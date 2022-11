James Cameron sagt, Leonardo DiCaprio hätte fast die Titanic-Rolle verloren

Das war ein Dealbreaker für Cameron, der sagte, er habe DiCaprios Hand geschüttelt und ihm „für sein Kommen“ gedankt.

„Und [DiCaprio] sagte: „Warte, warte, warte. Du meinst, wenn ich nicht lese, bekomme ich die Rolle nicht, einfach so?’“, fuhr Cameron fort. „Und ich sagte: ‚Oh ja, komm schon. Das ist wie ein riesiger Film.‘“

Wie Cameron es ausdrückt, sollte der Film „zwei Jahre meines Lebens“ in Anspruch nehmen, und er wollte nicht „die falsche Entscheidung beim Casting treffen“. Danach stellte er DiCaprio vor die Wahl: „Du wirst lesen oder du wirst die Rolle nicht bekommen.“

DiCaprio stimmte zu, obwohl Cameron bemerkte, dass der zukünftige Oscar-Preisträger dies widerwillig tat.

„Also kommt er herein und jede Unze seines gesamten Wesens ist so negativ, bis ich ‚Action‘ sagte, und dann verwandelte er sich in Jack. Und Kate leuchtete einfach auf und sie gingen in diese ganze Sache und er spielte das Szene“, sagte Cameron. „Dunkle Wolken hatten sich aufgetan und ein Sonnenstrahl kam herunter und erleuchtete Jack. Ich sagte: ‚Okay, er ist der Typ.’“