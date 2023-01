James enthüllt Trikot in Zusammenarbeit mit dem Club

LeBron James ist seit 2011 Minderheitsaktionär in Liverpool. Adam Pantozzi/NBAE über Getty Images

LeBron James zog alle Blicke auf sich, als er am Mittwoch zum Spiel der Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs ankam und ein Liverpool-Trikot in Sonderedition trug, das in Zusammenarbeit mit dem Premier-League-Klub entworfen wurde.

Eine LeBron x Liverpool-Linie wurde erstmals Anfang 2020 angeteasert. Am selben Tag, an dem Liverpool offiziell einen großen neuen Ausrüstervertrag mit Nike ankündigte, postete James auf Instagram ein Bild eines rot gestickten Liverpool-Wappens auf der linken Seite und einer verlockenden Leerstelle (in die er hat Nike getaggt), wo ein weiteres Logo platziert werden könnte.

Die Aussicht auf ein Liverpool-Kit oder eine Bekleidungslinie in limitierter Auflage wurde von James ‚Geschäftspartner Maverick Carter, der in den Kommentaren auftauchte und sagte: „X Reds kommen bald.“

In jüngerer Zeit wurden in den sozialen Medien mehrere durchgesickerte Bilder des maßgeschneiderten Trikots verbreitet, das voraussichtlich nächsten Monat als Teil einer vollständigen LeBron x Liverpool-Kollektion offiziell enthüllt wird.

Das Trikot, das LeBron trug, als er für den 113-104-Sieg der Lakers in der Crypto.com Arena ankam, ist überwiegend schwarz mit dünnen roten Nadelstreifen und trägt sowohl das Vereinswappen von Liverpool als auch LeBrons eigenes Markenzeichen „King James“, das quer darüber abgebildet ist Taille.

Die breiten vertikalen Streifen weisen auch ein subtiles, sich wiederholendes Motiv der Buchstaben „YNWA“ – eine Abkürzung für Liverpools berühmte Clubhymne und Motto „You’ll Never Walk Alone“ – und „SFG“ auf, die James‘ persönliches Mantra darstellen: „Strive für Größe.“

Der Basketball-Superstar – der letzte Woche als erster Spieler überhaupt ein 40-Punkte-Spiel gegen alle 30 NBA-Teams absolvierte und dem NBA-Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar schnell näher kommt – wurde auch mit einem frischen Paar blaugrüner Nike gesichtet Air Max 1 Turnschuhe. Diese werden wahrscheinlich auch in seiner bevorstehenden LFC-Linie zu sehen sein, da die lebhafte Farbe regelmäßig vom Merseyside-Outfit in ihren eigenen Kits und Kleidungsstücken verwendet wird.

LeBron hat in den letzten Monaten mehreren von Liverpool inspirierten Sneaker-Designs seinen Namen gegeben. Das Neueste sind die komplett roten LeBron 20 Basketballschuhe, die diese Woche vorgestellt wurden und die auch das LFC-Wappen auf der Ferse gestickt tragen.

James ist seit 2011 Minderheitsaktionär der Reds, als er einen Anteil von 2 % am Club erwarb.

Seitdem wurde er im Laufe der Jahre bei mehreren Spielen gesichtet, darunter beim Finale der Champions League 2022, wo die NBA-Legende zusah, wie die Mannschaft von Jürgen Klopp im Parc des Princes in Paris gegen Real Madrid verlor – sehr zur Freude des Stars der Dallas Mavericks Lukas Doncic.