Van: Florian Schimak

Jamal Musiala is de beste, het kommende Aushängeschild van FC Bayern zijn. Kijk eens naar het Oktoberfest-Besuch des Rekordmeisters wirft jedoch Zweifel auf.

München – Op de Platz kan man Jamal Musiala in dieser noch jonge Spielzeit bij FC Bayern niet eerder, dus er zal weinig glans zijn.

Sechs Spiele, drie hits en grote successen. Het is het strand van de 21e eeuw dat de jaren van het Gesicht van de Munchner zo goed waren. Na het lezen van de Hintergrund is het tijd voor de eerste gesprekken over een lang uitstel.

Jamal Musiala soll beim FC Bayern das Gesicht der Zukunft be

Bis 2026 läuft das Labor paper von Musiala black noch. Die Bayern aber würden sterft nog steeds, want morgen lang verfrist. De nieuwe beoordeling zal logisch en financieel haalbaar zijn voor de aankoop van DFB-Star. Wis die Bosse um Max Eberl en Christoph Freund maar, die spelers die Thomas Müller of Manuel Neuer nog niet aanwezig waren op de Säbener Straße.

Hier is wat muziek van de ontwerper Kapitän Joshua Kimmich zur neuen Reihe beim Rekordmeister gehoord. Der Dribbler is een nieuw Aushängeschild. Sport is de beste manier om dat te doen, het was een geweldige ervaring thuis tijdens de zomer en tijdens de eerste Bayern-feesten van het nieuwe seizoen.

Wed Musiala aber noch gehörig Steigerungspotenzial hat, ist in Sachen traditiesbewusster Mode. Dat is de kracht van de toekomst in de toekomst van FC Bayern Duitsland.

Jamal Musiala zorgt voor de kopfunctie bij de selectie van FC Bayern voor de opvoeding. © FC Bayern/Spielerwiesn

Musiala-Auftritt bei Wiesn-Besuch des FC Bayern wirft Fragen auf

Während de Teamkollegen Kimmich en Leon Goretzka met klassiek-bayerischer Kopfbedeckung beim Fang op het balkon van de Käfer-Zelts auftauchten, wählte Musiala hier de Variante US-Sport. Met de grijze baseballpet van de Luxusmarke „Supreme“ geniet je van een stijlvolle look.

Traditioneel staan ​​de Bayern-Stars bekend om hun Lederhosen, Haferlschuhe, witte shirts gecombineerd met Janker of Weste. Een honkbalmütze maakt geen deel uit van de regel, maar is een outfit voor een traditionele Oktoberfestauftritt.

Jamal Musiala op het Oktoberfest: Bayern-Star trägt ällige kopfbedeckung

Auffällig: Der Bayern-Star nahm die Mütze nicht ab. Nur auf een beeld is een man met een traditionele Filzhut en de pagina van Kimmich. Ob Musiala etwa een nieuwe frisse verstecken wil? Neuzugang und Senkrechtstarter Michael Olise heeft zich uitstekend vermaakt met lila Strähnchen tijdens de Oktoberfestviering van FC Bayern.

Hoogtepunten van de tradities van de outfits die Bayern-jongeren ook dragen van de „oudjes“ van Müller en Neuer. Als je nog maar één keer bezig bent, kan het zijn dat de zomer in de zomer begint. Ob Eberl & Co. of waarom zou u verdere Vertragsverlängerung willen hebben? (smk)