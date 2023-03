Jake Paul heeft onthuld dat hij een natte droom had op de ochtend van zijn gevecht met Tommy Fury en gelooft dat dit zijn benen in de ring verzwakte.

De 6-1 YouTuber die bokser werd, leed zijn eerste nederlaag toen hij vorige maand een split decision verloor van de broer van de WBC-wereldkampioen zwaargewicht.

Getty Fury versloeg Paul met split decision

In de nasleep heeft Paul het verlies verrassend goed opgevangen, zij het met een paar excuses onderweg.

Het laatste hiervan is dat zijn periode van twee weken waarin hij zich van seksuele vrijlating onthield om testosteron op te bouwen, op de ochtend van het gevecht verpest was.

Jake sloot zich deze week aan bij zijn broer Logan Paul op zijn IMPAULSIVE podcast om de nederlaag te bespreken.

Logan vroeg: “Denk je dat je natte droom er überhaupt een rol in speelde?”

Jake was aanvankelijk enigszins verrast toen hij de discussie in het openbaar hoorde en zei: “Ik weet niet of we hierover moeten praten.”

Maar Logan antwoordde: “Ik wil er wel over praten omdat ik weet dat je dat niet wilde, maar mama zei: ‘Jake had een natte droom de nacht voor zijn gevecht.’

Getty Paul onthield zich voor het gevecht van seks

“Ik zei: ‘Geen sprake van.’ Ik had een natte droom op de dag van het KSI-gevecht…

“Wat je in wezen doet, is dat je niet loslaat om dat testosteron in je lichaam op te bouwen om je boos te maken f *** ing fighter.”

Jake zei toen: “ik f***ed mezelf, letterlijk, voorbij.

‘Ik herinner me de droom eigenlijk niet eens. Ik werd letterlijk in paniek wakker, zo van: ‘F***, f***, f***, f***.’ Ik had zoiets van ‘Oh mijn god.’

Ed Mulholland/Matchroom Logan beweerde dat hij een identieke situatie tegenkwam toen hij in 2019 tegen KSI vocht

“Je hebt twee weken testosteron opgebouwd en dus gebeurt er een natte droom omdat je lichaam die energie moet vrijgeven, het weet in je geest: ‘Dit is niet goed.’

“Ik heb mezelf genaaid.

“Maar ja, je benen worden er zwak van. Voor de kijkers is het daarom slecht, je benen worden er slap van.”

Direct gevraagd of dit de reden is dat hij verloor, concludeerde Jake: “Ik denk dat het een van de vele redenen is.”

Hij noemde ook ziekte tijdens de training en reizen/jetlag als eerdere excuses.