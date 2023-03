CNN

James Comer, voorzitter van House Oversight, zei dinsdag in een verklaring dat het Amerikaanse ministerie van Financiën hem zal toestaan ​​​​om bepaalde bankactiviteitenrapporten met betrekking tot leden van de Biden-familie en hun zakenpartners te bekijken.

“Na twee maanden aanslepen, geeft het ministerie van Financiën ons eindelijk toegang tot de rapporten over verdachte activiteiten voor de zakelijke transacties van de familie Biden en hun medewerkers”, zei Comer in de verklaring.

De Republikein uit Kentucky is op zoek naar de bankgegevens, bekend als Suspicious Activity Reports (SAR’s), als onderdeel van zijn onderzoek naar de transacties van de familie Biden. Hij heeft onlangs ook een dagvaarding ingediend bij Bank of America voor aanvullende bankgegevens van drie voormalige medewerkers van Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden. Comer heeft beweerd – zonder enig bewijs te leveren – dat financiële gegevens, met name die met betrekking tot buitenlandse zakelijke deals, ongepaste invloed op Joe Biden zouden kunnen aantonen.

Het Witte Huis heeft het onderzoek van Comer eerder afgedaan als politiek gemotiveerd. Biden heeft eerder gezegd dat hij niet betrokken was bij de buitenlandse deals van zijn zoon.

“We zullen bankdocumenten en rapporten over verdachte activiteiten blijven gebruiken om het geldspoor te volgen om de omvang van de zakelijke plannen van de familie Biden te bepalen, of Joe Biden door deze deals in gevaar wordt gebracht en of er een bedreiging voor de nationale veiligheid is”, zei Comer. zei in de verklaring. “Als het ministerie van Financiën ons onderzoek opnieuw probeert tegen te houden, zullen we de instrumenten waarover we beschikken blijven gebruiken om naleving af te dwingen.”

Volgens de persverklaring heeft het ministerie van Financiën de commissie een “in camera” beoordeling van de documenten verleend, wat betekent dat er bepaalde beperkingen zullen zijn voor de manier waarop Comer en zijn team de documenten kunnen bekijken en openen. Een persoon die bekend is met de zaak zei dat de beoordeling al deze week zou kunnen beginnen.

House Oversight Republikeinen en het ministerie van Financiën communiceren al maanden en gaan heen en weer over deze verklaringen. Het ministerie van Financiën heeft gezegd dat het tijd nodig had om met wetshandhavingspartners te overleggen om wetshandhavingsconflicten of gevoeligheden te identificeren om de verzoeken van Comer te verwerken.

Comer had de bankactiviteitenrapporten opgezocht voor een handvol Biden-familieleden, waaronder Hunter Biden, en de broer en schoonzus van de president, James en Sara Biden. Comer had ook om rapporten gevraagd met betrekking tot de voormalige zakenpartners van Hunter Biden – John “Rob” Walker, Eric Schwerin en Devon Archer, evenals alle aan hen gelieerde bedrijfsentiteiten.

Hoewel Comer eerder heeft gesuggereerd dat de rapporten over verdachte activiteiten zouden kunnen wijzen op problematisch gedrag door familieleden of medewerkers van Biden, zijn dergelijke rapporten niet overtuigend en wijzen ze niet noodzakelijkerwijs op wangedrag. Financiële instellingen dienen elk jaar miljoenen meldingen van verdachte activiteiten in en weinigen leiden tot wetshandhavingsonderzoeken.

Het nieuws dat de commissie toegang zal krijgen tot de bankactiviteitenrapporten komt nadat Comer later deze week een getranscribeerd interview met een ambtenaar van Financiën had gepland over waarom de afdeling niet voldeed aan de eisen van Comer om bankgegevens. Dat interview is nu uitgesteld.