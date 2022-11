Jamal Khashoggi Schnelle Fakten | CNN

CNN

Jamal Khashoggi, ein saudischer Journalist und Kolumnist der Washington Post, kritisierte die Politik Saudi-Arabiens und von Kronprinz Mohammed bin Salman. Er wurde angeblich am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von Männern mit engen Verbindungen zu den höchsten Ebenen der saudischen Regierung und bin Salman getötet und zerstückelt.

Obwohl die CIA zu dem Schluss gekommen ist, dass der Kronprinz den Mord an Khashoggi persönlich angeordnet hat, hat US-Präsident Donald Trump trotz des Drucks im In- und Ausland nicht entschieden gegen Saudi-Arabien, einen wichtigen Verbündeten der USA, oder seinen Kronprinzen vorgegangen.

Geburtsdatum: 13. Oktober 1958

Todesdatum: 2. Oktober 2018

Geburtsort: Medina, Saudi-Arabien

Geburtsname: Jamal Ahmad Khashoggi

Die Ehe: Hanan Elatr; Rawia al-Tunisi (geschieden); zwei weitere frühere Ehen

Kinder: mit Tunisi: Salah, Abdullah, Noha, Razan Jamal

Ausbildung: Indiana State University, BA in Betriebswirtschaftslehre, 1983

Khashoggi wird kha-SHOOG-jee (mit einem weichen J) oder kha-SHOOK-jee (beide sind richtig) ausgesprochen.

Bekannt für seine Interviews mit Osama bin Laden, dem Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September, in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren.

Sein Cousin war Dodi Fayed, der ägyptische Filmproduzent und Freund von Prinzessin Diana. Fayed und Diana kamen 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben.

Khashoggis Onkel war der milliardenschwere Waffenhändler Adnan Khashoggi, der eine Rolle im Iran-Contra-Skandal spielte.

1999-2003 – Stellvertretender Chefredakteur von Arab News.

2003 – Er war zwei Monate lang Herausgeber der Tageszeitung Al Watan, wurde aber entlassen, nachdem er Kritik am konservativen wahhabitischen religiösen Establishment in Saudi-Arabien veröffentlicht hatte.

2003-2007 – Dient als Medienberater von Prinz Turki al Faisal, dem saudischen Botschafter im Vereinigten Königreich und dann in den Vereinigten Staaten.

Juni 2010 – Von Prinz Alwaleed bin Talal zum Leiter des neuen 24-Stunden-Nachrichtensenders Al-Arab ernannt.

1. Februar 2015 – Al-Arab startet von Manama, Bahrain. Die Regierung ordnet nach einem Interview mit einem Oppositionsführer an, es nach weniger als 11 Stunden auf Sendung zu schließen.

Ende 2016 – Laut Khashoggi hat die saudische Regierung ihn von Twitter ausgeschlossen und Al-Hayat unter Druck gesetzt, seine Kolumne abzusetzen, nachdem er davor gewarnt hatte, Trump zu unterstützen.

September 2017 – Nachdem Khashoggi Saudi-Arabien verlassen und sich in McLean, Virginia, niedergelassen hat, wird er Kolumnist der Washington Post. In seiner ersten Kolumne erklärt er, dass er und mehrere andere ins selbstgewählte Exil gegangen seien, weil sie befürchteten, in Saudi-Arabien festgenommen zu werden.

2. Oktober 2018 – Betritt das saudische Konsulat in Istanbul, um Papiere aus Saudi-Arabien zu erhalten, die es ihm ermöglichen würden, die Verlobte Hatice Cengiz zu heiraten. Dies ist das letzte Mal, dass er in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Cengiz schlägt Alarm, nachdem er einige Stunden später nicht aufgetaucht ist und Reuters über seine Abwesenheit berichtet.

3. Oktober 2018 – Türkische Beamte berichten, Khashoggi befinde sich immer noch im Konsulat, aber die saudische Regierung behauptet, er habe das Konsulat nach seinem Besuch verlassen. Bin Salman sagt in einem Interview, dass er der Türkei erlauben werde, das Konsulat zu durchsuchen, da „wir nichts zu verbergen haben“.

9. Oktober 2018 – Ein hochrangiger türkischer Beamter behauptet, dass die höchsten Ebenen des königlichen Gerichts in Saudi-Arabien den Mord an Khashoggi angeordnet hätten. Am nächsten Tag sagt ein saudischer Beamter, das Königreich leugne „kategorisch“ „jede Beteiligung an Jamals Verschwinden“.

11. Oktober 2018 – Die Washington Post berichtet zunächst, die türkische Regierung habe US-Beamten mitgeteilt, sie besitze Audio- und Videoaufnahmen, die belegen, dass Khashoggi im Konsulat getötet wurde.

15. Oktober 2018 – Türkischen Beamten wird Zugang gewährt, um das Konsulat zu durchsuchen; Es werden keine Beweise veröffentlicht. Nach einem Telefonat, in dem König Salman eine Beteiligung „rundweg leugnete“, deutet Trump an, dass „Schurkenmörder“ hinter Khashoggis Verschwinden stecken könnten.

22. Oktober 2018 – Laut einem hochrangigen türkischen Beamten wird ein Überwachungsmaterial veröffentlicht, das ein Mitglied des 15-köpfigen Teams zeigt, das den Tod von Khashoggi verdächtigt, in Khashoggis Kleidung gekleidet und an dem Tag, an dem der Journalist getötet wurde, in Istanbul unterwegs war.

25. Oktober 2018 – Die Tötung des Khashoggi war vorsätzlich, sagt der Generalstaatsanwalt von Saudi-Arabien, was eine weitere bedeutende Verschiebung in der saudischen Version der Ereignisse darstellt.

