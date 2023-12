James Yoo, wiens huis in Arlington ontplofte, had een geschiedenis van uitgebreide rechtszaken

Voeg toe aan je opgeslagen verhalen Redden

Voordat een explosie de twee verdiepingen tellende duplex van James W. Yoo in Arlington County, Virginia, tijdens een politie-impasse maandagavond met de grond gelijk maakte – voordat de woning uitbarstte in een gigantische vuurbal, blijkbaar met Yoo erin – had de 56-jarige huiseigenaar een omstreden scheiding, had een geschiedenis van alcoholmisbruik en het aanspannen van uitgebreide rechtszaken, en had herhaaldelijk tevergeefs bij de FBI geklaagd dat hij volgens de autoriteiten en gerechtelijke documenten een slachtoffer van fraude was.

Yoo, die zichzelf in enkele van zijn vele rechtszaken omschreef als voormalig beveiligingsspecialist voor telecommunicatiebedrijven, werd zelden gezien in zijn buurt in het Bluemont-gebied van de provincie, zeiden bewoners. Toen, laat op maandagmiddag, begon iemand projectielen af ​​te vuren met een “fakkelpistool” in blok 800 van North Burlington Street, zei de politie. Toen agenten rond 17.00 uur bij Yoo’s huis aankwamen, kregen ze geweervuur ​​en ontstond er een barricadesituatie.

Kort voor 20.30 uur werd er door een enorme explosie vanuit het huis, die kilometers in de omtrek te horen was, de woning tot splinters gereduceerd en puin over het hele blok regende. De politie zei dat de stoffelijke resten van een persoon die later in het puin werden gevonden, vermoedelijk van Yoo zijn. Ze zeiden dat niemand anders ernstig gewond raakte en dat de oorzaak van de explosie nog niet is vastgesteld.

Buren zeiden dat Yoo zich onlangs klaar leek te maken om te verhuizen. Er lagen tassen op het dak van zijn garage, zeiden ze. Ze zeiden dat Yoo bijna nooit contact had met anderen in de buurt. Sterker nog, zeiden ze, ze zagen hem zelden.

“Als je een mens in dat huis zou zien, zou dat een wonder zijn”, zei Sharney Wiringi, 45, die dagelijks met zijn hond langs het huis op 844 N. Burlington St. liep. Verwijzend naar Yoo zei hij: “Niemand in de buurt kende hem echt.”

Yoo, die het huis van zijn ouders erfde, verklaarde in mislukte juridische dossiers door de jaren heen dat hij al lang aan alcoholisme leed. Politiechef Andy Penn van Arlington County zei dinsdag tijdens een nieuwsbriefing dat het onderzoek naar de explosie aan de gang was en dat het kantoor van de medische onderzoeker in Virginia de persoon wiens stoffelijk overschot werd gevonden nog niet positief had kunnen identificeren.

Het incident begon maandag vóór 17.00 uur, toen de politie een telefoontje kreeg over mogelijke schoten op Yoo’s blok. Het was ‘een lichtkogelgeweer’, zei Penn, en er waren meer dan dertig projectielen afgevuurd. Terwijl Yoo zichzelf in het huis barricadeerde, kregen de autoriteiten een huiszoekingsbevel om het pand binnen te gaan en naar wapens te zoeken, zei Penn. De brandweer heeft uit voorzorg de buren geëvacueerd.

De aardgasleiding naar Yoo’s huis was vóór de explosie afgesloten, vertelde assistent-brandweercommandant Jason R. Jenkins aan verslaggevers.

Toen een tactische eenheid van politieagenten de voordeur binnendrong in een poging het huiszoekingsbevel uit te voeren, opende een persoon binnen het vuur met een pistool, zei Penn. In een poging hem weg te spoelen, “begonnen agenten niet-ontvlambare, minder dodelijke chemische munitie in te zetten op meerdere plekken in de woning waar de verdachte zich vermoedelijk schuilhield”, zei Penn. Maar dit was niet succesvol en de officieren trokken zich terug.

