James Haskell: Englands Entlassung von Eddie Jones ist Wahnsinn: „Ich kann es nicht verstehen“ | Mürrische Medien, elende Fans erzwangen es | Rugby-Union-Nachrichten

Der frühere englische Hintermann James Haskell hat die Entscheidung der RFU, Eddie Jones zu entlassen, als „völligen Wahnsinn“ bezeichnet und erklärt, sie sei von „mürrischen Medien und miserablen Fans“ erzwungen worden.

Sprechen mit Sky Sportnachrichten Am Mittwoch sagte Haskell, der sich 2019 vom Spielen zurückzog und zwischen 2016 und 2018 unter Jones spielte, er könne die Entscheidung, sich von dem erfahrenen Australier zu trennen, nicht verstehen.

„Ich persönlich halte das für völligen Wahnsinn“, sagte er.

„Sie haben mit 90 Prozent den erfolgreichsten WM-Trainer buchstäblich mitgenommen [World Cup] Siegerrekord und warf ihn neun Monate vor einer Weltmeisterschaft in den Müll.

„Er war bei drei WM-Endspielen [two as head coach, one as a technical adviser]er hat einen gewonnen [With South Africa as technical adviser, 2007]verlor zwei [Australia head coach, 2003; England head coach, 2019].

„Er hat Japan in einige der größten Überraschungen gebracht, die sie je hatten.

„Und dann ist das Beste, die Person, die sie sind [the RFU] Ihn mit zu diesem Zeitpunkt ersetzen möchte, und offensichtlich ist es ein ständig bewegliches Fest, ist nicht verfügbar. Sie werden also jemand anderen für die Six Nations verantwortlich machen, der kein internationaler Trainer war, nur weil einige mürrische alte Journalisten und elende Fans beschlossen haben, sich zusammenzuschließen, um ihn loszuwerden.

„Das ist so ziemlich die Geschichte der modernen Welt: Wenn du laut genug schreist und genug Fans in den Medien hast, kannst du alles erreichen.

„Nein, ich glaube nicht, dass England das hat [gone backwards]. Ich denke, die Landschaft des internationalen Rugbys hat sich verändert, und die Gewinnspannen sind jetzt so gering.

„Offensichtlich gibt es einige Anomalien, wie kürzlich Wales gegen Neuseeland, 55-23, aber die meisten Spiele werden mit ein paar Punkten gewonnen oder verloren.

„Und das kann auf eine fehlerhafte Standardsituation bei Gedränge oder Lineout, eine clevere individuelle Brillanz oder einen individuellen Fehler zurückzuführen sein. So nah ist es.

Haskell spielte zwischen 2016 und 2018 unter Jones für England

„Ich bin ein sehr großer Fan von Bill Sweeney [RFU chief executive], und ich denke, er ist ein guter Mann. Ich hatte keine Chance, ihn einzuholen.

„Leider passiert es meistens, wenn man Leute verärgert und sich nicht anpasst – und Eddie Jones passt sich nicht an.

„Macht er alles richtig? Nein. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand alles richtig macht.

„Die Fehlerquote für den internationalen Sport liegt bei wenigen Zentimetern. Sie sehen sich einige Trainer an und aus dem Rachen von Katastrophen haben sie unglaubliche Karrieren gemacht, und wenn eine Sache in die andere Richtung gelaufen wäre, hätten sie nicht den Erfolg gehabt .

„Leider, weil Eddie nicht nach der Pfeife der Medien spielt, gab es einige Leute, die ihn nicht dabei haben wollten.

„Die Six Nations waren enttäuschend, die Länderspiele im Herbst waren enttäuschend, aber nicht in dem Maße, dass es katastrophale Fehler gab.

„Was einige dieser älteren Journalisten tun, die Eddie nicht mögen, ist, dass sie nicht kommen und sich das Training ansehen, sie sprechen mit keinem der aktuellen Spieler, sie sind deswegen bei den Spielern nicht besonders beliebt ihre Meinung, weil sie da sind, um Zeitungen zu verkaufen.

„Dann haben Sie Ex-Trainer, die Agenden und Vendettas haben, die in der Lage sind, ihre Medienplattform zu nutzen, um Dinge zu veröffentlichen. Es basiert nicht auf Fakten. Es ist Rhetorik, es ist Unsinn.

„Sprechen Sie darüber, dass die Spieler kein Selbstvertrauen haben, die Spieler ihren Glanz verlieren, Spieler in den Kader kommen und ihn verlassen. Eddie ist da, um die besten Spieler auf das Feld zu bringen.

„Ich hatte fünf internationale Trainer mit England, und sie waren einige der schlimmsten Umgebungen, in denen ich je war. Eddie Jones ist bei weitem der beste Trainer, mit dem ich je gearbeitet habe. Er verstand es, das Beste aus ihm herauszuholen der Spieler, schuf ein wettbewerbsfähiges und professionelles Umfeld.

Haskell sagt, Jones sei der beste Trainer, unter dem er je gearbeitet habe, und könne die Entscheidung, ihn zu entlassen, nicht verstehen

„Und einige dieser Journalisten spielen nicht in der gleichen Liga wie Eddie Jones, wenn sie Leuten die Übernahme empfehlen.

„Letztendlich sind die Leute nicht ehrlich. Und besonders im Rugby, weil es von vielen Leuten der alten Schule betrieben wird, verewigen sie diese Erzählungen, die nicht korrekt sind.

