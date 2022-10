James Grays knallharter Film über Rasse, Privilegien: NPR

Bildunterschrift umschalten Anne Joyce / Focus Features

Viele Filmemacher scheinen heutzutage in einer sehr persönlichen, selbstreflexiven Stimmung zu sein. Es läuft gerade ein toller Film in den Kinos mit dem Titel Nach Sonne, und er basiert auf den Kindheitserinnerungen seiner erstmaligen Regisseurin Charlotte Wells. Mehrere kommende Filme, wie der von Steven Spielberg Die Fabelmans und Bardovon Alejandro G. Iñárritu, schöpfen ebenfalls aus den Lebenserfahrungen ihrer Filmemacher.

Harmagedon-Zeit, der neueste Film von James Gray, geschrieben und inszeniert, ist ein besonders nachdenkliches und bewegendes Beispiel. Während es eine liebevolle Nachbildung einer Zeit und eines Ortes ist, den Grey gut kennt – einiges davon wurde nur wenige Blocks von seinem Elternhaus in Queens entfernt gedreht –, hat der Regisseur mehr als eine rosige Nostalgiereise im Sinn. Er hat einen ungewöhnlich kompromisslosen Film über Rasse, Klasse, Assimilation und weiße Privilegien in Amerika gedreht. Und obwohl es 1980 spielt, wenige Monate vor der Wahl von Ronald Reagan, hat es fast genauso viel über die Gegenwart zu sagen.

Die Geschichte handelt von Paul Graff, einer 11-jährigen Version von Grey, gespielt von einem jungen Schauspieler namens Banks Repeta mit großen Augen. Paul möchte Künstler werden, wenn er groß ist. Er ist auch ein bisschen wie ein Klassenclown an seiner öffentlichen Schule, wo sein bester Freund ein schwarzer Klassenkamerad namens Johnny ist, gespielt von Jaylin Webb. Sie haben Spaß daran, abzuhängen und herumzualbern, und sie treten abwechselnd füreinander ein, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, was oft vorkommt. Doch wie Paul bald merkt, ist es Johnny, der immer die härtere Strafe bekommt. Er weiß auch, dass Johnny arm ist und bei seiner Großmutter lebt.

Das stellt ihn in krassen Gegensatz zu Paul und seiner wohlhabend bürgerlichen jüdischen Familie. Grey schafft es wunderbar, uns in das alltägliche Treiben im Haus der Graffs einzutauchen, wo immer Verwandte zum Abendessen vorbeikommen, niemand geliebter als Pauls Großvater, liebevoll gespielt von Anthony Hopkins.

Jeremy Strong ist großartig – und sehr unähnlich wie Kendall Roy – als Pauls Vater, ein Klempner mit einem großen Herzen und einem heftigen Temperament. Anne Hathaway spielt seit einiger Zeit ihre beste Rolle als Pauls sanftere, aber widerstandsfähigere Mutter. Wie alle guten Eltern wollen Pauls Mutter und Vater nur das Beste für ihn. Sie haben hart gearbeitet, um ihren Lebensunterhalt gut zu verdienen und sich in ihrer Gemeinde ein gewisses soziales Ansehen zu verdienen. Aufgrund ihrer jüdischen Einwandererwurzeln kennen sie auch die Herausforderungen der Assimilation in die amerikanische Kultur. Bei ausgedehnten Zusammenkünften erzählen Pauls Verwandte düstere Geschichten über die antisemitische Gewalt, vor der ihre Familie in der Ukraine geflohen ist. Aber Grey scheut sich nicht, ihre eigenen Vorurteile aufzudecken: Wir hören auch, wie einige dieser Verwandten am Esstisch abfällige Bemerkungen über Schwarze machen.

Es ist schon eine Weile her, dass ich einen Film gesehen habe, der Familiendynamiken mit so viel schonungsloser Ehrlichkeit eingefangen hat. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich einen Hollywood-Film mit einem so vielschichtigen Verständnis dafür gesehen habe, wie weiße Vorherrschaft Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund gegeneinander ausspielt. Das ist ein Konzept, das sich jetzt in einem Moment des erhöhten Antisemitismus und anti-schwarzen Rassismus schmerzhaft anfühlt. Und nur um die heutigen Parallelen deutlich zu machen, wirft Gray einen scharfen Schlag auf die Trump-Familie, eine große Präsenz an Pauls Privatschule.

In seinem Herzen jedoch Harmagedon-Zeit handelt von Pauls und Johnnys Freundschaft und wie sich diese Freundschaft auf tragische Weise verändert. Hier wird es etwas knifflig: Einige mögen Johnny als ein bedauerliches Klischee betrachten, den schwarzen Charakter, der schwer leidet, damit sein weißer Freund eine harte Lektion lernen kann. Aber ich denke, dass das Lesen vielleicht zu einfach ist, teilweise weil der Film alles ist um die Begrenzungen von Pauls Sichtweise, und zum Teil, weil Gray kein Interesse daran hat, Beruhigung oder Aufmunterung zu verteilen. Er hat einen wütenden, verzweifelten Film über die Desillusionierung eines Jungen über die Ungerechtigkeit der Welt und seine eigene stille Komplizenschaft damit gedreht. Was macht Harmagedon-Zeit so mächtig ist, dass Grey seine schärfste Wut für sich selbst reserviert.