15. November 2018 – Die saudische Staatsanwaltschaft veröffentlicht weitere Einzelheiten zum Tod Khashoggis. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung wurde ihm eine tödliche Dosis eines Beruhigungsmittels injiziert. Sein Leichnam wurde dann laut saudischer Staatsanwaltschaft zerstückelt. Insgesamt 11 Personen wurden angeklagt, fünf droht die Todesstrafe wegen ihrer direkten Beteiligung an der „Anordnung und Ausführung des Verbrechens“. Am selben Tag kündigen die USA Sanktionen gegen 17 saudische Regierungsbeamte an, Bin Salman nicht eingeschlossen. Später folgen Kanada, Frankreich und Großbritannien.

20. November 2018 – In einer Erklärung zu Kontroversen um den Tod von bin Salman und Khashoggi sagt Trump: „Unsere Geheimdienste werten weiterhin alle Informationen aus, aber es könnte sehr gut sein, dass der Kronprinz Kenntnis von diesem tragischen Ereignis hatte – vielleicht hat er und vielleicht hat er es getan.“ t!“

9. Dezember 2018 – Laut einer Quelle, die über die Ermittlungen informiert wurde, waren Khashoggis letzte Worte „Ich kann nicht atmen“. Die Quelle, die eine übersetzte Abschrift einer Audioaufnahme von Khashoggis letzten Momenten gelesen hat, sagte, es sei klar, dass der Mord am 2. Oktober kein verpatzter Überstellungsversuch gewesen sei, sondern die Ausführung eines vorsätzlichen Plans zur Ermordung des Journalisten.

11. Dezember 2018 – Das Time Magazine wählt „The Guardians“, eine Gruppe von Journalisten, zu der auch Khashoggi gehört, zur Person des Jahres.

13. Dezember 2018 – Der US-Senat verabschiedet eine Resolution, in der bin Salman für den Mord an Khashoggi verurteilt wird, aber die Trump-Regierung hält sich von Schuldzuweisungen fern.

14. Januar 2019 – US-Außenminister Mike Pompeo sagt dem saudischen König und Kronprinzen, dass die Mörder von Khashoggi „zur Rechenschaft gezogen werden müssen“. Während eines Nahost-Tourstopps in Riad sagte Pompeo, er habe mit dem König und dem Kronprinzen über die Menschenrechte und „den Ermittlungsprozess und den Gerichtsprozess“ der Ermordung von Khashoggi gesprochen.

19. Juni 2019 – Ein Ermittler der Vereinten Nationen veröffentlicht einen Bericht, der besagt, dass es glaubwürdige Beweise dafür gibt, dass der Kronprinz die Verantwortung für Khashoggis Tod trägt. Der Außenminister von Saudi-Arabien sagt später, der Bericht sei „fehlerhaft“.

29.09.2019 – CBS strahlt eine Folge von „60 Minutes“ mit einem Interview mit bin Salman aus. Während des Interviews bestreitet der Kronprinz, dass er persönlich an Khashoggis Tod beteiligt war, sagt aber, dass er als saudischer Führer die Verantwortung für die Tragödie übernehme.

1. Oktober 2019 – CNN erhält eine Petition von zwei Anwälten aus Washington, die einen Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs auffordern, auf eine Untersuchung der angeblichen Rolle von bin Salman bei Khashoggis Tod zu drängen.

23. Dezember 2019 – Der stellvertretende saudische Staatsanwalt Shaalan al-Shaalan gibt bekannt, dass Saudi-Arabien fünf Menschen wegen Mordes an Khashoggi zum Tode verurteilt hat.

22. Mai 2020 – Khashoggis Kinder vergeben öffentlich den Mördern ihres Vaters und ersparen damit fünf Regierungsagenten die Todesstrafe. Nach saudischem Recht dient eine Begnadigung durch ein Familienmitglied eines Mordopfers als Rechtsaufschub.

7. September 2020 – Saudi-Arabien erlässt „endgültige Urteile“ gegen acht Verdächtige im Mordfall Khashoggi, wie die staatliche Saudi Press Agency unter Berufung auf einen Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Fünf der Angeklagten, denen die Todesstrafe erspart blieb, werden zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, ein Angeklagter zu 10 Jahren und die beiden anderen zu sieben Jahren Gefängnis. Agnes Callamard, die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Tötungen, die eine unabhängige Untersuchung des Mordes leitet, nennt die Urteile eine „Parodie der Gerechtigkeit“.

20. Oktober 2020 – Cengiz und Democracy for the Arab World Now (DAWN), eine von Khashoggi gegründete Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Washington, reichen beim Bundesgericht in Washington, DC, eine Klage gegen bin Salman und 28 andere ein. Sie behaupten, dass das Attentäterteam Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul „entführt, gefesselt, unter Drogen gesetzt, gefoltert und ermordet“ und dann seinen Körper zerstückelt habe.

26. Februar 2021 – Ein freigegebener US-Geheimdienstbericht wird veröffentlicht, der besagt, dass der Kronprinz die Operation zur Gefangennahme oder Tötung von Khashoggi genehmigt hat.

7. April 2022 – Ein türkisches Gericht entscheidet, dass der Prozess in Abwesenheit von 26 Verdächtigen, die des Mordes an Khashoggi angeklagt sind, nach Saudi-Arabien verlegt werden kann, was den Fall effektiv beenden könnte.

17. November 2022 – Ein Gerichtsantrag des US-Justizministeriums stellt fest, dass bin Salman in dem von Cengiz und DAWN gegen ihn erhobenen Fall 2020 Immunität gewährt werden sollte. Nach Angaben des Justizministeriums und des Außenministeriums hat der Kronprinz Anspruch auf Immunität, da er kürzlich zum Premierminister Saudi-Arabiens ernannt wurde und nun Regierungschef ist.