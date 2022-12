Jamie Dimon sagt, der Krieg in der Ukraine zeige, dass wir immer noch billige, sichere Energie aus Öl und Gas brauchen

Dimon sagte im Juni, dass er die Bank auf einen wirtschaftlichen „Orkan“ vorbereite, der durch die Federal Reserve und Russlands Krieg in der Ukraine verursacht werde.

Eine wichtige Lehre aus dem vergangenen Jahr ist, dass die Welt nicht bereit ist, sich von Öl und Gas als dominierende Brennstoffquelle zu entfernen, heißt es JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon.

Der Bankchef sagte am Dienstag in der „Squawk Box“ von CNBC, dass der anhaltende Krieg in Europa deutlich gemacht habe, dass fossile Brennstoffe immer noch eine Schlüsselkomponente der Weltwirtschaft seien und dies auf absehbare Zeit bleiben würden.

„Wenn wir die Lektion aus der Ukraine gelernt haben, brauchen wir billige, zuverlässige, sichere Energie, von der 80 % aus Öl und Gas stammen. Und diese Zahl wird für 10 oder 20 Jahre sehr hoch sein“, sagte Dimon.

Der russische Einmarsch in die Ukraine zu Beginn dieses Jahres ließ die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen, darunter Öl und Erdgas. US-Öl-Benchmark West Texas Intermediate-Rohöl über 100 $ pro Barrel für einen Großteil des Frühlings und Sommers gehandelt, obwohl es seitdem wieder auf das Vorkriegsniveau zurückgegangen ist.

Der steigende Erdgaspreis war ein besonderer Schmerzpunkt in Europa, das zuvor stark auf russisches Gas zum Heizen von Häusern angewiesen war.

Dimon sagte, dass sich die führenden Politiker der Welt bei der Suche nach erneuerbaren Alternativen auf eine Energiestrategie „alles oben Genannte“ konzentrieren müssen, um den Treibstoff für die Volkswirtschaften aufrechtzuerhalten und die CO2-Emissionen zu reduzieren, ohne die Öl- und Gasförderung in naher Zukunft zu vernachlässigen.

„Höhere Öl- und Gaspreise führen zu mehr CO2. Es billiger zu haben, hat den Vorteil, CO2 zu reduzieren, denn alles, was auf der ganzen Welt passiert, ist, dass ärmere und reichere Nationen ihre Kohlekraftwerke zurückdrehen“, sagte Dimon.

Der JPMorgan-Führer hatte zuvor eine Zusage abgelehnt, das Geschäft mit fossilen Brennstoffen einzustellen, und in einer Anhörung im Kongress gesagt, dass der Schritt ein „Straße zur Hölle für Amerika“ sein würde.