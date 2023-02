Jake Paul vs Tommy Fury wordt een zeldzaam boksevenement met open scores en videoreview.

Aangezien de strijd plaatsvindt in Saoedi-Arabië, heeft de lokale commissie ervoor gekozen om enkele regels van de WBC over te nemen die niet overal ter wereld worden geaccepteerd.

Open scores en videoreview zijn van kracht voor het hoofdevenement en co-main event – Jake Paul tegen Tommy Fury en Ilunga Makabu tegen Badou Jack.

De co-main is ook opgenomen omdat het de WBC cruiserweight wereldtitel op het spel heeft staan.

Voor Paul vs Fury worden de corners op de hoogte gebracht van de scorekaarten halverwege hun gevecht van acht ronden (na ronde vier).

Voor Makabu vs Jack worden de corners tweemaal op de hoogte gebracht van de scorekaarten tijdens hun gevecht van 12 ronden (na ronde vier en acht).

De presentatoren van BT Sport PPV legden uit: “Scoren is vanavond iets anders.

“Voor de twee grote gevechten vanavond, het co-main event voor de cruiserweight wereldtitel en de acht-rounder op het einde, is het open scoren.

Sean Michael Ham/TGB De WBC is een van de vier belangrijkste sanctieorganen van het boksen

“Dus na de vierde ronde en de achtste ronde in de wereldtitel cruiserweight krijgen de corners de scores.

“Na de vierde ronde in Jake Paul vs Tommy Fury krijgen de corners de scores.

“En maak je hier niet al te veel zorgen over, maar er is vanavond een VAR aan het werk.

“Als er een controversieel moment is, als de scheidsrechter moet zien of iemands knie naar beneden was (voor een knockdown) of dat er een stoot was geland (om een ​​snee te veroorzaken), gaan ze naar de VAR.”