worden seien: „Unverschämt, ich wurde schon mehrfach als Fanpage angeschrieben, habe es aber sofort gesperrt und gemeldet, ich kann nur jedem abraten.“ das zu tun.“ , schreibt einer. „Mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass mich Leute in Ihrem Namen kontaktiert haben“, kommentiert ein anderer Fan.

Wie genau die Betrüger versuchen, seine Fans zu täuschen, verrät Liefers, der seit 2002 Professor Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner „Tatort“ spielt, nicht. Eine der am weitesten verbreiteten Betrugsmaschen im Internet sind laut „Bild“-Zeitung Geldforderungen, bei denen sich der Betrüger häufig als Freund oder Bekannter ausgibt. Häufig sind auch Erpressungsnachrichten, in denen sich die Täter als Hacker ausgeben und das Opfer per Webcam in kompromittierenden Situationen gefilmt haben sollen. (Jagd)