Na meerdere afzeggingen staan ​​Jake Paul en Tommy Fury op zondag 26 februari oog in oog in Saoedi-Arabië.

De langverwachte wrok tussen de twee mannen belooft de eerste echte test te worden van Jake Paul’s boksinzicht, terwijl Tommy Fury zal proberen te voorkomen wat een enorm schadelijke nederlaag zou zijn.

De kansen voor dit gevecht zijn heen en weer gegaan sinds de eerste aankondiging meer dan 12 maanden geleden. Laten we eens kijken naar wie de bookmakers het leuk vinden om zondagavond als beste uit de bus te komen.

Kansen Jake Paul vs Tommy Fury

De volgende odds zijn beschikbaar bij 888sport voor Jake Paul vs Tommy Fury:

Jakke Paul : 4/6

: 4/6 Tekenen : 12/1

: 12/1 Tommy woede: 13/10

Hoe Jake Paul vs Tommy Fury te kijken

Jake Paul vs Tommy Fury vindt plaats in de Diriyah Arena in Riyad, Saoedi-Arabië op zondag 26 februari. De evenementkaart begint om 18.30 uur GMT, en de ringwandeling voor het hoofdevenement wordt verwacht rond 22.00 uur.

Gebruikers in het VK kunnen het gevecht bekijken op BT Sport Box Office tegen de pay-per-view (PPV) prijs van £ 19,95. U hebt toegang tot BT Sport Box Office op BT TV, Virgin TV en Sky, de officiële website van BT Sport of de BT Sport Box Office-app.

Plaats: Diriyah Arena Riyadh, Saoedi-Arabië

Diriyah Arena Riyadh, Saoedi-Arabië Datum: 26 februari

26 februari Evenement-tijd: 18.30 uur

18.30 uur Ringwandeling: 22.00 uur ca.

22.00 uur ca. Hoe te kijken: BT Bespreekbureau PPV – £ 19,95

Jake Paul vs Tommy Fury head-to-head

Laten we eens kijken naar de tafel van de tape voorafgaand aan het grote gevecht:

Jack Paul:

Leeftijd : 26

: 26 Hoogte : 6ft 1

: 6ft 1 Bereik : 76 inch

: 76 inch Gewicht : 186 pond

: 186 pond Dossier : 6-0-0

: 6-0-0 Wint door knock-out: 4

Tommy woede:

Leeftijd : 23

: 23 Hoogte : 6 ft

: 6 ft Gewicht : 180 pond

: 180 pond Bereik : 80 inch

: 80 inch Dossier : 8-0-0

: 8-0-0 Wint door knock-out: 4

Jake Paul vs Tommy Fury voorspellingen

Het aanstaande gevecht tussen Paul en Fury wordt ‘The Truth’ genoemd, waarbij veel gepraat wordt over Paul’s bokserstatus. Op weg naar het gevecht heeft Paul weinig te verliezen, terwijl Fury’s status als professionele bokser serieus op zijn kop zal worden gezet als hij zijn eerste nederlaag in Riyad zou proeven.

Fury komt uit een sterke boksgeschiedenis en zal die naam zondag vertegenwoordigen in Saoedi-Arabië. Het feit dat de kansen in het voordeel van Jake Paul zijn, suggereert echter dat mensen geen vertrouwen in hem hebben om te presteren op het grote podium. Paul is momenteel te vinden op 4/6 met 888sport.

Paul’s lijst met tegenstanders bestaat tot dusver uit gepensioneerde MMA-sterren, een basketballer en een mede-Youtuber, terwijl Tommy een 8-0 record heeft tegen andere professionele vechters. Fury heeft ook een bereikvoordeel ten opzichte van zijn tegenstander en hoopt dat te gebruiken om de controle over het gevecht over te nemen.

Jake Paul hoopt dat zijn hersenspelletjes effectief zijn geweest in de aanloop naar deze confrontatie. Fury bleef de afgelopen weken grotendeels stil, terwijl Paul sociale media en persconferenties gebruikte om zijn tegenstander op het verkeerde been te zetten. ‘The Problem Child’ heeft verklaard dat Fury alleen maar tegen mindere tegenstanders heeft gevochten en niets meer is dan een veredelde reality-tv-ster die leeft van de naam van zijn broer en de bankrekening van zijn vrouw. Een gecombineerd record van 24-176-5 voor Fury’s vorige tegenstanders draagt ​​hier alleen maar aan bij. Fury zal zijn twijfelaars ongelijk willen bewijzen, en hij is beschikbaar op 13/10 met 888sport.

