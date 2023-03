Gary Neville werd woedend achtergelaten door de verdediging van Manchester United bij Liverpool – en Jamie Carragher vond het absoluut geweldig.

De Rode Duivels begonnen goed op Anfield, maar raakten wat achter door een curlingpoging van Cody Gakpo.

Getty Gakpo scoorde tweemaal tegen United

Maar de wielen kwamen na de pauze van de mannen van Erik ten Hag toen ze nog eens ZES doelpunten maakten om een ​​7-0 vernedering te ondergaan tegen hun rivalen.

United kon simpelweg niet omgaan met een gloeiend hete start van de helft door Liverpool toen Darwin Nunez in de 47e minuut de voorsprong verdubbelde.

Een litanie van fouten aan de achterkant stelde Harvey Elliott in staat om over David de Gea te schieten, waar Nunez naar huis knikte om zijn zevende Premier League-goal te scoren.

En even later hadden de Reds er nog een toen Mohamed Salah uit een tegenaanval op doel schoot en Lisandro Martinez zo verbijsterde dat het WK in een duizelingwekkende puinhoop op de grond viel.

Salah glipte vervolgens Gakpo binnen, die richting De Gea racete voordat hij de bal over de Spanjaard knalde om er in de 52e minuut van de wedstrijd 3-0 van te maken.

Neville zat naast een glimmende Jamie Carragher en was woedend op het commentaar van Sky Sports.

Hij zei: “Dit is een puinhoop! Shaw’s eerste pass is niet goed genoeg.

Liverpool stoomde United na rust op stoom

Getty Nunez pakte na rust een snel doelpunt

“Ze zouden allemaal beter moeten doen. Vanuit verdedigend oogpunt zijn de twee tegendoelpunten ronduit verschrikkelijk.”

Salah zou zelf een doelpunt pakken na nog meer slordig verdedigen – United kreeg seconden nadat ze een hoekschop hadden gekregen tegen.

De bal werd uitgespoten naar Nunez, die hem ondanks een blok van Scott McTominay toch naar Salah wist te persen.

En terwijl hij op de stip draaide, sloeg de Egyptische international de bal langs De Gea voordat hij zelfs maar kon reageren om er een kruisoverwinning van te maken.

Getty Nunez scoorde tweemaal tegen United

Verbazingwekkend genoeg kwam er meer toen Nunez de tweede van de wedstrijd pakte en een voorzet van Jordan Henderson langs de doelman van de Rode Duivels wierp om er vijf van te maken.

Salah pakte toen zijn tweede van de wedstrijd voordat invaller Roberto Firmino hun zevende naar binnen gleed en een recordoverwinning op de Rode Duivels bezegelde.

En Carragher kon het niet laten om zijn Sky Sports-collega voor de gek te houden door tijdens de wedstrijd deze hilarische selfie te tweeten.