Onder verwijzing naar zijn christelijk geloof, zei San Jose Sharks-doelman James Reimer dat hij ervoor koos om geen pregame warming-up-trui te dragen ter ondersteuning van de LGBTQIA+-gemeenschap op zaterdag, als onderdeel van de weeklange “Pride Night”-festiviteiten van het team.

“Gedurende alle 13 jaar van mijn NHL-carrière ben ik christen geweest – niet alleen in titel, maar ook in hoe ik ervoor kies om mijn leven dagelijks te leven”, zei Reimer in een verklaring voorafgaand aan het 4-1 thuisverlies van zaterdag tegen de New York Eilandbewoners.

“Ik heb een persoonlijk geloof in Jezus Christus, die voor mijn zonden aan het kruis stierf en als antwoord mij vraagt ​​om van iedereen te houden en hem te volgen.

“Ik haat niemand in mijn hart en ik heb er altijd naar gestreefd om iedereen die ik tegenkom met respect en vriendelijkheid te behandelen.

“In dit specifieke geval kies ik ervoor om iets niet te onderschrijven dat in strijd is met mijn persoonlijke overtuigingen die gebaseerd zijn op de bijbel, de hoogste autoriteit in mijn leven.

“Ik ben er sterk van overtuigd dat elke persoon waarde heeft en dat de LGBTQIA+-gemeenschap, net als alle anderen, welkom moet zijn in alle aspecten van het hockeyspel.”

Sharks-spelers droegen de truien met Pride-thema, ontworpen door de San Jose-kunstenaar Houyee Chow, die zichzelf op haar Instagram-account omschrijft als een queer-artiest en opvoeder.

De trui heeft een Pride-embleem en een “Love Wins”-patch erop en San Jose zei dat het “extreem trots is om” de “Pride Night” -festiviteiten te organiseren ter ondersteuning van de LGBTQIA + -gemeenschap, eraan toevoegend dat het toegewijd is aan “een inclusieve, gastvrije , en veilige omgeving voor alle gasten.”

“Terwijl we deze normen promoten, erkennen en accepteren we ook de rechten van individuen om zichzelf te uiten, inclusief hoe en of ze ervoor kiezen om hun overtuigingen te uiten, ongeacht de oorzaak of het onderwerp”, zeiden de Sharks in een verklaring voorafgaand aan de wedstrijd.

“Als organisatie zullen we niet aarzelen om de LGBTQIA+-gemeenschap te steunen en anderen blijven aanmoedigen om actieve bondgenootschappen aan te gaan.”

Reimer speelde niet in het verlies van de Sharks.

De 35-jarige Reimer, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij San Jose en na het seizoen een free agent zal zijn, werd voorafgaand aan de wedstrijd door een verslaggever gevraagd of hij bang was dat zijn sociale houding een ander team ervan zou kunnen weerhouden om te tekenen. hem in het laagseizoen.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet iets was dat bij me opkwam”, zei Reimer. “Dit is niet een standpunt dat ik wilde innemen.

“Ik zag dit gebeuren en begon bijna een jaar geleden gesprekken met mensen op hoge posten, niet omdat ik me schaam voor mijn geloof, maar vanwege bepaalde gevolgen die ze kunnen hebben voor mij of andere mensen die zich zo voelen.

“Die gesprekken vonden plaats en hier kom ik op voor waar ik in geloof. Ik weet zeker dat er mensen in het management of eigendom zijn die hier niet positief over zullen staan.

“Tegelijkertijd hoop ik dat er nog een handjevol mensen in het management of eigendom is die mij respecteren omdat ik opkom voor waar ik in geloof en dat is een groot deel van wie ik ben.”

Na de wedstrijd bedankte het team de fans voor het feest.

“We weten dat één organisatie niet alle veranderingen kan doorvoeren die we proberen om hockey (en de wereld) voor iedereen gastvrijer te maken, maar het is een begin. Met jullie allemaal kunnen we impact maken.”

Reimer speelde dit seizoen in 35 wedstrijden, waarvan 34 in de basis. Hij is 10-17-7 met een gemiddelde van 3,26 doelpunten tegen en een reddingspercentage van 0,895.