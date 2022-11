James Camerons Film bricht Rekorde, verkauft 15.000 Tickets in 3 Tagen

Indien hat das größte Kinospektakel und den Film der Generation Avatar: The Way Of Water mit offenen Armen und einem riesigen Vorschuss begrüßt! Als visuelles Spektakel des Jahrzehnts, das Familien mit einer weit verbreiteten Veröffentlichung in sechs Sprachen in ganz Indien (Englisch, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada und Malayalam) zurück in die Kinos bringen wird, hat James Camerons Magie bereits das indische Publikum erobert.

Ein neuer Benchmark der Kassenrekorde scheint stattgefunden zu haben. Die Fortsetzung von Avatar hat einen großartigen Start hingelegt, mit über 15.000 verkauften Tickets innerhalb von 3 Tagen nach Vorverkauf in Premium-Formaten, 45 Bildschirmen, mit noch 3 Wochen bis zur Veröffentlichung! Weitere Shows sind heute in ganz Indien geöffnet!

Die Vorverkaufsresonanz deutet auf eine vielversprechende und fantastische Abendkasse im Dezember hin und hat den indischen Theaterbesitzern immense Freude bereitet! Während sich der Film auf seine massive Veröffentlichung im nächsten Monat vorbereitet, ist der frühe Trend im Vorausbuchungs-Schaufenster ein ermutigendes Zeichen für einen großen Blockbuster, den jeder jemals erleben kann.

Kamal Gianchandani, CEO von PVR Pictures, sagt: „James Cameron und seine Filme haben an den indischen Kinokassen schon immer für Magie gesorgt, und das Publikum hat auf dieses Spektakel gewartet! Es gab eine massive Resonanz auf den Vorverkauf, obwohl es sich nur um die Premium-Formate handelt, und da alle anderen Formate heute öffnen, erwarten wir eine große Zahl!“

Rajender Singh Jyala, Chief Programming Officer bei INOX Leisure Limited, fügte hinzu: „Die Fortsetzung von Avatar wird ein gewaltiger Familienunterhalter sein, den Menschen über Generationen hinweg erleben werden. Alle unsere Premium-Format-Shows in den meisten INOX-Anlagen sind bereits ausverkauft, was sind hervorragende Neuigkeiten für uns. Die Buchungszahlen werden erheblich steigen, sobald wir Buchungen von regulären 3D- und 2D-Formaten öffnen.“

Devang Sampat, CEO von Cinepolis, sagt: „Als Avatar vor 13 Jahren veröffentlicht wurde, waren wir fasziniert von der massiven Resonanz auf den Film. Damals war er ein Kassenschlager und er erobert noch immer die Herzen der Kinobesucher. Unser Publikum hat immer geduscht große Liebe zu überlebensgroßen Entertainern und innerhalb von nur einem Tag haben wir in ganz Indien phänomenale Reaktionen auf den Film erhalten. Sehen Sie sich den Film im Cinépolis Real D 3D an – der weltbesten 3D-Technologie.“ Avatar: The Way of Water kommt am 16. Dezember 2022 in die Kinos.