Viaplay Sehen Sie sich den Fußball des CONCACAF Gold Cup in Großbritannien ab 15 £ an Siehe bei Viaplay

Eine selbstbewusste jamaikanische Mannschaft trifft am Mittwoch unter dem neuen Trainer Jaime Lozano auf eine mexikanische Mannschaft im Übergang, während diese beiden Nationen einen Platz im CONCACAF Gold Cup-Finale anstreben.

Nach einem beeindruckenden Unentschieden gegen Gastgeber USA im Eröffnungsspiel haben die Reggae Boyz auf dem Weg in dieses Halbfinalduell Siege gegen St. Kitts und Nevis, Guatemala sowie Trinidad und Tobago eingefahren.

Nachdem Mexiko im letzten Gruppenspiel gegen Katar eine Niederlage erlitten hatte, kehrte es am Wochenende mit einem komfortablen 2:0-Viertelfinalsieg über Costa Rica in die Siegerstraße zurück, dank der Tore von Orbelín Pineda und dem eingewechselten Érick Sánchez in der zweiten Halbzeit.

Während Mexiko der Favorit auf das Weiterkommen ist, verfügt Jamaika über eine große Angriffsgefahr, wobei das Premier-League-Trio Demarai Gray, Michail Antonio und Leon Bailey der El Tri-Abwehr heute Abend wahrscheinlich viele Probleme bereiten wird.

Im Folgenden stellen wir die besten vor Live-TV-Streaming-Dienste damit Sie das Spiel überall auf der Welt live verfolgen können.

West Ham-Stürmer Michail Antonio hat beim diesjährigen Gold Cup für Jamaika bisher kein Tor erzielt. Bill Barrett/USSF/Getty Images

Jamaika gegen Mexiko: Wann und wo?



Jamaika trifft im Allegiant Stadium auf Mexiko im Paradies, Nevada am Mittwoch, 12. Juli. Der Anstoß ist für 22:00 Uhr ET, 18:00 Uhr geplant. PT in den USA und Kanada (3 Uhr BST in Großbritannien und 14 Uhr AEST am Donnerstag, 13. Juli in Australien).

So können Sie das Spiel Jamaika gegen Mexiko über ein VPN von überall aus online ansehen

Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Spiel lokal anzusehen, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, es anzusehen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

Suchen Sie nach anderen Optionen? Schauen Sie sich unbedingt einige der anderen großartigen Produkte an VPN-Angebote findet gerade statt.

Sarah Tew/CNET

Livestream des Spiels Jamaika gegen Mexiko in den USA

Das heutige Spiel läuft auf Fox Sports 1, die Berichterstattung über spanischsprachige Kommentare ist auch über TUDN USA verfügbar. Wenn Sie Fox Sports 1 nicht in Ihrem Kabelprogramm haben, können Sie es über Sling TV sowie andere teurere Streaming-TV-Dienste streamen.

Der Blue-Plan von Sling TV umfasst Fox und Fox Sports 1 und ist damit eine großartige Option für diejenigen, die internationale Fußball-Action sehen möchten. Es kostet 40 US-Dollar pro Monat und umfasst über 40 Kanäle, darunter auch andere Sportkanäle wie ESPN.

Livestream des Spiels Jamaika gegen Mexiko in Großbritannien

Die Übertragungsrechte für dieses Spiel in Großbritannien liegen bei Viaplay, der Anpfiff ist für 3 Uhr BST in den frühen Morgenstunden des Donnerstagmorgens.

Sie müssen Abonnent des Total-Pakets von Viaplay sein, um die Berichterstattung über den CONCACAF Gold Cup zu sehen, deren Preis 15 £ pro Monat oder 144 £ pro Jahr beträgt. Viaplay besitzt derzeit die britischen Übertragungsrechte für die United Rugby Championship, den La Liga-Fußball sowie die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft und die Champions Hockey League.

Livestream des Spiels Jamaika gegen Mexiko in Kanada

Wenn Sie dieses Gold-Cup-Duell in Kanada live streamen möchten, müssen Sie FuboTV Canada abonnieren.

FuboTV kostet 25 CAD pro Monat, Sie können jedoch etwas Geld sparen, indem Sie vierteljährlich oder jährlich zahlen.

Kann ich das Spiel Jamaika gegen Mexiko in Australien live übertragen?

Derzeit gibt es keinen bestätigten Sender für dieses wichtige Gold-Cup-Spiel in Down Under.

Die einzige Alternative besteht darin, wie oben beschrieben einen unserer besten VPN-Dienste zu nutzen, Ihren Standort auf ein Land auf dieser Seite einzustellen, das sendet, und von dort aus fortzufahren. Beachten Sie jedoch, dass für die meisten kostenpflichtigen Streaming-Dienste eine Kreditkarte in dem Land erforderlich ist, aus dem der Dienst stammt.

Kurze Tipps zum Streamen des CONCACAF Gold Cup 2023 über ein VPN