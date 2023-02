Jake Paul vs Tommy Fury vindt plaats op zondag 26 februari en de belangrijkste details zijn nu bevestigd voor Britse vechtfans.

BT Sport heeft de PPV-prijs aangekondigd om het gevecht op BT Sport Box Office te bekijken, evenals de verwachte starttijd voor het hoofdevenement, dat plaatsvindt in Saoedi-Arabië.

Getty De twee ontmoeten elkaar op 26 februari

Om op BT Sport te kijken, kost het £ 19,95.

Er is ook bevestigd dat live verslaggeving op BT Sport Box Office begint om 18.30 uur Britse tijd.

De starttijd van de Paul vs Fury main event ringwandeling wordt verwacht op zondag 26 februari om 21.30 uur Britse tijd.

Dit is iets eerder dan de standaard starttijd voor grote gevechten in het VK, die doorgaans beginnen om 22.30 uur/23.00 uur Britse tijd.

Het is echter begrijpelijk, aangezien Saoedi-Arabië drie uur voorloopt op het VK.

Die tijd hier vertaalt zich naar 12.30 uur in Saoedi-Arabië.

Amanda Westcott/Showtime Paul is 6-0 (4 KO’s) als professionele bokser

Getty Woede is 8-0 (4 KO’s)

De PPV-prijsaankondiging heeft, zoals gewoonlijk, de meningen verdeeld.

Men reageerde: “Geen enkele volwassen man zal hier zeker in geïnteresseerd zijn?”

Een tweede plaatste een meme die simpelweg de prijs vermeldde: “Shameless.”

Velen reageerden echter positief.

Een zei: “Dat is eigenlijk een keer een behoorlijke waarde in 2023.”

En een tweede schreef: “Oh mijn god, laten we zeuren en b****en over de prijs. Kijk er dan niet naar, zo simpel is het.”

Tyson heeft eerder aan haters uitgelegd waarom Paul goed is geweest voor de sport

Misschien is de grootste goedkeuring van Paul in de ring echter afkomstig van Mike Tyson, de voormalige onbetwiste zwaargewichtkampioen.

“Ik vind het geweldig dat hij in het spel is gesprongen”, zei hij in 2022.

“Mensen begrijpen niet dat boksen dat nodig heeft. In dit stadium van het boksen vechten de grootste vechters niet tegen elkaar, boksen heeft zo’n man nodig.

“Luister, als hij vecht, brengt hij 75 miljoen naar de kassa.”

Het zal echter gratis zijn op talkSPORT met EXCLUSIEVE radiorechten voor het live gevecht op 26 februari.

Boksjournalist Nick Peet sloot zich aan bij talkSPORT om uit te leggen waarom de prijs zou kunnen zijn wat hij is.

“Jake Paul en Tommy Fury hebben publiek buiten het boksen”, zei hij, verwijzend naar hun bekendheid en volgers op sociale media.

“De belangrijkste fan is de casual fan”, voegde Peet eraan toe. “Jake Paul en Tommy Fury brengen miljoenen oogballen. De achterdeur (naar boksen) werd wagenwijd opengelaten en deze YouTubers stroomden binnen en maakten gebruik van de mogelijkheid om een ​​fortuin te verdienen.”

Zowel Fury als Paul zijn nu in Saoedi-Arabië, een week vrij van het gevecht dat eerder is afgeblazen.

Voordat hij Manchester verliet, vertelde Fury aan talkSPORT dat hij er hoogstwaarschijnlijk mee zou stoppen als hij de YouTuber-gedraaide bokser niet kan verslaan.