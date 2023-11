James Madison 79-76 Michigan State (6. November 2023) Spielrückblick

EAST LANSING, Michigan – – James Madison, nicht Nr. 4 Michigan State, eröffnete die Saison mit viel Prahlerei.

Und ein Sieg.

Terrence Edwards hatte 24 Punkte und Raekwon Horton erzielte 8,6 Sekunden vor Schluss in der Verlängerung einen 3-Punkte-Wurf und bescherte den Dukes am Montagabend einen 79:76-Sieg in der Verlängerung über die Spartans.

„Wir haben keine Angst vor Namen“, sagte TJ Bickerstaff, nachdem er 21 Punkte erzielt hatte, darunter einen entscheidenden Schuss 30 Sekunden vor Schluss. „Wir gehen hart.“

James Madison verbesserte sich gegen Ranglistenteams auf 2-32 und schlug damit zum ersten Mal seit seinem Sieg gegen Nummer 19 Kalifornien am 29. Dezember 1992 in East Rutherford, New Jersey, ein Team in den AP Top 25.

„Ich halte immer noch den Atem an“, sagte Mark Byington, Trainer im vierten Jahr.

Die Dukes sind Nr. 21 in der AP-Top-25-College-Football-Umfrage und ihre Frauen-Volleyballmannschaft ist sehr konkurrenzfähig.

„Zumindest halten wir unseren Teil der Abmachung ein“, sagte Byington.

Tyson Walker erzielte 35 Punkte für Michigan State, doch in den letzten Sekunden des Saisonauftakts wurde ihm der Ball von hinten weggestochen.

Die Spartans, die insgesamt eine Schussquote von 36,1 % hatten, verfehlten 19 von 20 3-Punkte-Würfen und schafften nur 23 von 37 Freiwürfen.

„Ich weiß nicht, ob ich jemals gesehen habe, dass wir so schlecht schießen“, sagte Trainer Tom Izzo.

Und dennoch hatten die Spartaner eine Chance zu gewinnen.

Walker machte einen Layup, um Michigan State 1:26 vor Ende der regulären Spielzeit einen Vier-Punkte-Vorsprung zu verschaffen, verlor den Vorsprung jedoch an beiden Enden des Spielfelds.

Noah Freidel machte zwei Freiwürfe, nachdem AJ Hoggard ihn bei einem 3-Punkte-Schuss gefoult hatte. Nachdem der Point Guard von Michigan State einen 3-Punkte-Wurf verfehlt hatte, schaffte Bickerstaff 30 Sekunden vor Schluss den Ausgleichswurf und Walker konnte kurz vor dem Summer keinen Sprung mehr erzielen.

„Geben Sie ihnen viel Anerkennung“, sagte Izzo. „Sie haben besser gespielt als wir. Sie haben härter gespielt als wir.“

James Madison, der mit viel Selbstvertrauen wirkte und spielte, gab nie nach, gegen eine Mannschaft, von der erwartet wurde, dass sie um eine nationale Meisterschaft kämpft.

„Das ist eine Art Markenzeichen“, sagte Byington.

Die Spartans lagen mehr als sechs Minuten vor Schluss in der ersten Halbzeit mit 25:12 zurück und zogen zur Halbzeit bis auf vier Punkte heran, wobei sie sich über die Unsinnsreden der Gäste aufregten.

Jaden Akins brachte Michigan State 15:16 vor Schluss zum ersten Mal in Führung, nachdem er sechs Versuche vom Feld verfehlt hatte.

Walker leistete offensiv seinen Beitrag, aber der Erstsemester-Reservespieler Coen Carr war mit 14 Punkten sein einziger Teamkollege, der zweistellig war.

„Tyson hatte auch kein tolles Spiel“, sagte Izzo.

FAMILIENBANDE

Bickerstaff, ein Neffe des Trainers der Cleveland Cavaliers, JB Bickerstaff, gab sein James-Madison-Debüt, nachdem er vom Boston College gewechselt war und seine College-Karriere bei Drexel begonnen hatte.

ER SAGTE ES

Michigan State hat viele Oberschüler, aber Izzo beklagt, dass er immer noch keinen Anführer hat, an den er sich wenden kann.

„Ich habe im Moment keine sehr gute Führung“, sagte er.

GROSSES BILD

James Madison: Die Dukes haben letztes Jahr 22 Spiele gewonnen, zwei weniger als der Schulrekord von 1982, und könnten in dieser Saison sogar noch besser sein. Die Schule mit Sitz in Harrisonburg, Virginia, ist der Vorsaison-Favorit auf den Gewinn des Sonnengürtels in dieser Saison im zweiten Jahr der Konferenz.

„Das kann nicht unser größtes Spiel des Jahres sein“, sagte Byington. „Es ist großartig für diese Jungs, aber wir müssen besser werden.“

Michigan State: Die Spartans werden herausfinden wollen, wie sie die Spiele besser beginnen können. Nachdem sie Tennessee in einem Benefizspiel mit 17:1 hinter sich gelassen hatten, fielen sie mit 20:7 gegen James Madison zurück. Michigan State verfehlte 14 von 18 Schüssen und 8 von 10 Freiwürfen, um das Spiel zu eröffnen.

„Ich hoffe, dass sie darauf reagieren, indem sie härter und physischer spielen“, sagte Izzo.

ALS NÄCHSTES

James Madison: Am Donnerstagabend im Kent State.

Michigan State: Gastgeber ist Southern Indiana am Donnerstagabend.

