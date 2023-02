Jake Paul pochte dat Conor McGregor te bang is om hem nu te boksen terwijl zijn opmerkelijke vechtreis doorgaat.

Op zondag kopt Paul een groot pay-per-view-evenement tegen Tommy Fury, de jongere broer van Tyson, in Saoedi-Arabië – een gevecht dat live te zien is op talkSPORT.

TalkTV Paul sloot zich aan bij Piers Morgan voorafgaand aan zijn gevecht met Fury

Het wordt beschouwd als de eerste serieuze test voor de voormalige Disney-ster, YouTuber en nu professionele bokser.

Zijn record van 6-0 omvat mede-YouTubers, ex-NBA- en MMA-sterren en moet nog echt worden verontrust.

Paul heeft lang over een goed spel gesproken en heeft het tot nu toe ondersteund in de ring.

Een man die hij al heel lang achtervolgt, is Conor McGregor, die hem $ 50 miljoen (ongeveer £ 41,6 miljoen) aanbiedt om terug te vechten in 2020.

Hij bracht het volgende jaar door met het lokken van de UFC-legende met een knock-out ketting en het maken van meer weerhaken op sociale media.

Paul’s profiel is sindsdien alleen maar gegroeid en nu denkt hij dat McGregor echt bang zou zijn om hem te boksen.

Twitter/@jakepaul Paul hield McGregor maandenlang genadeloos voor de gek nadat hij niet reageerde op zijn vechtverzoek

Hij voegde zich donderdag bij Piers Morgan’s Uncensored op TalkTV voorafgaand aan zijn gevecht met Fury en legde uit waarom het niet zal gebeuren.

Toen hem werd gevraagd naar het uitroepen van beroemde vechters, zei hij: “Het is omdat ik ze echt wil bevechten. Toen ik deze mensen voor het eerst riep, dacht iedereen dat ik gek was… Ze dachten niet dat het echt mogelijk was dat deze gevechten zouden plaatsvinden. In minder dan drie jaar heb ik het opgenomen tegen enkele van de grootste namen in de sport. Enkele vechtsportlegendes.”

Hij voegde eraan toe: “Voor mij zag ik altijd het visioen. Ik zag altijd het spelplan. Ik heb altijd geweten waartoe ik in staat was en ik denk dat ik op sommige momenten meer afbijt dan ik kon kauwen met het uitroepen van deze jongens.

“Maar mijn vaardigheid is snel ingehaald om daar echt naar binnen te gaan en een aantal van deze jongens te verslaan en ik denk dat het nu zover is.

Getty Paul en Fury hadden donderdag een confrontatie op hun persconferentie

“Toen ik Conor McGregor riep, dachten mensen dat ik gek was, en nu garandeer ik je dat hij me nooit zal boksen omdat ik hem zou kunnen verslaan en hij weet dat … Als ik Anderson Silva kon verslaan, die groter, sterker, sneller was, betere spits dan een kleinere man, Conor McGregor zal niet tegen me willen vechten.

Voordat hij begint na te denken over wie de volgende is, is Fury de volgende man die naar 7-0 lijkt te gaan en door de WBC gerangschikt zou worden als hij wint.

“Het is het VK versus de VS. Het is de Furys versus de Pauls en ik moet daarheen gaan en bewijzen dat ik een professionele bokser kan verslaan, want dat is tot nu toe de nummer één kritiek op mijn carrière geweest,” voegde Paul eraan toe.

“Ik zet alles op het spel – hoe groter het risico, hoe groter de beloning.”

Tyson Fury voerde eerder de druk op zijn jongere broer op en zei dat hij hem in Saoedi-Arabië zou achterlaten om Cristiano Ronaldo’s masseuse te zijn als hij verliest.

Op de vraag of Ronaldo aanwezig was, voegde Paul eraan toe: “Dat zeggen de geruchten en ik denk dat Tommy hierna zijn masseuse zal zijn.”

