Jalen Hurts von den Eagles zeigte eine starke Leistung beim Sieg über die Cowboys – NBC Sports Philadelphia

So sehr es Jalen Hurts auch hasst, über sein verletztes linkes Knie zu sprechen, so sehr gab er am Sonntagabend ein Geständnis ab.

„Ich glaube nicht, dass die Tschüss-Woche zu einem besseren Zeitpunkt hätte kommen können“, sagte Hurts.

Im Ernst.

Nachdem er gesehen hatte, wie Hurts‘ Knie gegen Ende des zweiten Viertels von DeMarcus Lawrences Helm durchbohrt wurde, gab es einige ernsthafte Fragen, ob er das Spiel am Sonntag gegen die Cowboys überhaupt zu Ende bringen würde oder nicht.

Mittlerweile wissen Sie es wahrscheinlich schon: Er hat es getan und die Eagles haben ein wildes 28-23-Spiel gewonnen.

Obwohl Hurts das Spielfeld nicht verließ, nachdem er den Schuss auf sein Knie abgegeben hatte, war der nächste Spielzug ein Handoff und Hurts humpelte zur Bank und humpelte dann weiter in die Umkleidekabine, während in der ersten Halbzeit noch vier Sekunden übrig waren .

Die Teamkollegen von Hurts haben ihn schon früher unter Schmerzen spielen sehen, aber selbst sie fragten sich, ob ihr Anführer das Spiel zu Ende bringen würde oder nicht.

„Ich hatte keine Ahnung, wie er sich fühlte“, sagte Left Tackle Jordan Mailata. „Und ich kam zur Halbzeit rein und der Typ lief perfekt mit einem Infusionsbeutel herum und sagte: ‚Lass uns gehen.‘ Wir müssen das Ganze ins Rollen bringen.‘“

Hurts war in der zweiten Halbzeit der letzte Spieler, der den Tunnel verließ, führte die Eagles aber schnell mit einem 60-Yard-Touchdown-Drive an, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, den sie letztlich nicht aufgaben. Während die Offensive der Eagles im Laufe der Zeit definitiv ins Stocken geriet, war Hurts im dritten Viertel der Auslöser, als die Eagles einen Vorsprung bauten.

Seine Teamkollegen haben zuvor über den Moralschub gesprochen, den es ihnen gibt, wenn sie sehen, wie ihr Anführer trotz einer Verletzung spielt. Am Sonntag war dieser Schub wieder da.

„Mir gefällt das nicht“, sagte Hurts. „Ich würde gerne ganz gut sein, aber wie gesagt, ich würde alles für diese Stadt und für meine Teamkollegen tun. Es braucht, was es braucht, und das ist einfach ausgedrückt. Was auch immer nötig ist, ich bin einfach froh, dass wir diesen Sieg erringen konnten und so viel Durchhaltevermögen bewiesen haben.“

Am Nachmittag absolvierte Hurts 17 von 23 Pässen für 207 Yards und 2 Touchdowns. Trotz der Verletzung stürmte er zehnmal für 36 Yards und konnte im zweiten Viertel einen Touchdown auf einen QB-Sneak ausführen.

Die Eagles haben sich über die Verletzung von Hurts verschwiegen, aber das lässt sich wirklich nicht verbergen. Wir alle haben gesehen, wie er in den letzten Wochen einige Momente in den Spielen hinkte.

„Ja, er ist verdammt hart im Nehmen“, sagte Cheftrainer Nick Sirianni. „War jedoch nie im Verletzungsbericht, da sein Spielstatus nie zweifelhaft war. Großartiger Anführer, großartiger Spieler, der sich in großen Momenten der Situation gewachsen zeigt.

„Das ist er. Und egal, ob sich sein Körper zu 100 % fühlt, ob sein Körper sich nicht zu 100 % fühlt, was zu diesem Zeitpunkt niemandem zusteht, er ist ein Krieger. Er wird trotz aller Beulen und Prellungen auf hohem Niveau spielen, weil er ein großartiger Spieler ist.“

In neun Spielen hat Hurts jeden einzelnen Offensiv-Snap für die Eagles gespielt und gehört zu den Favoriten auf den Gewinn der MVP-Auszeichnung der Liga.

Zu Beginn ihrer Abschiedswoche liegen die Eagles bei einem Stand von 8:1 und haben damit die beste Bilanz der NFL. Sie werden erst am 20. November am Monday Night Football in Kansas City wieder in Aktion treten.

Das sind solide über zwei Wochen für Hurts, um das Knie heilen zu lassen. Auf die Frage nach dem Wiederherstellungsplan sagte Hurts, er sei sich nicht sicher.

Zumindest kann es nicht schaden, sich etwas auszuruhen.

„Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. „Es war ein harter Sieg, es war ein harter Sieg“, sagte Hurts. „Es war ein harter Sieg. Großer Respekt vor diesem Team. Immer sehr konkurrenzfähig und mit tollen Spielern. Aber ich glaube nicht, dass die Tschüss-Woche zu einem besseren Zeitpunkt kommen könnte.“

Abonnieren Sie Eagle Eye überall dort, wo Sie Ihre Podcasts erhalten:

Apple-Podcasts | YouTube-Musik | Spotify | Hefter | Art19 | RSS | Auf YouTube ansehen