Jamie Dimon sagt, dass die Inflation, die den Wohlstand der Verbraucher erodiert, nächstes Jahr eine Rezession verursachen könnte

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon sagte, dass die Inflation die US-Wirtschaft im nächsten Jahr in eine Rezession stürzen könnte.

Während Verbraucher und Unternehmen derzeit in guter Verfassung sind, wird dies möglicherweise nicht mehr lange anhalten, sagte Dimon am Dienstag in der „Squawk Box“ von CNBC. Die Verbraucher haben 1,5 Billionen US-Dollar an überschüssigen Einsparungen aus Pandemie-Konjunkturprogrammen und geben 10 % mehr aus als 2021, sagte er.

„Die Inflation untergräbt alles, was ich gerade gesagt habe, und diese anderthalb Billionen Dollar werden irgendwann Mitte nächsten Jahres ausgehen“, sagte Dimon. Es „kann sehr wohl die Wirtschaft entgleisen und eine milde oder schwere Rezession verursachen, über die sich die Menschen Sorgen machen.“

Dimon, 66, leitet die in New York ansässige Bank seit 2006. Unter seiner Führung wurde JPMorgan nach Vermögenswerten zur größten US-Bank, als sie die Finanzkrise von 2008, ihre Folgen und die Coronavirus-Pandemie von 2020 überstand.