„Ich finde es schade.“

„Borthwick wäre brillant“ | „Twickenham-Publikum ist keine großartige Untergruppe von Rugby-Fans“

Steve Borthwick, Cheftrainer der Leicester Tigers, ist der Favorit für den Job, aber da er noch nicht bekannt gegeben wurde, ist die Rede davon, dass seine Entlassung aus Leicester möglicherweise nicht einfach oder schnell sein wird.

Während Haskell glaubt, dass Borthwick ein brillanter Trainer und eine großartige Option ist, um Jones zu ersetzen, wiederholte er seine Gedanken, dass die Entfernung des Australiers der falsche Schritt war, und sagte, die Reaktion der englischen Fans hätte nicht ins Spiel kommen dürfen.

„Wenn die Person, die übernimmt, Steve Borthwick ist, denke ich, dass er absolut brillant ist. Ich kann mir keine bessere Person vorstellen, die ich von Eddie Jones übernehmen könnte, er ist die Person Nr. 1, die ich vorgeschlagen hätte.

„Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn in einer Million Jahren jemals bekommen würden, weil er so gute Arbeit bei den Leicester Tigers leistet. Wenn sie Kevin Sinfield bekommen [Leicester defence coach] Dann ist England gut aufgestellt und es ist ein schöner Übergang.

Das Trainerteam der Leicester Tigers, bestehend aus Steve Borthwick und Kevin Sinfield, wurde stark mit der Übernahme Englands in Verbindung gebracht

„Ich würde sagen, Eddies Untergang und wo die Dinge schief gelaufen sind, war die Beständigkeit der Trainer um ihn herum. Ich glaube nicht, dass er von der richtigen Trainerqualität umgeben war, und ich glaube nicht, dass sie geliefert haben.

„Mir ist schleierhaft, warum du das tust [sack Jones]. Und ich denke, es liegt am Druck der Fans, dem Druck der Medien, und es wurde unhaltbar. Und wie kommt man damit klar, jemanden nicht zu feuern, wenn jeder seinen Kopf will? Obwohl es ungültig ist.

„Das Twickenham-Publikum ist keine große Untergruppe von Rugby-Fans. Es ist ein sehr korporatives Publikum. Sie regen sich auf, wenn Sie zu laut Musik spielen, zu viele Feuerwerkskörper dort oben aufstellen, ihre Krabbensandwiches nicht kalt genug sind und ihr Guinness flach ist. Sie tun das. Ich habe es gesehen, ich war dort.

„Es ist nicht so einschüchternd wie das Principality Stadium, sie sind manchmal ein bisschen Schönwetter, diese Twickenham-Fans. Sie sind erstaunlich, wenn sie darauf spielen. Aber wenn sie nicht da sind, ist es ein ruhiger Ort.

„Ich denke, sie buhen, weil sie frustriert sind, weil sie das Gesamtbild nicht unbedingt verstehen. Und sie buhen, weil Sportfans buhen.

Buh-Rufe von der Twickenham-Menge hätten nicht zu der Annahme kommen sollen, dass Jones‘ Zeit abgelaufen sei, sagt Haskell

„Wann ist jemals Rationalität, Verständnis und Informiertheit in den Sport gekommen? Es geht um Emotionen, eine Flucht aus dem wirklichen Leben, Tribalismus, Leidenschaft, Gemetzel. Das ist es, was es bedeutet, ein Sportfan zu sein.

„Ob die Fans ausbuhen oder nicht, ist meiner Meinung nach irrelevant. Weil die Atmosphäre in Twickenham sowieso ziemlich flach ist, bedeutet das nur, dass eines in das andere übergeht und es zu einer flachen Landschaft wird.

„Ich denke nicht, dass es ein gutes Beispiel für die tatsächlichen Meinungen der Leute ist. Die meisten Fans sind ziemlich zufrieden mit dem, was Eddie Jones getan hat, er ist der erfolgreichste englische Trainer aller Zeiten, abgesehen davon, dass er eine Weltmeisterschaft gewonnen hat.

„Ich kann es nicht verstehen.“

Hat Borthwick oder ein englischer Ersatz genug Zeit vor der Weltmeisterschaft 2023?

„Ja, denn der Punkt ist, dass mit dieser englischen Mannschaft nichts falsch ist“, antwortete Haskell. „Es gibt keine offensichtlichen Fehler oder mangelndes Selbstvertrauen.

„Sie sind einige großartige Spieler, die nicht besonders gut gespielt haben.

„Eddie Jones hat noch nie eine Mannschaft trainiert, schlecht zu spielen. Was für ein Wahnsinn wäre das? Warum sollte er sie hemmen?

Jones führte England zum Finale der Rugby-Weltmeisterschaft 2019 in Japan, wo es gegen Südafrika mit 32:12 verlor

„Die Spieler spielen einfach nicht gut genug. Steve Borthwick wird reinkommen, da er diese Gruppe von Spielern kennt, und wird sie absolut übernehmen.

„Und das wird ein Katalysator sein, um England besser zu machen, hoffe ich. Ich denke nur, der Wahnsinn besteht darin, Eddie Jones loszuwerden, wenn Sie einen Six Nations haben.

„Entlassen Sie niemals einen Trainer, wenn Sie nicht sofort den Mann haben, den Sie wollen.“