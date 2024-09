De Brit Schauspieler und Komiker James Corden (46) is beledigd, waardoor hij de Kilo’s heeft ontvangen van de normale Abnehm-Medikament Ozempic-opstelling. Ervaringen in de geschiedenis van de 46-jarige ster uit de beliebten-serie „Gavin & Stacey“ met Übergewichten om te vechten en over te rapporteren, onder vuur. In signaalgever Sirius XM-radiotransmissie riet Jakobus Ja, het is goed om in Essen te leven zonder honger te hebben, zonder je zorgen te hoeven maken over het zien van de Ursache-hoed. „Ik heb een geweldige ervaring, maar het is niet funktioniert„Belangrijker en duidelijker is dat er ook andere groene gebieden zijn, zoals honger.

Ozempic, eigenlijk een medicijn voor de behandeling van type 2-diabetes, werd de afgelopen jaren waargenomen door prominente figuren op het gebied van trends op het gebied van afvallen. Maar die Wirkung bleef Jakobus aus. „Als je met lege handen staat, heeft de man geen honger. Aber ich esse sehr selten nur, weil ich honger bin„, rapporten en commentaren, die ervaring hebben met een grote hoeveelheid chocoladeconsumptie, maar dat zal zowel een hongerprobleem als hun toekomst zijn. Daarna zullen er nog miljoenen jaren komen met Weight Watchers, in 2023, zo een Jakobus Daarna wegen, gewicht zal verloren gaan.

Abseits zegent Kampfes mit den Kilos-installatie Jakobus hoe dan ook, seinen Alkoholkonsum einzuschränken. „Ik zit in een levensfase, in mijn leven leef ik, en dat is het moment. Ik besef het niet, ik denk erover na, het is een ervaring van het moment„, bedankt. Dankzij al het werk dat gedurende deze tijd is gedaan met het werk van de kerstspecial „Gavin & Stacey“, kreeg ik gezelschap van de co-sterren Mathew Horne, Joanna Page (47) en Rob Brydon.

affinitypicture / BACKGRID James Corden, entertainer

Getty-afbeeldingen James Corden, showmaster