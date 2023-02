James Anderson en Stuart Broad zijn het meest productieve bowlingpartnerschap in Test cricket geworden nadat ze de 1.001 wickets van Glenn McGrath en Shane Warne uit Australië hebben overtroffen.

Broad bowlde Devon Conway op dag drie van de eerste test van Engeland tegen Nieuw-Zeeland op Mount Maunganui toen hij en Anderson naar 1.002 gecombineerde wickets schoven van de 133 testwedstrijden die ze samen hebben gespeeld.

Dat werd al snel 1.003 toen Broad Kane Williamson (0) en Tom Latham (15) bowlde tijdens een geweldige periode onder de lichten.

Het totaal van Anderson en Broad als partnerschap stond op 997 voorafgaand aan de wedstrijd, maar ze deelden vier gecombineerde wickets in de eerste inning van de Black Caps en hebben nu de trek van McGrath en wijlen Warne overschaduwd, die uit 104 wedstrijden samen waren gekomen.

Glenn McGrath (links) en Shane Warne (rechts) pakten samen 1.001 wickets in 104 tests





Anderson en Broad werden voor het eerst aan elkaar gekoppeld tijdens een test in Nieuw-Zeeland in 2008, in Wellington in de tweede wedstrijd van een reeks van drie wedstrijden die Engeland met 2-1 won.

Engeland behaalde een overwinning van 126 runs in de tweede Test om de reeks op gelijke hoogte te brengen – Anderson claimde een vijf-voor in de eerste innings – voordat het de derde in Napier won met 121 runs.

Die overwinning in Napier blijft de meest recente van Engeland in Test-wedstrijden in Nieuw-Zeeland, met vijf gelijke spelen en nederlagen in twee innings uit zeven wedstrijden sindsdien.

Ze zijn echter favoriet om de wedstrijd van deze week in Bay Oval te winnen, terwijl Nieuw-Zeeland op jacht is naar wat hun succesvolle achtervolging van 394 zou worden.