Ryan Gill, 41, die in een nabijgelegen straat woont, was rond 20.00 uur een verhaaltje voor het slapengaan aan zijn 6-jarige zoon aan het lezen toen hij iets hoorde dat klonk als vuurwerk, zei hij. Uiteindelijk herkende hij het geluid als geweerschoten. Toen, rond 20.25 uur, zei Gill, trilde zijn huis en kon zijn familie ‘de schokgolven voelen’. Toen hij naar buiten liep, naar de tuin van zijn buurman, zag hij vlammen en wat er over was van een huis in een aangrenzend blok.

Wiringi zei dat er puin op nabijgelegen daken terechtkwam en dat de elektriciteit langs het blok uitviel. Ambtenaren van de hulpdiensten zeiden dat 10 tot 12 omliggende huizen beschadigd waren door de ontploffing.

“Het deed ons huis opschudden”, zegt Suzanne Sundburg, 62, die een paar straten verderop woont en maandagmiddag met haar man thuis aan het werk was, toen ze “een vreemd gebonk” begon te horen dat aan de brand voorafging.

Tijdens de briefing van dinsdag zei Jenkins dat onderzoekers niet hebben uitgesloten dat chemische munitie mogelijk bijdraagt ​​aan de explosie. David Sundberg, de tweede functionaris van het Washington Field Office van de FBI, zei dat Yoo herhaaldelijk contact had opgenomen met het bureau “via telefoontjes, online tips en brieven gedurende een aantal jaren”, waarin hij klaagde over fraude. Sundberg weigerde de klachten in detail te beschrijven, maar zei dat geen van deze de FBI ertoe aanzette een onderzoek te openen.

Uit rechtbankverslagen blijkt dat Yoo en zijn ex-vrouw, Stephanie Yoo, een omstreden scheiding hadden die in 2018 werd afgerond en die James Yoo later probeerde ongedaan te maken. Het echtpaar had geen kinderen, zo blijkt uit een dossier in de zaak. In 2020 werd Yoo wegens minachting van de rechtbank vastgehouden omdat hij er niet in slaagde activa binnen een door de rechtbank opgelegde termijn aan zijn ex-vrouw uit te delen.

Een rechter beval Yoo om het pand in Arlington dat maandag eind oktober 2020 explodeerde te verkopen als onderdeel van de vermogensverdeling bij de scheiding. Er zijn geen openbare documenten gevonden waaruit blijkt dat er een verkoop heeft plaatsgevonden. Stephanie Yoo en een scheidingsadvocaat die haar vertegenwoordigde, reageerden dinsdag niet op verzoeken om commentaar.

In de loop der jaren heeft Yoo een reeks rechtszaken aangespannen in New York en Virginia, waarbij hij advocaten, rechters, artsen en familieleden beschuldigde van samenzwering om zijn rechten te schenden. Tot de beklaagden behoorden zijn ex-vrouw, zijn zus, zijn voormalige advocaten, de gerechtsfunctionarissen die zijn echtscheidingsprocedure in Monroe County, NY afhandelden, en een ziekenhuis in Rochester, NY, dat hem in 2015 behandelde voor ‘acute alcoholontwenning’, aldus ziekenhuisaantekeningen geciteerd in Yoo’s rechtszaak.

“Stuur niets meer naar mijn privéwoonadres”, waarschuwde een van zijn voormalige advocaten, Richard J. Bombardo uit Syracuse, NY, Yoo in een e-mail uit 2019 die bij een van zijn rechtszaken was gevoegd. “Als u dat doet, zal ik onmiddellijk aangifte tegen u doen en om bescherming vragen. Uw gedrag is extreem en schandalig en gaat alle grenzen van het fatsoen te boven.”

