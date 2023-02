Jamie Redknapp zegt dat “fragiel” Liverpool met “extreem weinig vertrouwen” speelt, maar denkt dat ze nog steeds de top vier kunnen halen.

De ploeg van Jürgen Klopp zwoegde in Selhurst Park, slechts enkele dagen nadat hij op Anfield in de Champions League vernederd was door Real Madrid, hoewel hij opklom naar de zevende plaats na een 0-0 gelijkspel met Crystal Palace, waardoor ze zes punten achterstand hebben op Tottenham Hotspur, dat op de vierde plaats staat. Chelsea op zondag, live op Sky Sports.

Liverpool zag Mo Salah de lat raken en Cody Gakpo miste een gouden kans, maar kon uiteindelijk geen weg vinden langs het uit vorm zijnde Palace, dat zijn eigen aanvalsproblemen heeft. Samenvattend waar de club zich momenteel bevindt volgens Sky Sports deskundige Redknapp.

“Ik ben blij dat Wilf Zaha vandaag niet speelde, eerlijk gezegd. Zoals Liverpool verdedigde, had iemand als hij de deur kunnen openen”, zei Redknapp.

“Ik denk dat, met Liverpool op dit moment, dat de prestatie is die ik van hen verwachtte. Ze zijn kwetsbaar, hun zelfvertrouwen is extreem laag, ze spelen niet met enige vrijheid.”

“De nul is natuurlijk een pluspunt, want als je er doordeweeks vijf tegen krijgt, moet je natuurlijk graven. Maar het zijn moeilijke tijden op dit moment.

“Ik zou niet zeggen dat het een punt is, omdat teams om hen heen, zoals de Spurs, zullen denken dat dit een goed resultaat voor hen is, maar op dit moment gaat het erom dat ze langzaam hun vertrouwen weer opbouwen.

“Liverpool had hier en daar een kans, maar ze deden niet echt genoeg. En op dit moment is dat precies waar ze zich bevinden. In de zomer moeten er veranderingen komen, maar daar hoef je je geen zorgen over te maken.”

Redknapp gelooft dat de volgende twee wedstrijden van Liverpool, beide thuis tegen Wolves op woensdag en rivaal Manchester United vier dagen later, cruciaal zijn voor hun top-vier hoop.

“Het seizoen van Liverpool wordt bijna bepaald door de komende twee wedstrijden”, zei hij. “Als je als Liverpool-speler wedstrijden identificeert, zijn die wedstrijden bepalend voor een seizoen, vooral als je je in een situatie bevindt waarin je een beetje kwetsbaar bent.

“Alles kan veranderen als ze op 5 maart winnen (vs Man Utd) en halverwege de week winnen. Ineens wordt de top vier een realistische ambitie, waarvan ik nog steeds denk dat ze dat kunnen.”

“Ze moeten de volgende twee thuiswedstrijden winnen. Ze moeten dat geloof en vertrouwen thuis vinden, want een klein beetje zal zijn weggeslagen door die (Real Madrid) prestatie. Maar het zijn wedstrijden die ik echt geloof zal het verschil maken.

“Je kunt niet in de situatie terechtkomen waarin je vorig jaar elke wedstrijd hebt gespeeld, je hebt de bekerfinale bereikt en ineens een slechte ploeg wordt. Ze zijn beschadigd, het vertrouwen is laag.” , maar ik denk nog steeds dat ze in staat zijn om met die ploeg de top vier te halen.”

Het is duidelijk dat Liverpool in de zomer moet herbouwen met Jude Bellingham als hoofddoelwit en zelfs als de club faalt in hun top-vier achtervolging, denkt Redknapp dat de beste spelers nog steeds naar Anfield willen komen.

“Ze zullen nog steeds het beste krijgen, zelfs als ze de top vier niet halen”, voegde Redknapp eraan toe. “Manchester United heeft dat probleem nooit gehad met het kopen van de grote spelers (als ze het moeilijk hebben).

“Ik denk dat de eigenaren zullen uitgeven. Ik denk dat ze weten wat ze moeten doen. Ik denk dat als Jurgen Klopp dat niet zou geloven, hij daar ook niet zou blijven. Ik denk dat ze dat wel zullen doen, of het nu deze eigenaren of investeerders zijn.”

“Ze krijgen veel kritiek, deze eigenaren, maar ze hebben de manager ook gesteund en dat weet hij. Hij heeft nooit geklaagd over de spelers die ze hebben gekocht. Wat je zou kunnen zeggen is: hebben ze spelers gekocht die ze echt nodig hebben?” ‘Hebben ze Cody Gakpo nu echt nodig?’

“Maar spelers zullen daar altijd heen willen. Ze zullen nog steeds het beste kunnen halen. Jude Bellingham zal naar Liverpool kijken en naar Klopp kijken als een haalbare optie vanwege wat hij zal brengen en hoeveel hij kan verbeteren.”

“Het zal niet gemakkelijk worden om hem te contracteren, want elke club wil hem, maar dat is het soort speler waar je naar op zoek moet zijn als je je wilt verbeteren en weer een uitdaging wilt aangaan.

“Hoe laag het soms ook is geweest voor Liverpool, je bent nooit zo ver weg. Je bent maar een of twee spelers verwijderd. Kijk wat Manchester United ineens heeft gedaan met Ten Hag. spelers, er is weer een beetje geloof, en ineens vliegen ze hoog.

“Bij Liverpool is Fabinho pas 29, maar hij ziet eruit alsof hij over de rand is gegaan. Misschien moeten ze een jonge verdedigende middenvelder vinden om die leegte op te vullen. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat ze in de top vier zullen komen, en dat ze volgend jaar wordt weer een uitdaging.”