England wird voraussichtlich den erfahrenen Seemann James Anderson für den vierten Test gegen Australien im Old Trafford abberufen, der am Mittwoch beginnt.

Anderson fehlte beim dritten Test in Headingley, den England mit drei Wickets gewann, um die Serie wieder auf 2:1 zu bringen und seine Hoffnungen, die Ashes zurückzugewinnen, am Leben zu erhalten.

Aber der 40-Jährige – der mit 688 Punkten Englands bester Test-Wicketnehmer aller Zeiten ist – wird voraussichtlich zu Beginn des vierten Tests auf sein Heimstadion zurückkehren, wo ein Ende nach ihm benannt ist, und weiterleben Sky Sports Cricket.

Englands Kapitän Ben Stokes erklärte vor dem dritten Test: „Es ist eine gute Chance für Jimmy, sich auszuruhen und sich dann darauf vorzubereiten, nächste Woche vom James Anderson End im Old Trafford anzugreifen.“

Anderson holte sich in den ersten beiden Tests der Serie nur drei Wickets





Ollie Robinson, der in Headingley wegen einer Rückenkrämpfe nicht bowlen konnte, wird höchstwahrscheinlich Andersons Rückkehr Platz machen, während Josh Tongue – der beeindruckte, nachdem er für den zweiten Test bei Lord’s in die Mannschaft kam – ebenfalls dabei sein könnte.

Anderson hat in der aktuellen Serie noch keinen großen Einfluss gehabt, da er im Eröffnungstest in Edgbaston nur ein einziges Wicket und dann in jedem Inning bei Lord’s ein einziges Wicket geholt hat.

Harris: Ich bin bereit, für Warner einzuspringen

Der Australier Marcus Harris ist bereit, etwas zu bewirken, wenn er in der Ashes-Serie gegen England eine Chance bekommt, auch wenn er damit rechnet, dass Auftaktspieler David Warner ab Mittwoch den vierten Test im Old Trafford bestreiten wird.

Über Warners Platz in der Mannschaft bleibt Spekulation, nachdem er in Leeds zweimal scheiterte, wo er in beiden Innings an Stuart Broad scheiterte und England sich mit drei Wickets durchsetzte, um in der Fünf-Spiele-Serie am Leben zu bleiben.

Die Form von David Warner hat zu Spekulationen geführt, dass er seinen Platz für Australien verlieren könnte





Warner hat ein halbes Jahrhundert in sechs Innings der Serie geschafft, aber drei über fünfzig Eröffnungspartnerschaften mit Usman Khawaja geschlossen.

„Davey ist offensichtlich ein Blitzableiter, wenn es um Meinungen geht“, sagte Harris am Sonntag gegenüber Reportern. „Aber ich denke, sie haben sich wirklich gut geschlagen – als Eröffnungspartnerschaft, in der man der Mannschaft einen guten Start ermöglichen kann.“

„Selbst wenn Sie nicht die großen Erfolge erzielen, die Sie erreichen möchten, leisten Sie Ihrer Meinung nach gute Arbeit, wenn Sie dennoch in irgendeiner Weise, Form oder Form zum Team beitragen können.“

Australien erwägt Möglichkeiten, sowohl Mitchell Marsh, der in Leeds einen Hundert-Punkte-Hundert schlug und sich zwei Wickets schnappte, als auch den Allrounder, den er ersetzte, Cameron Green, der den dritten Test wegen einer Oberschenkelzerrung aussetzen musste, unterzubringen.

Wenn er eine Chance hätte, sagte Harris, er würde es mit beiden Händen ergreifen.

„Das Training, das wir jetzt mit der Größe des Teams als Kollektiv durchführen können, ist genauso gut, wenn nicht sogar besser, als eine Partie Cricket zu spielen“, sagte Harris, der den letzten seiner 14 Tests gegen England in Sydney absolvierte letztes Jahr.

„Alles, was Sie tun können, ist, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Wie wir letztes Spiel bei Mitch (Marsh) gesehen haben, weiß man nie, wann sich die Chance ergibt. „Wenn ich gefragt werde, bin ich bereit zu gehen.“