Bombardo voegde eraan toe: “Als je op mijn terrein komt, of als je ervoor zorgt dat een derde (partij) op mijn privéterrein komt, zal ik onmiddellijk een aanklacht wegens overtreding van de wet tegen je indienen. Ik kan niet eens geloven dat ik gedwongen ben mijn eigen cliënt een strafrechtelijke waarschuwing te geven. Voormalige klant dus.”

In een interview zei Bombardo dat de scheiding van Yoo stressvol en ‘behoorlijk strijdlustig’ was. Bombardo weigerde commentaar te geven op de geestelijke gezondheid van Yoo. “Er zijn verschillende rechtbankverslagen die openbaar zijn, en ik weet zeker dat je daaruit conclusies kunt trekken”, zei hij, en voegde eraan toe: “Mijn hart gaat uit naar hem en zijn familie.”

In één rechtszaak zei Yoo dat hij al in de tiende klas een geschiedenis had van ‘buitensporige overconsumptie van alcohol gedurende (zijn) leven’. Toen zijn toenmalige vrouw hem in november 2015 naar het Rochester General Hospital bracht terwijl hij in terugtrekking was, zei ze dat ze een zelfmoordbriefje had gevonden dat Yoo had geschreven, volgens de ziekenhuisgegevens die in Yoo’s rechtszaak worden geciteerd. Hij ontkende een dergelijk briefje te hebben geschreven of zelfmoordgedachten te hebben en beschuldigde het ziekenhuis, zijn vrouw en zus ervan hem daar tegen zijn wil vast te houden.

Rechters verwierpen al zijn claims en waarschuwden dat hij met sancties te maken zou krijgen als hij door zou gaan met het aanspannen van “frivoole” rechtszaken, die soms uitmondden in complottheorieën, waarbij zijn zaken werden gekoppeld aan het onderzoek van voormalig speciaal aanklager Robert S. Mueller III naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. verkiezing.

Yoo beweerde dat twee mannen, waaronder een New York Times-verslaggever die hij op MSNBC had gezien, in maart 2017 in zijn woning verschenen en zich voordeden als FBI-agenten en hem vroegen te stoppen met het sturen van materiaal naar federale aanklagers in New York.

Op een YouTube-kanaal plaatste Yoo verschillende video’s die screenshot na screenshot laten zien van juridische documenten met betrekking tot zijn mislukte rechtszaken en langdurige echtscheiding. In berichten op LinkedIn beschuldigde Yoo de Amerikaanse regering van corruptie en uploadde hij foto’s van een stel dat volgens hem zijn buren in Arlington waren. Hij beschreef ze als “Mr. and Mrs. Smith” – naar de film waarin Brad Pitt en Angelina Jolie een spionagekoppel speelden – en beweerde dat zijn buren hem in de gaten hielden.

“We zijn op de hoogte van berichten op sociale media die naar verluidt door de verdachte zijn geplaatst, en deze zullen worden beoordeeld als onderdeel van het lopende strafrechtelijke onderzoek”, aldus Penn.

Yoo verklaarde dat de dood van zijn moeder in 1992, na een langdurig verblijf in een ziekenhuis, hem met een schuldenlast van meer dan $500.000 opzadelde, en dat hij in 2003 werd ontslagen als hoofd van de beveiliging van een telecommunicatiebedrijf, Global Crossing. langer in zaken. Uit gegevens blijkt dat hij in 2021 een onroerend goed in McLean, Virginia, voor $ 1 miljoen verkocht, nadat hij daartoe door een rechter in zijn echtscheidingszaak was bevolen.

In juridische documenten verklaarde Yoo dat zijn vader adviseur was geweest van een Zuid-Koreaanse presidentskandidaat en dat zijn moeder een in de VS gevestigde journalist was die verslag deed van Koreaanse kwesties. In een e-mail uit 2016 aan zijn zus, opgenomen in één klacht, gaf hij aan dat hij therapie kreeg, maar dat het ‘een lang en langzaam proces’ was.