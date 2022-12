James Anderson wirft Mohammad Rizwan mit ‚unspielbarer Lieferung‘, als der englische Seemann erneut bei 40 | schießt Cricket-Nachrichten

James Anderson hat jetzt 37.847 Lieferungen im Testkricket geworfen. In Multan kegelte er am Sonntag einen seiner besten.

Mohammad Rizwan war völlig verblüfft, als Englands Rekord-Test-Wicket-Nehmer aller Zeiten seinen 674. Skalp in diesem Format mit einem faszinierenden Ball beanspruchte, der in den pakistanischen Schlagmann eindrang, bevor er spät wegschnappte, um die Spitze des Stumpfs zu treffen.

„Unspielbar“ war, wie die Lieferung von Andersons langjährigem New-Ball-Partner Stuart Broad im Sky Sports Cricket-Studio beschrieben wurde, und sogar Rizwan lachte darüber während eines Interviews mit Michael Atherton nach dem Spiel, als er über den Evergreen des englischen Seamers nachdachte. Meisterklasse“.

„Ich weiß nicht, wie Sie darauf eingehen können“, sagte Broad über Andersons großartige Leistung. „Das war Jimmy in Bestform. Es war unglaubliches Bowling, einer der besten Bälle, die er jemals bowlen wird.“

Rizwan sagte zu Atherton bei stumps: „Es war eine Meisterklasse, ich liebe ihn. Ich hatte keine Antwort auf seine Frage.“

Nur wenige haben Anderson im Laufe der Jahre eine Antwort gegeben, wobei der einstige Tearaway Sear sich zum wohl erfahrensten Pace Bowler entwickelt hat, um das Spiel zu spielen. Auf Plätzen auf der ganzen Welt ist Anderson eine Bedrohung, mit einem Durchschnitt in Asien von jetzt 26,66 in 28 Tests.

Die Rückkehr des 40-Jährigen am Sonntag war 1-8 aus sechs Overs, nachdem er der fünfte Bowler war, der von Kapitän Ben Stokes in Aktion gerufen wurde.

Ollie Robinson und Jack Leach erhielten den neuen Ball und sowohl Joe Root als auch Mark Wood wurden vor Anderson eingesetzt, während Stokes darauf wartete, dass der Ball umkehrte. Anderson kam zum 16. Over – das erste nach dem Mittagessen – und fünf Bälle hinein, Rizwan fiel.

Nicht zu fassen! In seinem Alter auf einem Spielfeld, das während des gesamten Tests nichts für die Seeleute getan hatte, war es eine bemerkenswerte Leistung, diese Lieferung plötzlich an einen guten Spieler zu werfen, der gut spielte, wenn auch nach einer Pause.

Broad sagte: „Früher in seiner Karriere hätte Jimmy mit dem neuen Ball gespielt und vielleicht den Zeitpunkt verpasst, an dem er sich umzukehren beginnt, aber wenn er beim ersten, zweiten, vierten Wechsel oder was auch immer kommt, kann er kommen, wenn sich der Ball zu bewegen beginnt.

„Jimmy hat auf dem Subkontinent jetzt aufgrund seiner Fähigkeiten einen beständigeren Lauf. Er hat auf dieser Tour mit Cuttern nicht viele Wickets – es war der Rückwärtsschwung, der den Schaden angerichtet hat – aber er hat wirklich hart an diesen Fräsern gearbeitet.

„Er ist so konstant in der Länge, die er schlägt. Er geht nicht zu voll, es ist immer so lang, dass der Schlagmann nicht wirklich fahren kann, und seine Sparquote auf der ganzen Welt, aber besonders in Asien, ist unglaublich.

„Er gibt keine Freebies. Er kann sieben oder acht Overs bowlen und nur ein Wicket holen, aber er hat nur sechs oder sieben Runs absolviert. Das erzeugt Druck.“

Der frühere englische Seemann Steven Finn fügte über Anderson hinzu, der beim ersten Test in der vergangenen Woche in Rawalpindi 46 Overs warf: „Sein Tempo wurde beibehalten und wenn überhaupt, ist er in den letzten Jahren schneller geworden, was in seinem Alter einfach unergründlich ist.

„Er hat eine so sanfte, wiederholbare Aktion, dass Sie, wenn Sie einem Kind sagen würden, wie Sie möchten, dass es bowlt, wenn es jünger ist, etwas wie Jimmy wollen würden. Er hat die ganze Zeit dieses konkurrierende Stück zwischen den Zähnen. Er will In diesem Kampf will er die ganze harte Arbeit machen.“

Am vierten Tag in Multan wird noch etwas harte Arbeit nötig sein, wenn England mit einem Spiel vor Schluss einen Seriensieg einfahren will.

Sehen Sie, wie England und Pakistan am Montag ab 4.40 Uhr live auf Sky Sports Cricket um den Sieg kämpfen. England benötigt sechs Pforten, während Pakistan weitere 157 Läufe benötigt.