Jake Paul heeft zondagavond misschien ruzie met Tommy Fury, maar hij kijkt al uit naar een botsing met Nate Diaz later dit jaar.

De Amerikaanse social media-ster heeft onthuld dat hij van plan is om deze zomer tegen UFC-legende Diaz te vechten.

Diaz zou de volgende tegenstander van Paul kunnen zijn, niet alleen in een boksgevecht, maar ook in een MMA-gevecht

Paul verscheen op het MMA-uur met Ariel Helwani en hij zei over Diaz: “Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Ik kom zondag door en we gaan die zo snel mogelijk opstellen.

“Ik denk dat dat het volgende is, ik denk dat dat is wat de fans willen en dat is wie ik wil.

“Er is veel heen en weer gepraat, maar het is tijd om aan de slag te gaan.”

Paul werd vervolgens gevraagd wanneer het gevecht zou kunnen plaatsvinden en hij zei: “Midden van het jaar, misschien ergens in de zomer.”

De voormalige Disney-ster tekende onlangs een deal met de PFL (Professional Fighters League) waarin hij suggereert dat hij in de toekomst een MMA-gevecht zal houden en dat zou tegen Diaz kunnen komen.

“Ik wil één gevecht met boksen doen, één gevecht met MMA,” zei Paul.

Voordat Paul Diaz kan bevechten, moet hij langs Fury zien te komen

‘Maar ik weet niet zeker of het team van Nate daar volledig achter staat, of ik weet niet of ze zich realiseren hoe serieus ik daarmee bezig ben. Ik denk dat ze dachten dat ik het deed voor de hype.”

Voorlopig moet Paul zich echter concentreren op Fury, de jongere broer van zwaargewichtkampioen Tyson Fury, terwijl ze zich voorbereiden op het duel op zondagavond in Saoedi-Arabië.

Paul heeft gevochten tegen mede-YouTubers, een basketbalspeler en tal van UFC-vechters, maar dit zal de eerste keer zijn dat hij in de ring stapt met een ‘echte’ bokser.

Dit lijkt Paul echter niet van de wijs te hebben gebracht, aangezien hij onlangs een bericht naar Fury op sociale media stuurde waarin hij dreigde hem te ‘onthoofden’ en hij voorspelde ook dat hij binnen vier ronden zou winnen.