Bellen tijdens het gevecht is buitengewoon moeilijk. Fury was een duidelijke favoriet toen het gevecht voor het eerst werd aangekondigd, maar sindsdien hebben de bookmakers besloten meer naar Jake Paul te leunen. Ondanks de kansen zou een overwinning van Paul op zondagavond nog steeds algemeen als een tegenslag worden beschouwd, maar we hebben het gevoel dat we zijn naam maandagochtend op de achterpagina’s zouden kunnen zien.

Onze deskundige wedtips voor Jake Paul vs Tommy Fury.

Wedtips voor Jake Paul vs Tommy Fury

Jake Paul vs Tommy Fury, hoewel het waarschijnlijk geen boksclinic is, belooft veel entertainment. Het gevecht heeft veel aandacht gekregen en er zijn enkele vermakelijke gokmarkten beschikbaar. Hieronder staan ​​drie van de beste weddenschappen die je dit weekend kunt plaatsen.

Jake Paul wint door TKO/KO/DQ/Technische beslissing op 49/20

Het idee dat Jake Paul Tommy Fury zou verslaan, leek een jaar geleden krankzinnig, maar er is de afgelopen maand veel veranderd en er is nu genoeg reden om aan te nemen dat Paul dit weekend de W in Saoedi-Arabië kan ophalen.

Het gevecht zou lang kunnen duren en op punten worden beslist, maar we denken dat Paul de overwinning in de 10 ronden zal pakken. Hij is beschikbaar op 49/20 met 888sport om te winnen via TKO/KO/DQ/Technical Decision.

Totaal aantal rondes onder de 6,5 op 8/11

Veel van de smack-talk die in het gevecht kwam, kwam van de bewering van Jake Paul dat Tommy niet de volledige 10 ronden kan volhouden.

Fury heeft zijn vorige acht gevechten gewonnen, waarvan de langste slechts zes ronden ging, terwijl Paul twee keer de afstand heeft afgelegd.

Paul’s gevechten tegen Anderson Silva en Tyrone Woodley gingen beide tot een beslissing, maar dit waren beide slechts acht ronden.

De verhitte aard van het gevecht en de aandacht die eraan wordt besteed, zullen betekenen dat beide mannen een beslissende overwinning willen behalen, en Fury zal proberen Paul zo snel mogelijk weg te sturen om elk debat over de status van de Youtuber te beslechten. De kans dat het gevecht minder dan 6,5 ronden duurt, is momenteel 11/8 met Parimatch.

Jake Paul wint in ronde 4 op 18/1

Deze is wat leuker. Jake Paul heeft de afgelopen week iedereen verteld dat het zijn bedoeling is om Tommy knock-out te slaan in de vierde ronde. Gezien het theater dat rondom dit gevecht heeft plaatsgevonden, kun je echt niet uitsluiten dat dit gebeurt.

Paul om te winnen in de vierde ronde staat momenteel op 18/1 met Parimatch en zou een kleine gok waard kunnen zijn.

Hoe te wedden op Jake Paul vs Tommy Fury

Ga naar de website van uw gekozen bookmaker (gebruik de bovenstaande links om te profiteren van de beste welkomstaanbiedingen die beschikbaar zijn). Als u zich nog niet hebt aangemeld, zoekt u de knop aanmelden/registreren om aan de slag te gaan. Deze bevindt zich meestal in de bovenhoek.

Als u een nieuwe klant bent, zorg er dan voor dat u zich aanmeldt voor eventuele welkomstbonussen die mogelijk beschikbaar zijn.

Ga naar het kassiergedeelte en stort uw geld.

Zoek boksen op de lijst met sporten en zoek het Tommy Fury vs Jake Paul-evenement.

Maak een keuze uit de lijst met beschikbare markten. Zorg ervoor dat u controleert of er prijsverhogingen of promotionele aanbiedingen zijn.

De door jou gekozen selectie verschijnt dan op je wedstrookje. Voer uw inzet in, dubbelcheck alles en plaats de weddenschap.

Leun achterover en geniet van het gevecht.

Eindoordeel

De bokswereld zal deze zondagavond aandacht besteden aan Riyadh, terwijl Jake Paul en Tommy Fury hun vete proberen te beëindigen en hun status als professionele boksers willen versterken. Bokspuristen voelen zich misschien niet aangetrokken tot deze, maar het belooft veel drama en verrassingen te bieden.

Het optreden van Jake Paul in het boksen is ronduit controversieel geweest, maar de Youtuber heeft altijd volgehouden dat hij 100% toegewijd is aan de sport. Het is tijd om erachter te komen hoeveel waarheid daar in Riyadh in zit.

