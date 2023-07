CNN

Jamie Foxx meldet sich zum ersten Mal zu Wort, seit er im April wegen einer unbekannten Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der preisgekrönte Schauspieler und Musiker, 55, veröffentlichte am Freitag über Nacht ein Instagram-Video-Update für seine Fans.

In dem Video geht Foxx auf die Spekulationen darüber ein, was zu seinem Krankenhausaufenthalt geführt hat, obwohl er keine Einzelheiten darüber preisgab, was passiert ist.

„Ich weiß, dass viele Leute gewartet haben oder Updates hören wollten, aber um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht, dass du mich so siehst, Mann“, sagte er. „Ich möchte, dass du mich lachen, Spaß haben, feiern, einen Witz reißen, einen Film oder eine Fernsehsendung machen siehst. Ich wollte nicht, dass du mich siehst, wie die Schläuche aus mir herauslaufen und ich versuche herauszufinden, ob ich es schaffen werde.“

Foxx dankte seiner Tochter und seiner Schwester für die Rettung seines Lebens.

„Ihnen, Gott und vielen großartigen Medizinern kann ich dieses Video hinterlassen“, sagte er. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie toll es sich anfühlt, wenn Ihre Familie so mitmacht, und Sie wissen alle, dass sie alles unter Verschluss gehalten haben, dass sie nichts herausgelassen haben, dass sie mich beschützt haben, und ich hoffe, dass das jeder in Momenten wie diesen haben kann.“

Foxx wurde in den letzten Wochen in Chicago gesichtet, wo er sich einer medizinischen Behandlung in einer Einrichtung unterzogen hatte, die auf Rehabilitationsbehandlungen für Patienten mit körperlichen Beeinträchtigungen, Gehirn- oder Wirbelsäulenverletzungen spezialisiert ist.

Der „Ray“-Star stellte Gerüchte in den sozialen Medien klar.

„Wie Sie sehen können, funktionieren die Augen, die Augen funktionieren einwandfrei. Ich bin nicht gelähmt, aber ich bin durch die Hölle und zurück gegangen, und auch auf meinem Weg der Genesung gab es einige Schlaglöcher. Aber ich komme zurück und kann arbeiten.“

Das Video kommt ein paar Stunden, nachdem Foxx ein Foto von sich selbst auf dem Dach eines goldenen Autos mit der Überschrift „Große Dinge kommen“ gepostet hat.

Der Oscar-Gewinner schloss das Video mit den Worten: „Ich liebe jeden und ich liebe all die Liebe, die ich bekommen habe … Wenn du mich von nun an draußen siehst und ab und zu in Tränen ausbreche, dann liegt das einfach daran, dass es hart war, Mann.“ Mir war schlecht, Mann. Aber jetzt habe ich meine Beine unter mir, also wirst du mich rausbringen.“