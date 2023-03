Het is 70 jaar geleden dat de Britse auteur Ian Fleming de eerste James Bond-roman publiceerde: “Casino Royale”. Het boek, gepubliceerd op 13 april 1953, introduceerde de wereld bij de Britse geheimagent James Bond, codenummer 007, die op missie zou gaan om schurken te verslaan in in totaal 14 boeken, die ook als basis dienden voor een populaire filmfranchise. .

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de eerste roman worden de James Bond-boeken in herziene vorm opnieuw uitgegeven. Sommige verouderde racistische taal en beschrijvingen zijn verwijderd, waaronder het gebruik van het N-woord.

Dat meldt Ian Fleming Publications, het bedrijf dat de literaire nalatenschap van de auteur beheert.

“Sommige raciale woorden die nu grote aanstoot kunnen geven en afbreuk doen aan het plezier van de lezer, zijn gewijzigd, terwijl ze zo dicht mogelijk bij de originele tekst en de periode zijn gebleven”, zei de familie Fleming in een verklaring op de website van het bedrijf.

De beslissing heeft tot controverse geleid in het VK en onder Bond-fans over de hele wereld.

Sommige critici zien dit als een vorm van censuur. Ondertussen wijzen anderen erop dat, hoewel verwijzingen naar zwarte mensen opnieuw zijn geformuleerd, termen die de spot drijven met andere etniciteiten, zoals Oost-Aziatische en Koreaanse karakters, in de boeken blijven voorkomen, zoals gemeld door de Britse krant The Guardian. Onafhankelijk.

De boeken bevatten ook een disclaimer waarin staat dat de inhoud uitdrukkingen en houdingen kan bevatten die een modern publiek aanstootgevend zou kunnen vinden.

De Britse auteur Ian Fleming vond de spion James Bond uit, bekend onder zijn codenummer 007 Afbeelding: imago-afbeeldingen/Everett-collectie

Misogynie blijft

De herzieningen hebben echter vermeden seksistische en homofobe termen en beschrijvingen aan te pakken die de romans behouden, inclusief uitdrukkingen als de “zoete smaak van verkrachting” en “blithering women”, terwijl naar homoseksualiteit wordt verwezen als een “hardnekkige handicap”, de Britse Dagelijks telegram rapporten.

Eén scène in een stripteaseclub is enigszins herzien, maar al met al zou het onmogelijk zijn om de seksistische houding van Bond te veranderen, die centraal blijft staan ​​in het personage. Zoals Sam Barsanti schreef voor de cultuurwebsite AV-club“door dat spul uit de James Bond-serie te bewerken, kunnen ze structureel ondeugdelijk worden.”

Voor de Australische auteur Clementine Ford, die heeft geschreven over seksisme in het Bond-universum, is het doel om met terugwerkende kracht het racisme van het Bond-universum uit te wissen “ervoor te zorgen dat Bond zowel bewonderenswaardig als populair blijft in een modern klimaat”, vertelde ze. Tijd tijdschrift.

In die context “moet men zich afvragen waarom seksisme en de ontmenselijking van vrouwen niet worden beschouwd als een anathema voor Bonds oproep, maar er centraal in staan”, voegde ze eraan toe.

James Bond “heeft een geschiedenis van het verkrachten, objectiveren en gebruiken van vrouwen. En Bond-films verheerlijkten dat gedrag vaak. Het personage leerde generaties mannen dat vrouwenhaat cool was”, schreef Eliana Dockterman in 2021 in haar Tijd tijdschriftrecensie van “No Time to Die”, de nieuwste 007-film met Hollywood-acteur Daniel Craig.

Dit zal niet veranderen in de herziene edities van de boeken.

Ford wijst erop dat dit een ongeloofwaardig karakter creëert: “Toestemming is een afwezig concept in de wereld van Bond, maar op de een of andere manier wordt van het publiek, en met name van vrouwen, verwacht dat ze dit omarmen als onderdeel van zijn culturele aantrekkingskracht”, vertelde ze de Onafhankelijk. “Moeten we een Bond hebben die tekeer gaat tegen de plaag van blanke suprematie, maar op de een of andere manier de impact van vrouwenhaat op vrouwen over het hoofd ziet?”

Bewerkingen volgen op controversiële wijzigingen in boeken van Roald Dahl

De herzieningen van Flemings romans volgen op een verhit debat over herziene edities van werken van de geliefde Britse kinderauteur Roald Dahl. Dahl’s romans zijn onlangs herzien met de hulp van ‘gevoelige lezers’, die wezen op inhoud die aanstootgevend of schadelijk zou kunnen zijn.

Zo wordt een vrouw in de boeken van Dahl niet langer ‘dik’ genoemd, maar ‘enorm’. Auteur Salman Rushdie, die in 2022 het slachtoffer werd van een mesaanval omdat hij zich uitsprak voor de vrijheid van meningsuiting, noemde de veranderingen “absurde censuur”.

Zelfs de Britse koningin-gemalin kwam tussenbeide: Camilla, echtgenote van koning Charles III, riep auteurs op “trouw te blijven aan uw roeping, niet gehinderd door degenen die de vrijheid van uw meningsuiting of uw verbeeldingskracht willen beteugelen.”

In het geval van Roald Dahl, en ingegeven door de opmerkingen van de Queen Consort, roeide de uitgever terug: uitgever Penguin Random House zal nu twee edities uitbrengen, waarvan er één de originele tekst zal bevatten.

Ian Fleming Publications, aan de andere kant, heeft lezers opgeroepen om een ​​exemplaar van de herziene edities te bemachtigen en “tot een besluit te komen”.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.